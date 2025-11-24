https://sarabic.ae/20251124/البيت-الأبيض-بعض-منتقدي-خطة-التسوية-في-أوكرانيا-قد-يجنون-مكاسب-من-بقاء-الصراع-1107456923.html

البيت الأبيض: بعض منتقدي خطة التسوية في أوكرانيا قد يجنون مكاسب من بقاء الصراع

البيت الأبيض: بعض منتقدي خطة التسوية في أوكرانيا قد يجنون مكاسب من بقاء الصراع

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، إن بعض منتقدي الخطة الأمريكية لتسوية الأزمة في أوكرانيا، ومن بينهم عدد من أعضاء مجلس الشيوخ، "قد يخدمون... 24.11.2025, سبوتنيك عربي

وأضافت ليفيت في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء في البيت الأبيض: "هذه (الانتقادات الموجهة للخطة الأمريكية) تأتي من أشخاص لا يعرفون ما يتحدثون عنه، أو من أولئك الذين يخدمون مصالحهم الخاصة. ربما لا يريدون انتهاء الحرب. ربما يستفيدون منها".ورفض البيت الأبيض الانتقادات الموجهة بشأن انحياز واشنطن لطرف دون آخر في أزمة أوكرانيا خلال مساعيها للحل بين الطرفين.وقالت ليفيت في مؤتمر صحفي: "فكرة أن الولايات المتحدة لا تتعاون مع كلا الجانبين بالتساوي في هذه الحرب لإنهاءها هي فكرة خاطئة تمامًا".وفي السياق ذاته، أوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن روسيا وأوكرانيا لم تكونا محور المحادثة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ، بل ركز الاتصال بشكل أساسي على التجارة بين الولايات المتحدة والصين.وقالت ليفيت للصحفيين في المؤتمر: "لقد ناقشنا بالفعل مسألة روسيا وأوكرانيا، لكن التركيز الأساسي كان على اتفاقية التجارة التي نعمل عليها مع الصين".وصرح الكرملين بأن روسيا لا تزال منفتحة على المفاوضات وملتزمة بمحادثات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، التي جرت في أنكوريج في ألاسكا.وفي حديثه خلال اجتماع مجلس الأمن الروسي في 21 نوفمبر/تشرين الثاني، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن الخطة الأمريكية قد تُشكل أساسا لتسوية سلمية نهائية، إلا أن هذا النص لا يُناقش حاليًا بشكل جوهري مع روسيا.وأشار إلى أن السبب في ذلك هو عجز الإدارة الأمريكية، على ما يبدو، عن الحصول على موافقة كييف، إذ لا تزال أوكرانيا وحلفاؤها الأوروبيون يعيشون في وهمٍ ويحلمون بإلحاق "هزيمة استراتيجية" بروسيا في ساحة المعركة.وأشار بوتين إلى أن موقفهم ينبع من نقص المعلومات الموضوعية حول الوضع الفعلي في ساحة المعركة.

