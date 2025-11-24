عربي
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
القوات الروسية تستهدف منشآت بنية تحتية للطاقة والنقل والموانئ تعمل لصالح قوات كييف– الدفاع الروسية
وأوضح البيان بأن "الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات الهجومية المسيرة، وقوات الصواريخ والمدفعية التابعة لمجموعات القوات المسلحة الروسية استهدفت منشآت للطاقة والنقل والبنية التحتية للموانئ في أوكرانيا".وأضاف البيان: "كما قصفت الطائرات مستودعات ذخيرة ومواقع انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب".وأشار البيان إلى أن عدد الطائرات المسيرة التي أسقطت توزع على النحو التالي: 45 طائرة فوق مقاطعة بيلغورود، 9 فوق مقاطعة كراسنودار، 7 فوق مقاطعة نيجني نوفغورود، 4 فوق مقاطعة فورونيج، 20 فوق البحر الأسود، و8 فوق بحر آزوف.وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.القوات الروسية تدمر 3 مراكز اتصالات تابعة للقوات الأوكرانية في كونستانتينوفكا"الناتو" يطلق تدريبات عسكرية في بحر البلطيق بمشاركة 5 آلاف جندي
10:13 GMT 24.11.2025 (تم التحديث: 10:39 GMT 24.11.2025)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، أن القوات الروسية استهدفت منشآت للبنية التحتية للطاقة والنقل التابعة للجيش الأوكراني.
وأوضح البيان بأن "الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات الهجومية المسيرة، وقوات الصواريخ والمدفعية التابعة لمجموعات القوات المسلحة الروسية استهدفت منشآت للطاقة والنقل والبنية التحتية للموانئ في أوكرانيا".
وأضاف البيان: "كما قصفت الطائرات مستودعات ذخيرة ومواقع انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب".

وكانت قد أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الإثنين، أن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها اعترضت ودمرت 93 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق عدة مقاطعات روسية.

العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحرر زاتيشيا في زابوروجيه ومنطقتين واسعتين في كراسنوأرميسك- وزارة الدفاع
09:52 GMT

وقالت الوزارة في بيان: "خلال الليلة الماضية، اعترضت منظومات الدفاع الجوي ودمرت 93 طائرة مسيرة أوكرانية".

وأشار البيان إلى أن عدد الطائرات المسيرة التي أسقطت توزع على النحو التالي: 45 طائرة فوق مقاطعة بيلغورود، 9 فوق مقاطعة كراسنودار، 7 فوق مقاطعة نيجني نوفغورود، 4 فوق مقاطعة فورونيج، 20 فوق البحر الأسود، و8 فوق بحر آزوف.
وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.
القوات الروسية تدمر 3 مراكز اتصالات تابعة للقوات الأوكرانية في كونستانتينوفكا
"الناتو" يطلق تدريبات عسكرية في بحر البلطيق بمشاركة 5 آلاف جندي
