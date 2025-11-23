https://sarabic.ae/20251123/القوات-الروسية-تدمر-75-طائرة-أوكرانيا-مسيرة-خلال-الليلة-الماضية--وزارة-الدفاع-1107410340.html
القوات الروسية تدمر 75 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليلة الماضية- وزارة الدفاع
أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها، اعترضت ودمرت 75 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية فوق عدة مناطق في البلاد.
04:54 GMT 23.11.2025 (تم التحديث: 05:36 GMT 23.11.2025)
وأفادت الوزارة في بيان: "اعترضت منظومات الدفاع الجوي ودمرت 75 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية، 36 طائرة مسيرة منها فوق البحر الأسود، و10 فوق جمهورية القرم، و9 فوق مقاطعة بريانسك، و7 فوق مقاطعة فورونيج، و4 فوق مقاطعة كراسنودار، وثلاث فوق مقاطعة سمولينسك، واثنتان فوق كل من مقاطعتي موسكو وبيلغورود، وطائرة مسيرة واحدة فوق مقاطعة كالوغا، وطائرة مسيرة وأخرى فوق مقاطعة ريازان".
وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني
، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.