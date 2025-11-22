https://sarabic.ae/20251122/طائرات-مسيرة-روسية-تدمر-نقطة-انتشار-مؤقتة-للقوات-الأوكرانية-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1107388033.html
طائرات مسيرة روسية تدمر نقطة انتشار مؤقتة للقوات الأوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية
طائرات مسيرة روسية تدمر نقطة انتشار مؤقتة للقوات الأوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن مشغلي الطائرات المسيرة في قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، أصابوا نقطة انتشار مؤقتة تضم أفرادًا من القوات المسلحة الأوكرانية في... 22.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-22T05:58+0000
2025-11-22T05:58+0000
2025-11-22T05:58+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
أخبار روسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/0c/1096707878_0:9:1223:696_1920x0_80_0_0_aa9848fa55930018fd21dd4d096e9b22.jpg
وجاء في البيان: "في بلدة كونستانتينوفكا، رصدت فرق استطلاع الفرقة السادسة المؤللة، التابعة لقوات مجموعة "الجنوب" الروسية، انتشار أفراد معاديين في نقطة انتشار مؤقتة.وأردف بيان الدفاع الروسية: "تم نقل إحداثيات النقطة المعادية إلى مشغلي منظومات الطائرات المسيرة من طراز "مولنيا"، وتم تدمير نقطة الانتشار المؤقتة، التي تضم أفرادًا معاديين بضربتين دقيقتين".ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تحرر بلدتين في خاركوف ودنيبروبتروفسك- وزارة الدفاعالقوات الأوكرانية تخسر نحو 1300 عنصر خلال الـ24 ساعة الماضية - الدفاع الروسية
https://sarabic.ae/20251122/القوات-الروسية-تدمر69-طائرة-مسيرة-أوكرانية-خلال-الليل--وزارة-الدفاع-1107387533.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/0c/1096707878_142:0:1079:703_1920x0_80_0_0_b96a5882434baba7356177c7e983347b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم
طائرات مسيرة روسية تدمر نقطة انتشار مؤقتة للقوات الأوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية
أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن مشغلي الطائرات المسيرة في قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، أصابوا نقطة انتشار مؤقتة تضم أفرادًا من القوات المسلحة الأوكرانية في بلدة كونستانتينوفكا، التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية.
وجاء في البيان: "في بلدة كونستانتينوفكا، رصدت فرق استطلاع الفرقة السادسة المؤللة، التابعة لقوات مجموعة "الجنوب" الروسية، انتشار أفراد معاديين في نقطة انتشار مؤقتة.
وأردف بيان الدفاع الروسية: "تم نقل إحداثيات النقطة المعادية إلى مشغلي منظومات الطائرات المسيرة من طراز "مولنيا"، وتم تدمير نقطة الانتشار المؤقتة، التي تضم أفرادًا معاديين بضربتين دقيقتين".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.