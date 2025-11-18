https://sarabic.ae/20251118/القوات-الروسية-تحرر-بلدتين-في-خاركوف-ودنيبروبتروفسك--وزارة-الدفاع-1107229116.html

القوات الروسية تحرر بلدتين في خاركوف ودنيبروبتروفسك- وزارة الدفاع

القوات الروسية تحرر بلدتين في خاركوف ودنيبروبتروفسك- وزارة الدفاع

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، تحرير بلدة نيتشايفكا، التابعة لمقاطعة دنيبروبتروفسك، وبلدة تسيغيلنويه في مقاطعة خاركوف، بعد عمليات مكثفة، إضافة... 18.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-18T09:19+0000

2025-11-18T09:19+0000

2025-11-18T09:52+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

رصد عسكري

روسيا

أخبار روسيا اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/16/1100858412_0:395:2939:2048_1920x0_80_0_0_89c0659f9b762615c0a61d6bd4839a0d.jpg

وقالت الوزارة في بيان لها: "حررت قوات مجموعة "الشمال" بلدة تسيغيلنويه في مقاطعة خاركوف، وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 115 جنديًا، ومركبة قتالية مدرعة، و12 سيارة، ومحطتين للحرب الإلكترونية، و7 مستودعات إمداد".وأوضح البيان: "كما توغلت وحدات من مجموعة قوات "الشرق" بعمق داخل دفاعات العدو، وحررت قرية نيتشايفكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك". كما حسّنت وحدات من مجموعة قوات "الغرب" مواقعها على طول الخط الأمامي القتالي، ودحرت القوات المسلحة الأوكرانية، بالقرب من قرى موناتشينيفكا، وفيليكا شابكوفكا، ونيتشفولودوفكا، وستاروفيروفكا في مقاطعة خاركوف، ودروبشيفو في جمهورية دونيتسك الشعبية.وأحبطت القوات المرابطة محاولة وحدة من اللواء الآلي 125 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، لاختراق الحصار قرب بلاغوداتوفكا في مقاطعة خاركوف خلال 24 ساعة.كما بلغت خسائر العدو أكثر من 70 جنديًا، و5 مركبات قتالية مدرعة، اثنتان منها غربيتا الصنع، و16 سيارة، ومدفعين، كما دُمر مركز حرب إلكترونية و5 مستودعات ذخيرة ووقود وإمدادات، في منطقة نفوذ مجموعة قوات "الجنوب".وفي مدينة كراسنوأرميسك، التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية، تواصل مجموعات الهجوم التابعة للجيش الثاني من مجموعة قوات "المركز"، تدمير وحدات القوات المسلحة الأوكرانية المحاصرة في المنطقة الوسطى، والجزء الغربي من منطقة غورنياك، والمنطقة الصناعية الغربية.وصدت القوات الروسية هناك 6 هجمات وحدات من اللواء الميكانيكي 32 وفوج الهجوم 425 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية من منطقة غريشينو، في جمهورية دونيتسك الشعبية، بهدف تخليص مجموعة القوات المسلحة الأوكرانية المحاصرة، وقُتل ما يصل إلى 30 مسلحًا.وفي بلدة ديميتروف، جمهورية دونيتسك الشعبية، تواصل وحدات من الجيش 51 عملياتها الهجومية النشطة في المنطقتين الشرقية والغربية والجنوبية من المدينة.وبلغت خسائر القوات الأوكرانية، ما يصل إلى 80 عسكريا و4 مركبات قتالية مدرعة، و18 سيارة، و7 محطات للحرب الإلكترونية، و3 مستودعات للذخيرة، ومستودعين للإمداد، في منطقة نفوذ قوات "دنيبر".كما استهدف الطيران التكتيكي، والطائرات المسيرة الهجومية، وقوات الصواريخ، والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية منشآت البنية التحتية للطاقة والسكك الحديدية الأوكرانية التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية، وقطارًا عسكريًا يحمل مركبات مدرعة، ومواقع انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 153 منطقة.إضافة إلى ذلك، دمرت وسائط الدفاع الجوي 3 قنابل موجهة و206 طائرات مسيرة.القوات الروسية تحبط محاولات أوكرانية لكسر الحصار عن فلول كييف المحاصرة في كوبيانسك

https://sarabic.ae/20251118/مصدر-عسكري-لـسبوتنيك-الجيش-الأوكراني-يزج-بالنساء-في-الخطوط-القتالية-الأولى-1107219555.html

https://sarabic.ae/20251118/القوات-الروسية-تسقط-31-طائرة-مسيرة-أوكرانية-خلال-الليل-فوق-أراضي-عدة-مقاطعات--وزارة-الدفاع-1107219692.html

https://sarabic.ae/20251118/أسير-أوكراني-لـسبوتنيك-قوات-كييف-أمرت-الجنود-بارتداء-ملابس-مدنية-وقتل-سكان-كراسنوأرميسك-1107220273.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم