رئيس جمهورية دونيتسك لـ"سبوتنيك": القوات الروسية توسع نطاق سيطرتها في كونستانتينوفكا
رئيس جمهورية دونيتسك لـ"سبوتنيك": القوات الروسية توسع نطاق سيطرتها في كونستانتينوفكا
صرح دينيس بوشيلين، القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم الأحد، لوكالة "سبوتنيك"، بأن القوات المسلحة الروسية وسعت نطاق سيطرتها في كونستانتينوفكا، التابعة للجمهورية.
وقال بوشيلين: "فيما يتعلق بكونستانتينوفكا، نشهد أيضًا توسّعًا في نطاق سيطرة القوات المسلحة الروسية هنا، لا سيما في الأجزاء الشرقية والجنوبية الشرقية من كونستانتينوفكا نفسها".
وأضاف: "كما نشهد استمرار القتال للسيطرة على إيفانوبول وفي الجزء الشمالي من خزان مياه كليبان-بيك العملاق".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني
، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.