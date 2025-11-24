عربي
القوات الروسية تدمر 3 مراكز اتصالات تابعة للقوات الأوكرانية في كونستانتينوفكا
القوات الروسية تدمر 3 مراكز اتصالات تابعة للقوات الأوكرانية في كونستانتينوفكا
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، بأن مشغلي طائرات مسيرة من اللواء 72 المؤلل المنفصل التابع لمجموعة قوات "الجنوب"، ودمروا ثلاثة هوائيات اتصالات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من كوستيانتينوفكا.
وذكر البيان: "اكتشفت عمليات الاستطلاع معداتٍ تُوفر الاتصالات بين الوحدات الأوكرانية، وبعد التأكد من الإحداثيات، تم دك الأهداف بضربات دقيقة من طائرات مسيرة".
وأضاف البيان: "فقد العدو نقاط الاتصال في القطاع المحدد".
ويقوم مشغلو الطائرات المسيرة من مجموعة قوات "الجنوب" يوميًا، بتحديد وتدمير أهداف جديدة للعدو في منطقة العمليات العسكرية الخاصة.
وصرح دينيس بوشيلين، القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، يوم أمس الأحد، لوكالة "سبوتنيك"، بأن القوات المسلحة الروسية وسعت نطاق سيطرتها في كونستانتينوفكا، التابعة للجمهورية.
وقال بوشيلين: "فيما يتعلق بكونستانتينوفكا، نشهد أيضًا توسعًا في نطاق سيطرة القوات المسلحة الروسية هنا، لا سيما في الأجزاء الشرقية والجنوبية الشرقية من كونستانتينوفكا نفسها".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
