طائرات مسيرة روسية تدمر نقطة انتشار مؤقتة للقوات الأوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
09:18 GMT
14 د
ملفات ساخنة
نحو تفعيل شراكة نووية سلمية.. بوتين والسيسي يشاركان في حفل تركيب مفاعل الضبعة
10:30 GMT
29 د
خطوط التماس
دور مدينة جبيل "اللبنانية" التاريخي والحضاري في العصور القديمة
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
12:49 GMT
11 د
من الملعب
اتهامات بالتزوير في عقود الناشئين بنادي بيراميدز بطل أفريقيا.. والأزمات تحيط وليد الركراكي وحسام حسن
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
17:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
17:32 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل تخترق الهدنة وتقتل عشرات الفلسطينيين في غزة مع استمرار الاعتداءات في الضفة الغربية
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل لا تفهم إلا لغة الاستكبار في المنطقة وسيكون لذلك تدعيات كبيرة
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
"الفيبروميالجيا".. معاناة الشباب من آلام غير مفهومة
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
من الملعب
اتهامات بالتزوير في عقود الناشئين بنادي بيراميدز بطل أفريقيا.. والأزمات تحيط وليد الركراكي وحسام حسن
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
ما وراء الصمت.. العالم الخفي للكاتب أنطون تشيخوف
10:31 GMT
29 د
خطوط التماس
دور مدينة جبيل "اللبنانية" التاريخي والحضاري في العصور القديمة
11:03 GMT
46 د
نبض افريقيا
خطة تهجير مريبة لأكثر من ثلاثمائة فلسطيني لجنوب أفريقيا تثير القلق
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
12:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل لا تفهم إلا لغة الاستكبار في المنطقة وسيكون لذلك تدعيات كبيرة
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
13:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
13:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
"الفيبروميالجيا".. معاناة الشباب من آلام غير مفهومة
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
17:34 GMT
25 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20251122/طائرات-مسيرة-روسية-تدمر-نقطة-انتشار-مؤقتة-للقوات-الأوكرانية-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1107388033.html
طائرات مسيرة روسية تدمر نقطة انتشار مؤقتة للقوات الأوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية
طائرات مسيرة روسية تدمر نقطة انتشار مؤقتة للقوات الأوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن مشغلي الطائرات المسيرة في قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، أصابوا نقطة انتشار مؤقتة تضم أفرادًا من القوات المسلحة الأوكرانية في... 22.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-22T05:58+0000
2025-11-22T05:58+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
أخبار روسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/0c/1096707878_0:9:1223:696_1920x0_80_0_0_aa9848fa55930018fd21dd4d096e9b22.jpg
وجاء في البيان: "في بلدة كونستانتينوفكا، رصدت فرق استطلاع الفرقة السادسة المؤللة، التابعة لقوات مجموعة "الجنوب" الروسية، انتشار أفراد معاديين في نقطة انتشار مؤقتة.وأردف بيان الدفاع الروسية: "تم نقل إحداثيات النقطة المعادية إلى مشغلي منظومات الطائرات المسيرة من طراز "مولنيا"، وتم تدمير نقطة الانتشار المؤقتة، التي تضم أفرادًا معاديين بضربتين دقيقتين".ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تحرر بلدتين في خاركوف ودنيبروبتروفسك- وزارة الدفاعالقوات الأوكرانية تخسر نحو 1300 عنصر خلال الـ24 ساعة الماضية - الدفاع الروسية
https://sarabic.ae/20251122/القوات-الروسية-تدمر69-طائرة-مسيرة-أوكرانية-خلال-الليل--وزارة-الدفاع-1107387533.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/0c/1096707878_142:0:1079:703_1920x0_80_0_0_b96a5882434baba7356177c7e983347b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم

طائرات مسيرة روسية تدمر نقطة انتشار مؤقتة للقوات الأوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية

05:58 GMT 22.11.2025
© Sputnikمسيرة روسية تدمر دبابة أوكرانية من طراز "تي-72" في دونيتسك
مسيرة روسية تدمر دبابة أوكرانية من طراز تي-72 في دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2025
© Sputnik
تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن مشغلي الطائرات المسيرة في قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، أصابوا نقطة انتشار مؤقتة تضم أفرادًا من القوات المسلحة الأوكرانية في بلدة كونستانتينوفكا، التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية.
وجاء في البيان: "في بلدة كونستانتينوفكا، رصدت فرق استطلاع الفرقة السادسة المؤللة، التابعة لقوات مجموعة "الجنوب" الروسية، انتشار أفراد معاديين في نقطة انتشار مؤقتة.
وأردف بيان الدفاع الروسية: "تم نقل إحداثيات النقطة المعادية إلى مشغلي منظومات الطائرات المسيرة من طراز "مولنيا"، وتم تدمير نقطة الانتشار المؤقتة، التي تضم أفرادًا معاديين بضربتين دقيقتين".
وسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تدمر69 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل- وزارة الدفاع
05:14 GMT

وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.

ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
القوات الروسية تحرر بلدتين في خاركوف ودنيبروبتروفسك- وزارة الدفاع
القوات الأوكرانية تخسر نحو 1300 عنصر خلال الـ24 ساعة الماضية - الدفاع الروسية
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала