أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022.
ترامب: بحثت مع الرئيس الصيني الصراع في أوكرانيا وعددا من القضايا الثنائية
وكتب ترامب في منشور عبر حسابه على منصة "تروث سوشيال: "أجريت للتو مكالمة هاتفية جيدة للغاية مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، وناقشنا العديد من القضايا، بما في ذلك أوكرانيا وروسيا، ومشكلة الفنتانيل، وفول الصويا ومنتجات زراعية أخرى".وتابع: "جاءت هذه المكالمة متابعة لاجتماعنا الناجح للغاية في كوريا الجنوبية قبل ثلاثة أسابيع، ومنذ ذلك الحين، أُحرز تقدم كبير في الحفاظ على اتفاقياتنا الثنائية محدثة ودقيقة، والآن يمكننا التركيز على الصورة الكبرى".وكشف ترامب، أن الرئيس الصيني دعاه إلى زيارة بكين، في شهر أبريل/نيسان المقبل، وأنه قبل الدعوة، مضيفا: "في المقابل، سيكون ضيفي في زيارة دولة للولايات المتحدة الأمريكية في وقت لاحق".وفي وقت سابق من اليوم، أكد الرئيس الصيني، شي جين بينغ، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، أن بكين تدعم جهود السلام في أزمة أوكرانيا، معربا عن أمله في توصل طرفي اتفاق السلام إلى حل الأسباب الجذرية للأزمة.ونقل التلفزيون الصيني عن الرئيس شي جين بينغ قوله: "تأمل الصين أن تواصل جميع الأطراف تقليص خلافاتها، وأن تتوصل إلى اتفاق سلام عادل ودائم وملزم، يعالج الأسباب الجذرية للأزمة في أقرب وقت ممكن".شي جين بينغ يؤكد لترامب أهمية التوصل لاتفاق سلام "يحل الأسباب الجذرية" لأزمة أوكرانيابوتين يبلغ أردوغان بأن مقترحات واشنطن يمكن أن تشكل أساسا لحل الصراع في أوكرانيا
ترامب: بحثت مع الرئيس الصيني الصراع في أوكرانيا وعددا من القضايا الثنائية

18:11 GMT 24.11.2025
© AP Photoالرئيس الصيني شي جين بينغ (يمين) والرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب (يسار)
الرئيس الصيني شي جين بينغ (يمين) والرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب (يسار) - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2025
© AP Photo
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، أنه أجرى مكالمة هاتفية جيدة للغاية مع نظيره الصيني شي جين بينغ، بحثا خلالها الصراع في أوكرانيا وعددا من القضايا الثنائية بين البلدين.
وكتب ترامب في منشور عبر حسابه على منصة "تروث سوشيال: "أجريت للتو مكالمة هاتفية جيدة للغاية مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، وناقشنا العديد من القضايا، بما في ذلك أوكرانيا وروسيا، ومشكلة الفنتانيل، وفول الصويا ومنتجات زراعية أخرى".

وأضاف: "لقد أبرمنا صفقة جيدة ومهمة للغاية لصالح مزارعينا العظماء، وستتحسن أكثر مع مرور الوقت. علاقتنا مع الصين قوية للغاية!".

وتابع: "جاءت هذه المكالمة متابعة لاجتماعنا الناجح للغاية في كوريا الجنوبية قبل ثلاثة أسابيع، ومنذ ذلك الحين، أُحرز تقدم كبير في الحفاظ على اتفاقياتنا الثنائية محدثة ودقيقة، والآن يمكننا التركيز على الصورة الكبرى".
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الرئيس الصيني، شي جين بينغ - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2025
شي جين بينغ يؤكد لترامب أهمية التوصل لاتفاق سلام "يحل الأسباب الجذرية" لأزمة أوكرانيا
15:12 GMT
وكشف ترامب، أن الرئيس الصيني دعاه إلى زيارة بكين، في شهر أبريل/نيسان المقبل، وأنه قبل الدعوة، مضيفا: "في المقابل، سيكون ضيفي في زيارة دولة للولايات المتحدة الأمريكية في وقت لاحق".

وختم ترامب مؤكدا أن الجانبين اتفقا على أهمية التواصل المتكرر بينهما، مشيرا إلى أنه يتطلع إلى المزيد من الاتصالات مع نظيره الصيني خلال الفترة المقبلة.

وفي وقت سابق من اليوم، أكد الرئيس الصيني، شي جين بينغ، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، أن بكين تدعم جهود السلام في أزمة أوكرانيا، معربا عن أمله في توصل طرفي اتفاق السلام إلى حل الأسباب الجذرية للأزمة.
ونقل التلفزيون الصيني عن الرئيس شي جين بينغ قوله: "تأمل الصين أن تواصل جميع الأطراف تقليص خلافاتها، وأن تتوصل إلى اتفاق سلام عادل ودائم وملزم، يعالج الأسباب الجذرية للأزمة في أقرب وقت ممكن".
شي جين بينغ يؤكد لترامب أهمية التوصل لاتفاق سلام "يحل الأسباب الجذرية" لأزمة أوكرانيا
بوتين يبلغ أردوغان بأن مقترحات واشنطن يمكن أن تشكل أساسا لحل الصراع في أوكرانيا
