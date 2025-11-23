أردوغان: أتوقع إجراء مكالمة هاتفية مع ترامب بعد المحادثة المقررة مع بوتين

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
من الملعب
اتهامات بالتزوير في عقود الناشئين بنادي بيراميدز بطل أفريقيا.. والأزمات تحيط وليد الركراكي وحسام حسن
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
ما وراء الصمت.. العالم الخفي للكاتب أنطون تشيخوف
10:31 GMT
29 د
خطوط التماس
دور مدينة جبيل "اللبنانية" التاريخي والحضاري في العصور القديمة
11:03 GMT
46 د
نبض افريقيا
خطة تهجير مريبة لأكثر من ثلاثمائة فلسطيني لجنوب أفريقيا تثير القلق
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
12:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل لا تفهم إلا لغة الاستكبار في المنطقة وسيكون لذلك تدعيات كبيرة
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
13:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
13:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
"الفيبروميالجيا".. معاناة الشباب من آلام غير مفهومة
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
17:34 GMT
25 د
عالم سبوتنيك
بوتين: خطة ترامب حول أوكرانيا يمكن أن تُشكل أساسًا لتسوية سلمية
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
حكومة ليبيا المكلفة من البرلمان ترفض "الهيئة العليا للرئاسات" وتلوح بالحكم الذاتي
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
19:31 GMT
28 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
نصف الرجال يعانون من العقم والضعف الجنسي.. ما الحلول؟
09:18 GMT
37 د
مساحة حرة
"الفيبروميالجيا".. معاناة الشباب من آلام غير مفهومة
10:29 GMT
29 د
مرايا العلوم
ذكاء صناعي يحاكي الدماغ البشري، ولماذا يخرج دماغنا عن الخدمة مع الإرهاق
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
12:28 GMT
24 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
12:53 GMT
7 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
13:31 GMT
28 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
حكومة ليبيا المكلفة من البرلمان ترفض "الهيئة العليا للرئاسات" وتلوح بالحكم الذاتي
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مهمة التليسكوب الهائل جيمس ويب في اكتشاف تاريخ الكون لا تزال في بدايتها
17:33 GMT
8 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
17:41 GMT
19 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل لا تفهم إلا لغة الاستكبار في المنطقة وسيكون لذلك تدعيات كبيرة
19:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
من كوخ الصياد إلى قمة المجد: أسطورة لومونوسوف العلمية
19:31 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251123/أردوغان-أتوقع-إجراء-مكالمة-هاتفية-مع-ترامب-بعد-المحادثة-المقررة-مع-بوتين-1107419229.html
أردوغان: أتوقع إجراء مكالمة هاتفية مع ترامب بعد المحادثة المقررة مع بوتين
أردوغان: أتوقع إجراء مكالمة هاتفية مع ترامب بعد المحادثة المقررة مع بوتين
سبوتنيك عربي
ذكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بأنه يأمل مناقشة نتائج مكالمته الهاتفية المقررة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم غد الإثنين مع عدد من نظرائه، وربما مع... 23.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-23T12:58+0000
2025-11-23T12:58+0000
روسيا
أخبار تركيا اليوم
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1f/1106602519_0:0:1340:755_1920x0_80_0_0_0a9df31af9883deedd38deb7b91a5fe7.jpg
وقال أردوغان في مؤتمر صحفي عقب قمة مجموعة العشرين في جنوب أفريقيا: "سبق أن ذكرتُ أننا نخطط لإجراء مكالمة هاتفية غدًا مع السيد فلاديمير بوتين. بعد هذه المحادثة، آمل أن تتاح لنا فرصة إجراء محادثات مع زملائي، وربما مع السيد ترامب".وقال أردوغان: "غدًا، سنجري مكالمة هاتفية أخرى مع السيد بوتين. سبق أن طرحنا مبادرة معروفة بشأن ممر الحبوب. كانت هذه المبادرة تهدف حقًا إلى فتح طريق السلام. أردنا أن يصل ممر الحبوب إلى كل من أوروبا وأفريقيا. للأسف، لم نحقق سوى نجاح محدود. غدًا، خلال المحادثات، سأسأل السيد بوتين عن هذا الأمر مجددًا. أعتقد أنه إذا تمكنا من إطلاق هذه العملية، فسيكون ذلك أمرًا جيدًا".وصرح وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، يوم 15 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، بأن "الصراع الروسي الأوكراني أصبح على وشك الانتهاء، وأن جولة جديدة من المفاوضات غير مستبعدة".وقال فيدان، في مقابلة مع قناة "خبر" التلفزيونية التركية: "يشاركنا هذا الرأي قادة أوروبيون أيضا، ولا سيما رئيس الوزراء البريطاني والمستشار الألماني، اللذين زارا أنقرة وأثارا هذه القضية في محادثات مع الرئيس أردوغان. في الواقع، برأيي، هذه الحرب الآن على وشك التوقف".وأوضح الوزير أن "الجانبين يركزان على مهاجمة البنية التحتية، وخاصة قطاع الطاقة، الذي يشكل تهديدا في فصل الشتاء"، مشيرًا إلى أن "الصراع تصاعد إلى حرب طائرات مسيرة".
https://sarabic.ae/20251123/موسكو-روسيا-والهند-تستعدان-لزيارة-ضخمة-ومهمة-لبوتين-في-أوائل-ديسمبر-1107417409.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1f/1106602519_149:0:1340:893_1920x0_80_0_0_122bec2d0ad3886c6a2a56c70280ebc0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار تركيا اليوم, العالم
روسيا, أخبار تركيا اليوم, العالم

