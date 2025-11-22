القوات الأوكرانية تخسر نحو 1300 عنصر خلال الـ24 ساعة الماضية - الدفاع الروسية

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
اتفاق مؤقت بين الصين وواشنطن.. بداية لإنهاء الحرب التجارية أم يؤجلها فقط؟
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
09:46 GMT
10 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
10:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
ذكاء صناعي يحاكي الدماغ البشري، ولماذا يخرج دماغنا عن الخدمة مع الإرهاق
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
11:29 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
11:52 GMT
8 د
نبض افريقيا
خطة تهجير مريبة لأكثر من ثلاثمائة فلسطيني لجنوب أفريقيا تثير القلق
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
13:03 GMT
14 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
13:18 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
13:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
17:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
17:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
17:50 GMT
10 د
حصاد الأسبوع
خبير: كل الأحداث تدل على فشل السياسة الغربية بإلحاق هزيمة استراتيجية عسكرية واقتصادية لروسيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
نحو تفعيل شراكة نووية سلمية.. بوتين والسيسي يشاركان في حفل تركيب مفاعل الضبعة
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
19:31 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
09:18 GMT
14 د
ملفات ساخنة
نحو تفعيل شراكة نووية سلمية.. بوتين والسيسي يشاركان في حفل تركيب مفاعل الضبعة
10:30 GMT
29 د
خطوط التماس
دور مدينة جبيل "اللبنانية" التاريخي والحضاري في العصور القديمة
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
12:49 GMT
11 د
من الملعب
اتهامات بالتزوير في عقود الناشئين بنادي بيراميدز بطل أفريقيا.. والأزمات تحيط وليد الركراكي وحسام حسن
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
17:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
17:32 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل تخترق الهدنة وتقتل عشرات الفلسطينيين في غزة مع استمرار الاعتداءات في الضفة الغربية
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل لا تفهم إلا لغة الاستكبار في المنطقة وسيكون لذلك تدعيات كبيرة
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
"الفيبروميالجيا".. معاناة الشباب من آلام غير مفهومة
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
القوات الأوكرانية تخسر نحو 1300 عنصر خلال الـ24 ساعة الماضية - الدفاع الروسية
سبوتنيك عربي
خسرت القوات الأوكرانية نحو 1300 من عناصرها خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، وفق بيانات صدرت عن المتحدثين باسم تشكيلات القوات الروسية ونشرتها وزارة الدفاع... 22.11.2025, سبوتنيك عربي
وزارة الدفاع الروسية
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
وقال رئيس مركز الإعلام لتشكيلة "المركز" ألكسندر سافتشوك: "إجمالاً، في منطقة مسؤولية تشكيلتنا 'المركز' بلغت خسائر العدو حتى 385 عسكرياً".وبحسب رئيس مركز الإعلام لتشكيلة "الجنوب" فاديم أستافييف، فقد تكبد العدو خسائر تصل إلى 220 عسكرياً بين قتيل وجريح.وأشار ضابط مركز الإعلام لتشكيلة "الشرق" ديمتري ميسكوف إلى أن القوات الأوكرانية خسرت أيضاً حتى 220 عسكرياً في منطقة مسؤولية تشكيلتهم.وقال رئيس مركز الإعلام لتشكيلة "الغرب" إيفان بيغما: "إجمالاً خلال اليوم، بلغت خسائر العدو في منطقة مسؤولية تشكيلتنا 'الغرب' أكثر من 220 عسكرياً".من جانبه، أشار رئيس مركز الإعلام لتشكيلة "الشمال" فاسيل ميجيف إلى أن القوات الأوكرانية خسرت حتى 175 عسكرياً في نطاق مسؤولية تشكيلتهم خلال 24 ساعة.وأضاف رئيس مركز الإعلام لتشكيلة "دنيبر" رومان كودريان أن "نتيجة لعمليات المدفعية ووحدات أنظمة الطائرات المسيّرة تم تدمير حتى 75 عنصراً من القوات الأوكرانية".ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
الأخبار
02:34 GMT 22.11.2025 (تم التحديث: 03:06 GMT 22.11.2025)
قاذفة اللهب الروسية "سولنتسيبيك" تقصف معاقل القوات الأوكرانية في اتجاه دونيتسك
خسرت القوات الأوكرانية نحو 1300 من عناصرها خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، وفق بيانات صدرت عن المتحدثين باسم تشكيلات القوات الروسية ونشرتها وزارة الدفاع الروسية.
وقال رئيس مركز الإعلام لتشكيلة "المركز" ألكسندر سافتشوك: "إجمالاً، في منطقة مسؤولية تشكيلتنا 'المركز' بلغت خسائر العدو حتى 385 عسكرياً".
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يدمر نقطة انتشار مؤقتة للقوات الأوكرانية على الضفة اليمنى لنهر دنيبر - وزارة الدفاع
20 نوفمبر, 06:31 GMT
وبحسب رئيس مركز الإعلام لتشكيلة "الجنوب" فاديم أستافييف، فقد تكبد العدو خسائر تصل إلى 220 عسكرياً بين قتيل وجريح.
وأشار ضابط مركز الإعلام لتشكيلة "الشرق" ديمتري ميسكوف إلى أن القوات الأوكرانية خسرت أيضاً حتى 220 عسكرياً في منطقة مسؤولية تشكيلتهم.
وقال رئيس مركز الإعلام لتشكيلة "الغرب" إيفان بيغما: "إجمالاً خلال اليوم، بلغت خسائر العدو في منطقة مسؤولية تشكيلتنا 'الغرب' أكثر من 220 عسكرياً".
من جانبه، أشار رئيس مركز الإعلام لتشكيلة "الشمال" فاسيل ميجيف إلى أن القوات الأوكرانية خسرت حتى 175 عسكرياً في نطاق مسؤولية تشكيلتهم خلال 24 ساعة.
وأضاف رئيس مركز الإعلام لتشكيلة "دنيبر" رومان كودريان أن "نتيجة لعمليات المدفعية ووحدات أنظمة الطائرات المسيّرة تم تدمير حتى 75 عنصراً من القوات الأوكرانية".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
