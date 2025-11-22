https://sarabic.ae/20251122/القوات-الروسية-تدمر69-طائرة-مسيرة-أوكرانية-خلال-الليل--وزارة-الدفاع-1107387533.html
القوات الروسية تدمر69 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل- وزارة الدفاع
القوات الروسية تدمر69 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل- وزارة الدفاع
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بإسقاط منظومات الدفاع الجوي التابعة لها، 69 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعات روسية عدة، خلال الـ24 الساعة...
وصرحت الوزارة في بيان لها: "خلال الليلة الماضية، دمرت منظومات الدفاع الجوي المناوبة 69 طائرة مسيرة أوكرانية".وأردفت: "(تم تدمير) 16 طائرة مسيرة فوق مقاطعة روستوف، و15 فوق مقاطعة سامارا، و15 فوق مقاطعة ساراتوف، و13 فوق جمهورية القرم، و3 فوق مقاطعة فولغوغراد، و3 فوق مقاطعة كورسك، و2 فوق مقاطعة فورونيج، وطائرة مسيرة واحدة فوق مقاطعة بيلغورود، وطائرة مسيرة واحدة فوق مقاطعة بريانسك".وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.القوات الروسية تحرر بلدتين في خاركوف ودنيبروبتروفسك- وزارة الدفاع
القوات الروسية تدمر69 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل- وزارة الدفاع
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بإسقاط منظومات الدفاع الجوي التابعة لها، 69 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعات روسية عدة، خلال الـ24 الساعة الماضية.
وصرحت الوزارة في بيان لها: "خلال الليلة الماضية، دمرت منظومات الدفاع الجوي المناوبة 69 طائرة مسيرة أوكرانية".
وأردفت: "(تم تدمير) 16 طائرة مسيرة فوق مقاطعة روستوف، و15 فوق مقاطعة سامارا، و15 فوق مقاطعة ساراتوف، و13 فوق جمهورية القرم، و3 فوق مقاطعة فولغوغراد، و3 فوق مقاطعة كورسك، و2 فوق مقاطعة فورونيج، وطائرة مسيرة واحدة فوق مقاطعة بيلغورود، وطائرة مسيرة واحدة فوق مقاطعة بريانسك".
وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.
بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.