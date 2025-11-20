عربي
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
الجيش الروسي يدمر نقطة انتشار مؤقتة للقوات الأوكرانية على الضفة اليمنى لنهر دنيبر - وزارة الدفاع
الجيش الروسي يدمر نقطة انتشار مؤقتة للقوات الأوكرانية على الضفة اليمنى لنهر دنيبر - وزارة الدفاع
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن طاقم طائرة مُسيّرة هجومية من اللواء 80 المنفصل (القطب الشمالي) التابع لقوات مجموعة "دنيبر" الروسية، دمّر نقطة انتشار مؤقتة للجيش الأوكراني على الضفة اليمنى لنهر دنيبر في مقاطعة خيرسون.
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "دمر طاقم طائرة مسيرة من اللواء 80 المنفصل (القطب الشمالي)، وهو جزء من قوات مجموعة "دنيبر"، نقطة انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية على الضفة اليمنى لنهر دنيبر في مقاطعة خيرسون".

أثناء استطلاع جوي للمنطقة الخلفية للقوات المسلحة الأوكرانية على الضفة اليمنى لنهر دنيبر، رصد مشغل طائرة استطلاع مسيرة روسية، حركة مجموعة من القوميين الأوكرانيين، الذين لجأوا إلى منزل خاص. بعد تحديد إحداثيات الهدف، تلقى طاقم الطائرة الهجومية المسيرة الروسية الأمر بالتقدم وتدمير الهدف المكتشف.

وأوضح بيان الدفاع الروسية أنه "العسكريين انتقلوا إلى موقع مُجهز مسبقًا وبدأوا العمل فيه. قرر المُشغّل، المُسمّى "غرينش"، ضرب سقف المبنى بهدف انهياره والحد من قدرة أفراد القوات المسلحة الأوكرانية على الفرار من المكان. ثم قام الطاقم، بشكل منهجي ودقيق، بتدمير موقع الانتشار المؤقت للقوات المسلحة الأوكرانية".
ضربة صاروخية روسية تدمر قطارا عسكريا محملا بالذخيرة - سبوتنيك عربي, 1920, 26.10.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تستهدف منشآت طاقة وقطارا يستخدم لنقل العتاد العسكري الأوكراني - وزارة الدفاع
26 أكتوبر, 09:36 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
القوات الروسية تنفذ ضربة مشتركة استهدفت مصفاة نفط تزود القوات الأوكرانية بالوقود
