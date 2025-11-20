https://sarabic.ae/20251120/الجيش-الروسي-يدمر-نقطة-انتشار-مؤقتة-للقوات-الأوكرانية-على-الضفة-اليمنى-لنهر-دنيبر---وزارة-الدفاع-1107312182.html
الجيش الروسي يدمر نقطة انتشار مؤقتة للقوات الأوكرانية على الضفة اليمنى لنهر دنيبر - وزارة الدفاع
الجيش الروسي يدمر نقطة انتشار مؤقتة للقوات الأوكرانية على الضفة اليمنى لنهر دنيبر - وزارة الدفاع
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن طاقم طائرة مُسيّرة هجومية من اللواء 80 المنفصل (القطب الشمالي) التابع لقوات مجموعة "دنيبر" الروسية، دمّر نقطة... 20.11.2025, سبوتنيك عربي
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "دمر طاقم طائرة مسيرة من اللواء 80 المنفصل (القطب الشمالي)، وهو جزء من قوات مجموعة "دنيبر"، نقطة انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية على الضفة اليمنى لنهر دنيبر في مقاطعة خيرسون".وأوضح بيان الدفاع الروسية أنه "العسكريين انتقلوا إلى موقع مُجهز مسبقًا وبدأوا العمل فيه. قرر المُشغّل، المُسمّى "غرينش"، ضرب سقف المبنى بهدف انهياره والحد من قدرة أفراد القوات المسلحة الأوكرانية على الفرار من المكان. ثم قام الطاقم، بشكل منهجي ودقيق، بتدمير موقع الانتشار المؤقت للقوات المسلحة الأوكرانية".
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن طاقم طائرة مُسيّرة هجومية من اللواء 80 المنفصل (القطب الشمالي) التابع لقوات مجموعة "دنيبر" الروسية، دمّر نقطة انتشار مؤقتة للجيش الأوكراني على الضفة اليمنى لنهر دنيبر في مقاطعة خيرسون.
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "دمر طاقم طائرة مسيرة من اللواء 80 المنفصل (القطب الشمالي)، وهو جزء من قوات مجموعة "دنيبر"، نقطة انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية على الضفة اليمنى لنهر دنيبر في مقاطعة خيرسون".
أثناء استطلاع جوي للمنطقة الخلفية للقوات المسلحة الأوكرانية على الضفة اليمنى لنهر دنيبر، رصد مشغل طائرة استطلاع مسيرة روسية، حركة مجموعة من القوميين الأوكرانيين، الذين لجأوا إلى منزل خاص. بعد تحديد إحداثيات الهدف، تلقى طاقم الطائرة الهجومية المسيرة الروسية الأمر بالتقدم وتدمير الهدف المكتشف.
وأوضح بيان الدفاع الروسية أنه "العسكريين انتقلوا إلى موقع مُجهز مسبقًا وبدأوا العمل فيه. قرر المُشغّل، المُسمّى "غرينش"، ضرب سقف المبنى بهدف انهياره والحد من قدرة أفراد القوات المسلحة الأوكرانية على الفرار من المكان. ثم قام الطاقم، بشكل منهجي ودقيق، بتدمير موقع الانتشار المؤقت للقوات المسلحة الأوكرانية".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات. ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.