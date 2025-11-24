https://sarabic.ae/20251124/شي-جين-بينغ-يؤكد-لترامب-أهمية-التوصل-لاتفاق-سلام-يحل-الأسباب-الجذرية-لأزمة-أوكرانيا-1107446401.html

شي جين بينغ يؤكد لترامب أهمية التوصل لاتفاق سلام "يحل الأسباب الجذرية" لأزمة أوكرانيا

شي جين بينغ يؤكد لترامب أهمية التوصل لاتفاق سلام "يحل الأسباب الجذرية" لأزمة أوكرانيا

أكد الرئيس الصيني، شي جين بينغ، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، أن بكين تدعم جهود السلام في أزمة أوكرانيا، معربا عن أمله في... 24.11.2025, سبوتنيك عربي

العالم

أخبار العالم الآن

الصين

ترامب

وقال الرئيس الصيني، وفقا لما نقله تلفزيون الصين المركزي: "تأمل الصين أن تواصل جميع الأطراف تقليص خلافاتها، وأن تتوصل إلى اتفاق سلام عادل ودائم وملزم، يعالج الأسباب الجذرية للأزمة في أقرب وقت ممكن".وفي وقت سابق من اليوم، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأنه قد يحدث "شيء جيد" فيما يتعلق بمحادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا، وكتب ترامب في منشور عبر حسابه على منصة "تروث سوشيال": "هل من الممكن حقا تحقيق تقدم ملموس في محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا؟ لا تصدقوا حتى تروا، ولكن قد يحدث شيء جيد".وفي وقت سابق، أعلنت الإدارة الأمريكية عن وضع خطة لتسوية الأزمة الأوكرانية، مشيرة إلى أنها لن تناقش تفاصيلها حاليًا، إذ لا يزال العمل جاريا.وفي حديثه خلال اجتماع مجلس الأمن الروسي في 21 نوفمبر/تشرين الثاني، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن الخطة الأمريكية قد تُشكل أساسا لتسوية سلمية نهائية، إلا أن هذا النص لا يُناقش حاليًا بشكل جوهري مع روسيا.وأشار إلى أن السبب في ذلك هو عجز الإدارة الأمريكية، على ما يبدو، عن الحصول على موافقة كييف، إذ لا تزال أوكرانيا وحلفاؤها الأوروبيون يعيشون في وهمٍ ويحلمون بإلحاق "هزيمة استراتيجية" بروسيا في ساحة المعركة.وأشار بوتين إلى أن موقفهم ينبع من نقص المعلومات الموضوعية حول الوضع الفعلي في ساحة المعركة.الكرملين: موسكو لم تتلق أي معلومات عن المفاوضات بين واشنطن وكييف ودول أوروبية في جنيفأردوغان: بالإمكان التوصل إلى اتفاق بشأن أوكرانيا بناء على خطة ترامب

