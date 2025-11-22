https://sarabic.ae/20251122/القوات-الأوكرانية-تخسر-نحو-1300-عنصر-خلال-آخر-24-ساعة---الدفاع-الروسية-1107385065.html
القوات الأوكرانية تخسر نحو 1300 عنصر خلال الـ24 ساعة الماضية - الدفاع الروسية
القوات الأوكرانية تخسر نحو 1300 عنصر خلال الـ24 ساعة الماضية - الدفاع الروسية
سبوتنيك عربي
خسرت القوات الأوكرانية نحو 1300 من عناصرها خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، وفق بيانات صدرت عن المتحدثين باسم تشكيلات القوات الروسية ونشرتها وزارة الدفاع
وقال رئيس مركز الإعلام لتشكيلة "المركز" ألكسندر سافتشوك: "إجمالاً، في منطقة مسؤولية تشكيلتنا 'المركز' بلغت خسائر العدو حتى 385 عسكرياً".وبحسب رئيس مركز الإعلام لتشكيلة "الجنوب" فاديم أستافييف، فقد تكبد العدو خسائر تصل إلى 220 عسكرياً بين قتيل وجريح.وأشار ضابط مركز الإعلام لتشكيلة "الشرق" ديمتري ميسكوف إلى أن القوات الأوكرانية خسرت أيضاً حتى 220 عسكرياً في منطقة مسؤولية تشكيلتهم.وقال رئيس مركز الإعلام لتشكيلة "الغرب" إيفان بيغما: "إجمالاً خلال اليوم، بلغت خسائر العدو في منطقة مسؤولية تشكيلتنا 'الغرب' أكثر من 220 عسكرياً".من جانبه، أشار رئيس مركز الإعلام لتشكيلة "الشمال" فاسيل ميجيف إلى أن القوات الأوكرانية خسرت حتى 175 عسكرياً في نطاق مسؤولية تشكيلتهم خلال 24 ساعة.وأضاف رئيس مركز الإعلام لتشكيلة "دنيبر" رومان كودريان أن "نتيجة لعمليات المدفعية ووحدات أنظمة الطائرات المسيّرة تم تدمير حتى 75 عنصراً من القوات الأوكرانية".ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
القوات الأوكرانية تخسر نحو 1300 عنصر خلال الـ24 ساعة الماضية - الدفاع الروسية
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات. ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.