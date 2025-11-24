https://sarabic.ae/20251124/القوات-الروسية-تستهدف-منشآت-بنية-تحتية-للطاقة-والنقل-والموانئ-تعمل-لصالح-قوات-كييف-الدفاع-الروسية---1107437580.html
القوات الروسية تستهدف منشآت بنية تحتية للطاقة والنقل والموانئ تعمل لصالح قوات كييف– الدفاع الروسية
القوات الروسية تستهدف منشآت بنية تحتية للطاقة والنقل والموانئ تعمل لصالح قوات كييف– الدفاع الروسية
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، أن القوات الروسية استهدفت منشآت للبنية التحتية للطاقة والنقل التابعة للجيش الأوكراني. 24.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-24T10:13+0000
2025-11-24T10:13+0000
2025-11-24T10:39+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
اخبار روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/04/1105603416_0:163:3064:1887_1920x0_80_0_0_fbb9fc497d4ccb33269318fe2d00948c.jpg
وأوضح البيان بأن "الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات الهجومية المسيرة، وقوات الصواريخ والمدفعية التابعة لمجموعات القوات المسلحة الروسية استهدفت منشآت للطاقة والنقل والبنية التحتية للموانئ في أوكرانيا".وأضاف البيان: "كما قصفت الطائرات مستودعات ذخيرة ومواقع انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب".وأشار البيان إلى أن عدد الطائرات المسيرة التي أسقطت توزع على النحو التالي: 45 طائرة فوق مقاطعة بيلغورود، 9 فوق مقاطعة كراسنودار، 7 فوق مقاطعة نيجني نوفغورود، 4 فوق مقاطعة فورونيج، 20 فوق البحر الأسود، و8 فوق بحر آزوف.وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.القوات الروسية تدمر 3 مراكز اتصالات تابعة للقوات الأوكرانية في كونستانتينوفكا"الناتو" يطلق تدريبات عسكرية في بحر البلطيق بمشاركة 5 آلاف جندي
https://sarabic.ae/20251124/القوات-الروسية-تحرر-زاتيشيا-في-مقاطعة-زابوروجيه-ومنطقتي--جورنياك-وشاختيورسكي-في-كراسنوأرميسك--1107436726.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/04/1105603416_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_758049f9db3dc914f2856bf1e1915a75.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, اخبار روسيا
القوات الروسية تستهدف منشآت بنية تحتية للطاقة والنقل والموانئ تعمل لصالح قوات كييف– الدفاع الروسية
10:13 GMT 24.11.2025 (تم التحديث: 10:39 GMT 24.11.2025)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، أن القوات الروسية استهدفت منشآت للبنية التحتية للطاقة والنقل التابعة للجيش الأوكراني.
وأوضح البيان بأن "الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات الهجومية المسيرة
، وقوات الصواريخ والمدفعية التابعة لمجموعات القوات المسلحة الروسية استهدفت منشآت للطاقة والنقل والبنية التحتية للموانئ في أوكرانيا".
وأضاف البيان: "كما قصفت الطائرات
مستودعات ذخيرة ومواقع انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب".
وكانت قد أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الإثنين، أن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها اعترضت ودمرت 93 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق عدة مقاطعات روسية.
وقالت الوزارة في بيان: "خلال الليلة الماضية، اعترضت منظومات الدفاع الجوي ودمرت 93 طائرة مسيرة أوكرانية".
وأشار البيان إلى أن عدد الطائرات المسيرة التي أسقطت توزع على النحو التالي: 45 طائرة فوق مقاطعة بيلغورود، 9 فوق مقاطعة كراسنودار، 7 فوق مقاطعة نيجني نوفغورود، 4 فوق مقاطعة فورونيج، 20 فوق البحر الأسود، و8 فوق بحر آزوف.
وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.