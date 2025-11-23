https://sarabic.ae/20251123/أردوغان-أتوقع-إجراء-مكالمة-هاتفية-مع-ترامب-بعد-المحادثة-المقررة-مع-بوتين-1107419229.html

أردوغان: أتوقع إجراء مكالمة هاتفية مع ترامب بعد المحادثة المقررة مع بوتين

ذكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بأنه يأمل مناقشة نتائج مكالمته الهاتفية المقررة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم غد الإثنين مع عدد من نظرائه، وربما مع...

وقال أردوغان في مؤتمر صحفي عقب قمة مجموعة العشرين في جنوب أفريقيا: "سبق أن ذكرتُ أننا نخطط لإجراء مكالمة هاتفية غدًا مع السيد فلاديمير بوتين. بعد هذه المحادثة، آمل أن تتاح لنا فرصة إجراء محادثات مع زملائي، وربما مع السيد ترامب".وقال أردوغان: "غدًا، سنجري مكالمة هاتفية أخرى مع السيد بوتين. سبق أن طرحنا مبادرة معروفة بشأن ممر الحبوب. كانت هذه المبادرة تهدف حقًا إلى فتح طريق السلام. أردنا أن يصل ممر الحبوب إلى كل من أوروبا وأفريقيا. للأسف، لم نحقق سوى نجاح محدود. غدًا، خلال المحادثات، سأسأل السيد بوتين عن هذا الأمر مجددًا. أعتقد أنه إذا تمكنا من إطلاق هذه العملية، فسيكون ذلك أمرًا جيدًا".وصرح وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، يوم 15 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، بأن "الصراع الروسي الأوكراني أصبح على وشك الانتهاء، وأن جولة جديدة من المفاوضات غير مستبعدة".وقال فيدان، في مقابلة مع قناة "خبر" التلفزيونية التركية: "يشاركنا هذا الرأي قادة أوروبيون أيضا، ولا سيما رئيس الوزراء البريطاني والمستشار الألماني، اللذين زارا أنقرة وأثارا هذه القضية في محادثات مع الرئيس أردوغان. في الواقع، برأيي، هذه الحرب الآن على وشك التوقف".وأوضح الوزير أن "الجانبين يركزان على مهاجمة البنية التحتية، وخاصة قطاع الطاقة، الذي يشكل تهديدا في فصل الشتاء"، مشيرًا إلى أن "الصراع تصاعد إلى حرب طائرات مسيرة".

