https://sarabic.ae/20251124/ترامب-بحثت-مع-الرئيس-الصيني-الصراع-في-أوكرانيا-وعددا-من-القضايا-الثنائية-1107452407.html

ترامب: بحثت مع الرئيس الصيني الصراع في أوكرانيا وعددا من القضايا الثنائية

ترامب: بحثت مع الرئيس الصيني الصراع في أوكرانيا وعددا من القضايا الثنائية

سبوتنيك عربي

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، أنه أجرى مكالمة هاتفية جيدة للغاية مع نظيره الصيني شي جين بينغ، بحثا خلالها الصراع في أوكرانيا وعددا من... 24.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-24T18:11+0000

2025-11-24T18:11+0000

2025-11-24T18:11+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار أوكرانيا

العالم

أخبار العالم الآن

الصين

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/07/1094560429_0:11:3000:1699_1920x0_80_0_0_049bdbe4dc48b0d867dc9723448af653.jpg

وكتب ترامب في منشور عبر حسابه على منصة "تروث سوشيال: "أجريت للتو مكالمة هاتفية جيدة للغاية مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، وناقشنا العديد من القضايا، بما في ذلك أوكرانيا وروسيا، ومشكلة الفنتانيل، وفول الصويا ومنتجات زراعية أخرى".وتابع: "جاءت هذه المكالمة متابعة لاجتماعنا الناجح للغاية في كوريا الجنوبية قبل ثلاثة أسابيع، ومنذ ذلك الحين، أُحرز تقدم كبير في الحفاظ على اتفاقياتنا الثنائية محدثة ودقيقة، والآن يمكننا التركيز على الصورة الكبرى".وكشف ترامب، أن الرئيس الصيني دعاه إلى زيارة بكين، في شهر أبريل/نيسان المقبل، وأنه قبل الدعوة، مضيفا: "في المقابل، سيكون ضيفي في زيارة دولة للولايات المتحدة الأمريكية في وقت لاحق".وفي وقت سابق من اليوم، أكد الرئيس الصيني، شي جين بينغ، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، أن بكين تدعم جهود السلام في أزمة أوكرانيا، معربا عن أمله في توصل طرفي اتفاق السلام إلى حل الأسباب الجذرية للأزمة.ونقل التلفزيون الصيني عن الرئيس شي جين بينغ قوله: "تأمل الصين أن تواصل جميع الأطراف تقليص خلافاتها، وأن تتوصل إلى اتفاق سلام عادل ودائم وملزم، يعالج الأسباب الجذرية للأزمة في أقرب وقت ممكن".شي جين بينغ يؤكد لترامب أهمية التوصل لاتفاق سلام "يحل الأسباب الجذرية" لأزمة أوكرانيابوتين يبلغ أردوغان بأن مقترحات واشنطن يمكن أن تشكل أساسا لحل الصراع في أوكرانيا

https://sarabic.ae/20251124/شي-جين-بينغ-يؤكد-لترامب-أهمية-التوصل-لاتفاق-سلام-يحل-الأسباب-الجذرية-لأزمة-أوكرانيا-1107446401.html

الصين

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية