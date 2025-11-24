https://sarabic.ae/20251124/الأمن-العراقي-يدمر-طائرة-مسيرة-كانت-تتجه-إلى-حقل-خور-مور-للغاز-في-إقليم-كردستان-1107431191.html
الأمن العراقي يدمر طائرة مسيرة كانت تتجه إلى حقل خور مور للغاز في إقليم كردستان
الأمن العراقي يدمر طائرة مسيرة كانت تتجه إلى حقل خور مور للغاز في إقليم كردستان
قامت قوات الأمن العراقية، مساء أمس الأحد، بفتح النار على طائرة مسيرة اقتربت من حقل خور مور للغاز في إقليم كردستان العراق، وذلك في محاولة لمنعها من الوصول إلى
العراق
العراق
قامت قوات الأمن العراقية، مساء أمس الأحد، بفتح النار على طائرة مسيرة اقتربت من حقل خور مور للغاز في إقليم كردستان العراق، وذلك في محاولة لمنعها من الوصول إلى أحد أكبر الحقول الغازية في البلاد.
وأشار مصدران لوسائل إعلام غربية، إلى أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت الدفاعات الجوية نجحت في إسقاط المسيرة، فيما دوت صفارات الإنذار داخل الحقل وانتقل الموظفون إلى مناطق آمنة، دون تسجيل أي أضرار في الموقع الواقع بمحافظة السليمانية.
ويقع حقل خور مور للغاز بين كركوك والسليمانية، في منطقة خاضعة لإدارة إقليم كردستان العراق ذو الحكم الذاتي، وتعرض خلال السنوات الأخيرة لسلسلة هجمات لم تتبنها أي جهة.
وكان سياسيون في الإقليم أدانوا هذه الاستهدافات المتكررة، موجهين الاتهام إلى فصائل مسلحة يقولون إنها موالية لإيران، فيما أسفر هجوم بمسيرة نهاية أبريل الماضي عن مقتل أربعة عمال يمنيين.
كما تعرض الحقل في يناير/ كانون الثاني 2024 لهجوم بصاروخين من نوع "كاتيوشا"، في وقت كانت فيه فصائل مرتبطة بإيران تنفذ هجمات متكررة بالصواريخ والمسيّرات في العراق وسوريا ضد قوات التحالف الدولي بقيادة أمريكا.