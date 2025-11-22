القوات الروسية تدمر69 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل- وزارة الدفاع

عربي
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
وصرحت الوزارة في بيان لها: "خلال الليلة الماضية، دمرت منظومات الدفاع الجوي المناوبة 69 طائرة مسيرة أوكرانية".وأردفت: "(تم تدمير) 16 طائرة مسيرة فوق مقاطعة روستوف، و15 فوق مقاطعة سامارا، و15 فوق مقاطعة ساراتوف، و13 فوق جمهورية القرم، و3 فوق مقاطعة فولغوغراد، و3 فوق مقاطعة كورسك، و2 فوق مقاطعة فورونيج، وطائرة مسيرة واحدة فوق مقاطعة بيلغورود، وطائرة مسيرة واحدة فوق مقاطعة بريانسك".وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بإسقاط منظومات الدفاع الجوي التابعة لها، 69 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعات روسية عدة، خلال الـ24 الساعة الماضية.
وصرحت الوزارة في بيان لها: "خلال الليلة الماضية، دمرت منظومات الدفاع الجوي المناوبة 69 طائرة مسيرة أوكرانية".
وأردفت: "(تم تدمير) 16 طائرة مسيرة فوق مقاطعة روستوف، و15 فوق مقاطعة سامارا، و15 فوق مقاطعة ساراتوف، و13 فوق جمهورية القرم، و3 فوق مقاطعة فولغوغراد، و3 فوق مقاطعة كورسك، و2 فوق مقاطعة فورونيج، وطائرة مسيرة واحدة فوق مقاطعة بيلغورود، وطائرة مسيرة واحدة فوق مقاطعة بريانسك".
طائرة هليكوبتر من طراز كا-52 تطلق مصائد حرارية بعد إطلاقها النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة في منطقة دونيتسك. - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية: الوضع في كراسنوأرميسك يتدهور بشكل مطرد بالنسبة للعدو
04:36 GMT
وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.

بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.

وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.
القوات الروسية تحرر بلدتين في خاركوف ودنيبروبتروفسك- وزارة الدفاع