أردوغان: أتوقع إجراء مكالمة هاتفية مع ترامب بعد المحادثة المقررة مع بوتين

12:58 GMT 23.11.2025
© AP Photo / Vladimir Smirnovالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 23.11.2025
© AP Photo / Vladimir Smirnov
تابعنا عبر
ذكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بأنه يأمل مناقشة نتائج مكالمته الهاتفية المقررة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم غد الإثنين مع عدد من نظرائه، وربما مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وقال أردوغان في مؤتمر صحفي عقب قمة مجموعة العشرين في جنوب أفريقيا: "سبق أن ذكرتُ أننا نخطط لإجراء مكالمة هاتفية غدًا مع السيد فلاديمير بوتين. بعد هذه المحادثة، آمل أن تتاح لنا فرصة إجراء محادثات مع زملائي، وربما مع السيد ترامب".

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه يعتزم طرح مسألة استئناف اتفاقية ممر الحبوب خلال مكالمة هاتفية مقررة يوم الإثنين مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال أردوغان: "غدًا، سنجري مكالمة هاتفية أخرى مع السيد بوتين. سبق أن طرحنا مبادرة معروفة بشأن ممر الحبوب. كانت هذه المبادرة تهدف حقًا إلى فتح طريق السلام. أردنا أن يصل ممر الحبوب إلى كل من أوروبا وأفريقيا. للأسف، لم نحقق سوى نجاح محدود. غدًا، خلال المحادثات، سأسأل السيد بوتين عن هذا الأمر مجددًا. أعتقد أنه إذا تمكنا من إطلاق هذه العملية، فسيكون ذلك أمرًا جيدًا".
الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الهندي ناريندا مودي في قمة شنغهاي للتعاون - سبوتنيك عربي, 1920, 23.11.2025
موسكو: روسيا والهند تستعدان لزيارة ضخمة ومهمة لبوتين في أوائل ديسمبر
11:15 GMT
وصرح وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، يوم 15 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، بأن "الصراع الروسي الأوكراني أصبح على وشك الانتهاء، وأن جولة جديدة من المفاوضات غير مستبعدة".
وبحسب الوزير التركي، فإنه في البداية كانت هناك أطراف في الولايات المتحدة وأوروبا، تدعو إلى إطالة أمد الصراع، إلا أن الإدارة الأمريكية الآن تتفق مع أنقرة على ضرورة إنهائه.
وقال فيدان، في مقابلة مع قناة "خبر" التلفزيونية التركية: "يشاركنا هذا الرأي قادة أوروبيون أيضا، ولا سيما رئيس الوزراء البريطاني والمستشار الألماني، اللذين زارا أنقرة وأثارا هذه القضية في محادثات مع الرئيس أردوغان. في الواقع، برأيي، هذه الحرب الآن على وشك التوقف".
وأوضح الوزير أن "الجانبين يركزان على مهاجمة البنية التحتية، وخاصة قطاع الطاقة، الذي يشكل تهديدا في فصل الشتاء"، مشيرًا إلى أن "الصراع تصاعد إلى حرب طائرات مسيرة".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала