أردوغان: بالإمكان التوصل إلى اتفاق بشأن أوكرانيا بناء على خطة ترامب
صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بأن إمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن أوكرانيا بناء على الخطة التي قدمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ممكنة، لكن الأمر يتطلب... 24.11.2025
أردوغان: تركيا تدرس نشر قوات أمن ضمن قوة الاستقرار في غزة
صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بأن إمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن أوكرانيا بناء على الخطة التي قدمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ممكنة، لكن الأمر يتطلب مزيدا من العمل.
وقال الرئيس التركي للصحفيين على متن طائرة عائدة من جنوب أفريقيا: "إن إرساء أسس السلام في أوكرانيا قضية نعمل عليها منذ فترة طويلة".
وأضاف أردوغان: "لقد ناقشنا مرارا رؤيتنا للوضع في أوكرانيا
مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونؤمن بأنه في عالم عادل لن يكون هناك طرف خاسر".
وأوضح: "نحن مقتنعون بأن الطريق إلى سلام عادل يكمن في المفاوضات والاجتماعات، ونناقش حاليا ما إذا كانت خطة السلام المقترحة يمكن أن تكون أساسا لتسوية سلمية. هل من الممكن التوصل إلى اتفاق بشأن هذه الخطة؟ نعم، هذا ممكن. ولكن كيف؟ علينا العمل على ذلك".
وأشار أردوغان إلى أن "الاتفاق سيكون ممكنا إذا لبت الخطة (الأمريكية) التوقعات المشروعة للأطراف واحتياجاتهم الأمنية دون التسبب في زعزعة استقرار جديدة، ونعتقد أن التوصل إلى تسوية ممكن من خلال قضايا متفق عليها وأجندة إيجابية لبدء المفاوضات. إذا تم إيجاد إطار عمل يرضي الجميع، فسيفتح الطريق نحو حل مستدام. إن بدء المفاوضات حول مقترحات تمهد الطريق لسلام عادل ودائم سيكون له أثر إيجابي على العملية، وكما كان الحال سابقا، عندما لعبت تركيا دورا مهما في إسطنبول، فنحن اليوم مستعدون لمواصلة هذا الموقف البناء نفسه".
وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن موسكو لم تتلق أي معلومات بشأن المفاوضات التي تضم الولايات المتحدة وأوكرانيا ودول أوروبية في جنيف
.
وأوضح بيسكوف: "لا نعلم ما إذا كان رئيس نظام كييف سيزور واشنطن
، وما الذي سيناقش تحديدا، وما هو النص الذي وضع في جنيف. ليست لدينا هذه المعلومات بعد".
وعلق بيسكوف على إمكانية إجراء اتصالات بين روسيا والولايات المتحدة
، قائلا: "أود أن أذكّركم بأن الرئيس بوتين أكد أننا لا نزال منفتحين على مثل هذه الاتصالات والمفاوضات".