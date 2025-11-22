https://sarabic.ae/20251122/القوات-الروسية-تحرر-بلدتين-جديدتين-في-دونيتسك-وزابوروجيه--وزارة-الدفاع-1107392166.html

القوات الروسية تحرر بلدتين جديدتين في دونيتسك وزابوروجيه- وزارة الدفاع

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، تحرير القوات العاملة في منطقة العملية العسكرية الخاصة، لبلدتي نوفوزابوروجيه التابعة لمقاطعة زابوروجيه، وزفانوفكا... 22.11.2025, سبوتنيك عربي

وقالت الوزارة في بيان: "حررت قوات مجموعة "الشرق" الروسية، بعد عمليات دؤوبة، بلدة نوفوزابوروجيه، في مقاطعة زابوروجيه".وجاء في البيان: "خسرت القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة عمليات قوات مجموعة "الشرق"، ما يصل إلى 225 جنديا، ومركبة قتالية مدرعة، و6 مركبات ومحطة حرب إلكترونية".وأضاف: "تمكنت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، نتيجة عمليات حاسمة، من تحرير بلدة زفانوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأعلن البيان أن "قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، استهدفت القوات المسلحة الأوكرانية قرب بلدات بلاتونوفكا وريزنيكوفكا وسيرغييفكا وسيفيرسك في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأضافت وزارة الدفاع الروسية في البيان: "دحرت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، تشكيلات من لواءين ميكانيكيين، وفوج هجوم تابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء دفاع إقليميا بالقرب من بلدتي أندريفكا وفاراتشينو في مقاطعة سومي. وفي اتجاه خاركوف، هُزمت وحدات من لواء ميكانيكي تابع للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء دفاع إقليمي بالقرب من بلدتي فوفشانسك وغنيليتسيا في مقاطعة خاركوف".كما أفادت الدفاع الروسية بأن قوات مجموعة "المركز" الروسية، حيّدت ما يصل إلى 250 جنديًا أوكرانيًا، في قطاع كراسنوأرميسك، خلال الـ24 الساعة الماضية.وأفاد البيان: "خلال الـ24 الساعة الماضية، حُيّد ما يصل إلى 250 جنديًا، وناقلتي جند مدرعتين، وقطعتي مدفعية ميدانيتان، ومركبة في قطاع كراسنوأرميسك".كما عززت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، مواقعها التكتيكية، وأوقعت خسائر بشرية في صفوف أفراد ومعدات 3 ألوية آلية، ولواء هجوميا للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء من الحرس الوطني بالقرب من قرى بلاغوداتوفكا ونيتشفولودوفكا وموناتشينوفكا وكوريلوفكا في مقاطعة خاركوف.وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الروسية حيّدت ما يصل إلى 40 عسكريًا أوكرانيًا، ودبابتين و17 مركبة ومدفعًا ميدانيًا و3 محطات حرب إلكترونية، ومستودع ذخيرة و5 مستودعات إمداد في منطقة مسؤولية قوات مجموعة "دنيبر".وأوضح بيان الدفاع الروسية أن "قوات الدفاع الجوي أسقطت 155 طائرة مسيرة أوكرانية، خلال الـ24 الساعة الماضية".ووفقًا لوزارة الدفاع الروسية، ضرب الطيران العملياتي التكتيكي، والطائرات الهجومية المسيرة وقوات الصواريخ والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية، ورشة تجميع ومواقع تخزين وإطلاق للطائرات المسيرة بعيدة المدى والقوارب المسيرة، ومنشآت للبنية التحتية للطاقة والنقل في أوكرانيا، تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى مواقع انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 156 منطقة.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تنسف تجمعا لمشغلي الطائرات المسيرة الأوكرانية بمقاطعة زابوروجيه- مصدرالكرملين: بوتين قد يزور المناطق الروسية الجديدة قبل نهاية العامالقوات الأوكرانية تخسر نحو 1300 عنصر خلال الـ24 ساعة الماضية - الدفاع الروسية

