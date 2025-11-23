عربي
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20251123/القوات-الأوكرانية-تستهدف-عناصرها-الفارين-بالمسيرات-1107409740.html
القوات الأوكرانية تستهدف عناصرها الفارين بالمسيرات
القوات الأوكرانية تستهدف عناصرها الفارين بالمسيرات
سبوتنيك عربي
استسلم جنود من اللواء 157 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة خاركوف، على الرغم من استهدافهم من قبل زملائهم بالطائرات مسيرة، وفقًا لما ذكرته مصادر... 23.11.2025, سبوتنيك عربي
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم

القوات الأوكرانية تستهدف عناصرها الفارين بالمسيرات

04:18 GMT 23.11.2025 (تم التحديث: 05:01 GMT 23.11.2025)
© Photo / Defense Minister of the Russian Federationاستسلام عسكريو اللواء 25 المحمول جواً التابع للقوات المسلحة الأوكرانية للجيش الروسي
استسلام عسكريو اللواء 25 المحمول جواً التابع للقوات المسلحة الأوكرانية للجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.11.2025
© Photo / Defense Minister of the Russian Federation
تابعنا عبر
استسلم جنود من اللواء 157 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة خاركوف، على الرغم من استهدافهم من قبل زملائهم بالطائرات مسيرة، وفقًا لما ذكرته مصادر بالقوات الروسية لوكالة "سبوتنيك".
وأفاد مصدر للوكالة بأنه "تم أسر جنديين من اللواء الآلي المنفصل 157 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، وخلال استسلامهما، تعرضا لهجمات متكررة من قبل وحدات الطائرات المسيرة التابعة لهما، مما منعهما من الاستسلام طواعية".
وسبق أن أبلغت أجهزة الأمن الروسية وكالة "سبوتنيك"، أن وحدات من اللواء 57 للمشاة الآلية المنفصل التابع للقوات المسلحة الأوكرانية تواصل انسحابها من مواقعها، مُتكبدةً خسائر فادحة، كما أشارت إلى أن المسلحين الذين فقدوا معنوياتهم يستسلمون جماعيًا، حيث يحاول بعضهم الفرار متنكرين بزي مدنيين.
وفي اتجاه خاركوف، تم دحر وحدات من لواء ميكانيكي تابع للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء دفاع إقليمي بالقرب من بلدتي فولشانسك وغنيليتسيا في مقاطعة خاركوف، يوم أمس الخميس .
مسيرة روسية تدمر دبابة أوكرانية من طراز تي-72 في دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
طائرات مسيرة روسية تدمر نقطة انتشار مؤقتة للقوات الأوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية
أمس, 05:58 GMT
وخلال الأربع والعشرين ساعة الماضية وحدها، خسرت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 105 عسكريين، و9 سيارات، ومدفعا غربي الصنع، ومحطتي حرب إلكترونية، في منطقة نفوذ قوات الشمال.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
مصدر عسكري لـ"سبوتنيك": استسلام أوكراني "بالجملة" على محور خاركوف
