https://sarabic.ae/20251123/القوات-الأوكرانية-تستهدف-عناصرها-الفارين-بالمسيرات-1107409740.html

القوات الأوكرانية تستهدف عناصرها الفارين بالمسيرات

القوات الأوكرانية تستهدف عناصرها الفارين بالمسيرات

سبوتنيك عربي

استسلم جنود من اللواء 157 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة خاركوف، على الرغم من استهدافهم من قبل زملائهم بالطائرات مسيرة، وفقًا لما ذكرته مصادر... 23.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-23T04:18+0000

2025-11-23T04:18+0000

2025-11-23T05:01+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

رصد عسكري

روسيا

أخبار روسيا اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/04/0d/1087952253_0:0:1427:802_1920x0_80_0_0_998115951003a8fbaaa39c0e8468147c.png

وأفاد مصدر للوكالة بأنه "تم أسر جنديين من اللواء الآلي المنفصل 157 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، وخلال استسلامهما، تعرضا لهجمات متكررة من قبل وحدات الطائرات المسيرة التابعة لهما، مما منعهما من الاستسلام طواعية". وسبق أن أبلغت أجهزة الأمن الروسية وكالة "سبوتنيك"، أن وحدات من اللواء 57 للمشاة الآلية المنفصل التابع للقوات المسلحة الأوكرانية تواصل انسحابها من مواقعها، مُتكبدةً خسائر فادحة، كما أشارت إلى أن المسلحين الذين فقدوا معنوياتهم يستسلمون جماعيًا، حيث يحاول بعضهم الفرار متنكرين بزي مدنيين.وفي اتجاه خاركوف، تم دحر وحدات من لواء ميكانيكي تابع للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء دفاع إقليمي بالقرب من بلدتي فولشانسك وغنيليتسيا في مقاطعة خاركوف، يوم أمس الخميس .وخلال الأربع والعشرين ساعة الماضية وحدها، خسرت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 105 عسكريين، و9 سيارات، ومدفعا غربي الصنع، ومحطتي حرب إلكترونية، في منطقة نفوذ قوات الشمال. وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.مصدر عسكري لـ"سبوتنيك": استسلام أوكراني "بالجملة" على محور خاركوف

https://sarabic.ae/20251122/طائرات-مسيرة-روسية-تدمر-نقطة-انتشار-مؤقتة-للقوات-الأوكرانية-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1107388033.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم