أردوغان: بالإمكان التوصل إلى اتفاق بشأن أوكرانيا بناء على خطة ترامب

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
نصف الرجال يعانون من العقم والضعف الجنسي.. ما الحلول؟
09:18 GMT
37 د
مساحة حرة
"الفيبروميالجيا".. معاناة الشباب من آلام غير مفهومة
10:29 GMT
29 د
مرايا العلوم
ذكاء صناعي يحاكي الدماغ البشري، ولماذا يخرج دماغنا عن الخدمة مع الإرهاق
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
12:28 GMT
24 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
12:53 GMT
7 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
13:31 GMT
28 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
حكومة ليبيا المكلفة من البرلمان ترفض "الهيئة العليا للرئاسات" وتلوح بالحكم الذاتي
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مهمة التليسكوب الهائل جيمس ويب في اكتشاف تاريخ الكون لا تزال في بدايتها
17:33 GMT
8 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
17:41 GMT
19 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل تعلن مقتل 4 من قادة حماس في غارات على قطاع غزة
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل لا تفهم إلا لغة الاستكبار في المنطقة وسيكون لذلك تدعيات كبيرة
19:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
من كوخ الصياد إلى قمة المجد: أسطورة لومونوسوف العلمية
19:31 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
10:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
من كوخ الصياد إلى قمة المجد: أسطورة لومونوسوف العلمية
10:31 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
32 د
نبض افريقيا
رئيس الوفد الروسي في "قمة العشرين" : اقتصادات إفريقيا تواجه عراقيل و تضييق من قبل البنك الدولي
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
12:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
13:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
طعام الروبوتات والبحيرة القلوية التي تحول الحيوانات إلى حجارة
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
"الفيبروميالجيا".. معاناة الشباب من آلام غير مفهومة
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
17:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
17:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
أردوغان: بالإمكان التوصل إلى اتفاق بشأن أوكرانيا بناء على خطة ترامب
أردوغان: بالإمكان التوصل إلى اتفاق بشأن أوكرانيا بناء على خطة ترامب
صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بأن إمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن أوكرانيا بناء على الخطة التي قدمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ممكنة، لكن الأمر يتطلب... 24.11.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
11:15 GMT 24.11.2025
صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بأن إمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن أوكرانيا بناء على الخطة التي قدمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ممكنة، لكن الأمر يتطلب مزيدا من العمل.
وقال الرئيس التركي للصحفيين على متن طائرة عائدة من جنوب أفريقيا: "إن إرساء أسس السلام في أوكرانيا قضية نعمل عليها منذ فترة طويلة".
وأضاف أردوغان: "لقد ناقشنا مرارا رؤيتنا للوضع في أوكرانيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونؤمن بأنه في عالم عادل لن يكون هناك طرف خاسر".

وأوضح: "نحن مقتنعون بأن الطريق إلى سلام عادل يكمن في المفاوضات والاجتماعات، ونناقش حاليا ما إذا كانت خطة السلام المقترحة يمكن أن تكون أساسا لتسوية سلمية. هل من الممكن التوصل إلى اتفاق بشأن هذه الخطة؟ نعم، هذا ممكن. ولكن كيف؟ علينا العمل على ذلك".

الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 23.11.2025
أردوغان: أتوقع إجراء مكالمة هاتفية مع ترامب بعد المحادثة المقررة مع بوتين
أمس, 12:58 GMT

وأشار أردوغان إلى أن "الاتفاق سيكون ممكنا إذا لبت الخطة (الأمريكية) التوقعات المشروعة للأطراف واحتياجاتهم الأمنية دون التسبب في زعزعة استقرار جديدة، ونعتقد أن التوصل إلى تسوية ممكن من خلال قضايا متفق عليها وأجندة إيجابية لبدء المفاوضات. إذا تم إيجاد إطار عمل يرضي الجميع، فسيفتح الطريق نحو حل مستدام. إن بدء المفاوضات حول مقترحات تمهد الطريق لسلام عادل ودائم سيكون له أثر إيجابي على العملية، وكما كان الحال سابقا، عندما لعبت تركيا دورا مهما في إسطنبول، فنحن اليوم مستعدون لمواصلة هذا الموقف البناء نفسه".

وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن موسكو لم تتلق أي معلومات بشأن المفاوضات التي تضم الولايات المتحدة وأوكرانيا ودول أوروبية في جنيف.
وأوضح بيسكوف: "لا نعلم ما إذا كان رئيس نظام كييف سيزور واشنطن، وما الذي سيناقش تحديدا، وما هو النص الذي وضع في جنيف. ليست لدينا هذه المعلومات بعد".
وعلق بيسكوف على إمكانية إجراء اتصالات بين روسيا والولايات المتحدة، قائلا: "أود أن أذكّركم بأن الرئيس بوتين أكد أننا لا نزال منفتحين على مثل هذه الاتصالات والمفاوضات".
