أردوغان: بالإمكان التوصل إلى اتفاق بشأن أوكرانيا بناء على خطة ترامب

أردوغان: بالإمكان التوصل إلى اتفاق بشأن أوكرانيا بناء على خطة ترامب

صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بأن إمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن أوكرانيا بناء على الخطة التي قدمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ممكنة، لكن الأمر يتطلب... 24.11.2025, سبوتنيك عربي

وقال الرئيس التركي للصحفيين على متن طائرة عائدة من جنوب أفريقيا: "إن إرساء أسس السلام في أوكرانيا قضية نعمل عليها منذ فترة طويلة".وأضاف أردوغان: "لقد ناقشنا مرارا رؤيتنا للوضع في أوكرانيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونؤمن بأنه في عالم عادل لن يكون هناك طرف خاسر".وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن موسكو لم تتلق أي معلومات بشأن المفاوضات التي تضم الولايات المتحدة وأوكرانيا ودول أوروبية في جنيف.وأوضح بيسكوف: "لا نعلم ما إذا كان رئيس نظام كييف سيزور واشنطن، وما الذي سيناقش تحديدا، وما هو النص الذي وضع في جنيف. ليست لدينا هذه المعلومات بعد".وعلق بيسكوف على إمكانية إجراء اتصالات بين روسيا والولايات المتحدة، قائلا: "أود أن أذكّركم بأن الرئيس بوتين أكد أننا لا نزال منفتحين على مثل هذه الاتصالات والمفاوضات".أردوغان: تركيا تدرس نشر قوات أمن ضمن قوة الاستقرار في غزة

