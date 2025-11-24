الأمن العراقي يدمر طائرة مسيرة كانت تتجه إلى حقل خور مور للغاز في إقليم كردستان

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
نصف الرجال يعانون من العقم والضعف الجنسي.. ما الحلول؟
09:18 GMT
37 د
مساحة حرة
"الفيبروميالجيا".. معاناة الشباب من آلام غير مفهومة
10:29 GMT
29 د
مرايا العلوم
ذكاء صناعي يحاكي الدماغ البشري، ولماذا يخرج دماغنا عن الخدمة مع الإرهاق
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
12:28 GMT
24 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
12:53 GMT
7 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
13:31 GMT
28 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
حكومة ليبيا المكلفة من البرلمان ترفض "الهيئة العليا للرئاسات" وتلوح بالحكم الذاتي
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مهمة التليسكوب الهائل جيمس ويب في اكتشاف تاريخ الكون لا تزال في بدايتها
17:33 GMT
8 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
17:41 GMT
19 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل تعلن مقتل 4 من قادة حماس في غارات على قطاع غزة
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل لا تفهم إلا لغة الاستكبار في المنطقة وسيكون لذلك تدعيات كبيرة
19:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
من كوخ الصياد إلى قمة المجد: أسطورة لومونوسوف العلمية
19:31 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هي افة ليست بالجديدة، أسبابها كثيرة، ونتائجها أكثر، تضرب المجتمع، فتعيث به فسادًا، إنها البطالة
10:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
من كوخ الصياد إلى قمة المجد: أسطورة لومونوسوف العلمية
10:31 GMT
30 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
32 د
نبض افريقيا
رئيس الوفد الروسي في "قمة العشرين" : اقتصادات إفريقيا تواجه عراقيل و تضييق من قبل البنك الدولي
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
12:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
13:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
طعام الروبوتات والبحيرة القلوية التي تحول الحيوانات إلى حجارة
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
"الفيبروميالجيا".. معاناة الشباب من آلام غير مفهومة
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
17:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
17:50 GMT
10 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251124/الأمن-العراقي-يدمر-طائرة-مسيرة-كانت-تتجه-إلى-حقل-خور-مور-للغاز-في-إقليم-كردستان-1107431191.html
الأمن العراقي يدمر طائرة مسيرة كانت تتجه إلى حقل خور مور للغاز في إقليم كردستان
الأمن العراقي يدمر طائرة مسيرة كانت تتجه إلى حقل خور مور للغاز في إقليم كردستان
سبوتنيك عربي
قامت قوات الأمن العراقية، مساء أمس الأحد، بفتح النار على طائرة مسيرة اقتربت من حقل خور مور للغاز في إقليم كردستان العراق، وذلك في محاولة لمنعها من الوصول إلى... 24.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-24T06:30+0000
2025-11-24T06:30+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/02/1097414024_0:124:2000:1249_1920x0_80_0_0_f85564ab0219d9855347a32150ae393d.jpg
وأشار مصدران لوسائل إعلام غربية، إلى أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت الدفاعات الجوية نجحت في إسقاط المسيرة، فيما دوت صفارات الإنذار داخل الحقل وانتقل الموظفون إلى مناطق آمنة، دون تسجيل أي أضرار في الموقع الواقع بمحافظة السليمانية. ويقع حقل خور مور للغاز بين كركوك والسليمانية، في منطقة خاضعة لإدارة إقليم كردستان العراق ذو الحكم الذاتي، وتعرض خلال السنوات الأخيرة لسلسلة هجمات لم تتبنها أي جهة.وكان سياسيون في الإقليم أدانوا هذه الاستهدافات المتكررة، موجهين الاتهام إلى فصائل مسلحة يقولون إنها موالية لإيران، فيما أسفر هجوم بمسيرة نهاية أبريل الماضي عن مقتل أربعة عمال يمنيين. كما تعرض الحقل في يناير/ كانون الثاني 2024 لهجوم بصاروخين من نوع "كاتيوشا"، في وقت كانت فيه فصائل مرتبطة بإيران تنفذ هجمات متكررة بالصواريخ والمسيّرات في العراق وسوريا ضد قوات التحالف الدولي بقيادة أمريكا.
https://sarabic.ae/20240426/العراق-مقتل-شخصين-وإصابة-مثلهما-في-هجوم-بطائرة-مسيرة-على--حقل-كورمو-الغازي-1088319257.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/02/1097414024_85:0:1917:1374_1920x0_80_0_0_d68008d43bc19b5a65dbd376ccb0fc1d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار

الأمن العراقي يدمر طائرة مسيرة كانت تتجه إلى حقل خور مور للغاز في إقليم كردستان

06:30 GMT 24.11.2025
© AP Photo / Ivan Sekretarevحقل نفط العراق
حقل نفط العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2025
© AP Photo / Ivan Sekretarev
تابعنا عبر
قامت قوات الأمن العراقية، مساء أمس الأحد، بفتح النار على طائرة مسيرة اقتربت من حقل خور مور للغاز في إقليم كردستان العراق، وذلك في محاولة لمنعها من الوصول إلى أحد أكبر الحقول الغازية في البلاد.
وأشار مصدران لوسائل إعلام غربية، إلى أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت الدفاعات الجوية نجحت في إسقاط المسيرة، فيما دوت صفارات الإنذار داخل الحقل وانتقل الموظفون إلى مناطق آمنة، دون تسجيل أي أضرار في الموقع الواقع بمحافظة السليمانية.
ويقع حقل خور مور للغاز بين كركوك والسليمانية، في منطقة خاضعة لإدارة إقليم كردستان العراق ذو الحكم الذاتي، وتعرض خلال السنوات الأخيرة لسلسلة هجمات لم تتبنها أي جهة.
العراق .. الشرطة العراقية في المنطقة الخضراء بالعاصمة بغداد 29 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2024
العراق.. مقتل شخصين وإصابة مثلهما في هجوم بطائرة مسيرة على حقل كورمو الغازي
26 أبريل 2024, 21:07 GMT
وكان سياسيون في الإقليم أدانوا هذه الاستهدافات المتكررة، موجهين الاتهام إلى فصائل مسلحة يقولون إنها موالية لإيران، فيما أسفر هجوم بمسيرة نهاية أبريل الماضي عن مقتل أربعة عمال يمنيين.
كما تعرض الحقل في يناير/ كانون الثاني 2024 لهجوم بصاروخين من نوع "كاتيوشا"، في وقت كانت فيه فصائل مرتبطة بإيران تنفذ هجمات متكررة بالصواريخ والمسيّرات في العراق وسوريا ضد قوات التحالف الدولي بقيادة أمريكا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала