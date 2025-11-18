عربي
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
القوات الروسية تحرر بلدتين في خاركوف ودنيبروبتروفسك- وزارة الدفاع
القوات الروسية تحرر بلدتين في خاركوف ودنيبروبتروفسك- وزارة الدفاع
القوات الروسية تحرر بلدتين في خاركوف ودنيبروبتروفسك- وزارة الدفاع

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، تحرير بلدة نيتشايفكا، التابعة لمقاطعة دنيبروبتروفسك، وبلدة تسيغيلنويه في مقاطعة خاركوف، بعد عمليات مكثفة، إضافة لتكبيد قوات كييف خسائر فادحة على جميع الجبهات.
وقالت الوزارة في بيان لها: "حررت قوات مجموعة "الشمال" بلدة تسيغيلنويه في مقاطعة خاركوف، وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 115 جنديًا، ومركبة قتالية مدرعة، و12 سيارة، ومحطتين للحرب الإلكترونية، و7 مستودعات إمداد".
وأوضح البيان: "كما توغلت وحدات من مجموعة قوات "الشرق" بعمق داخل دفاعات العدو، وحررت قرية نيتشايفكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك".

وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 350 جنديًا، ومركبة قتالية مدرعة، و7 سيارات، على هذا المحور.

كما حسّنت وحدات من مجموعة قوات "الغرب" مواقعها على طول الخط الأمامي القتالي، ودحرت القوات المسلحة الأوكرانية، بالقرب من قرى موناتشينيفكا، وفيليكا شابكوفكا، ونيتشفولودوفكا، وستاروفيروفكا في مقاطعة خاركوف، ودروبشيفو في جمهورية دونيتسك الشعبية.
بالقرب من كوبيانسك في مقاطعة خاركوف، تواصل وحدات هجومية تابعة للجيش السادس تدمير وحدات القوات المسلحة الأوكرانية المحاصرة.
وأحبطت القوات المرابطة محاولة وحدة من اللواء الآلي 125 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، لاختراق الحصار قرب بلاغوداتوفكا في مقاطعة خاركوف خلال 24 ساعة.

وفي المجمل، بلغت خسائر العدو في منطقة مسؤولية مجموعة قوات "الغرب" أكثر من 220 جنديًا، ودبابة، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، إحداهما سيارة مدرعة أمريكية الصنع من طراز همفي، و18 سيارة، ومدفعا، كما دُمرت 10 محطات حرب إلكترونية و5 مستودعات ذخيرة.

كما بلغت خسائر العدو أكثر من 70 جنديًا، و5 مركبات قتالية مدرعة، اثنتان منها غربيتا الصنع، و16 سيارة، ومدفعين، كما دُمر مركز حرب إلكترونية و5 مستودعات ذخيرة ووقود وإمدادات، في منطقة نفوذ مجموعة قوات "الجنوب".
وفي مدينة كراسنوأرميسك، التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية، تواصل مجموعات الهجوم التابعة للجيش الثاني من مجموعة قوات "المركز"، تدمير وحدات القوات المسلحة الأوكرانية المحاصرة في المنطقة الوسطى، والجزء الغربي من منطقة غورنياك، والمنطقة الصناعية الغربية.
وصدت القوات الروسية هناك 6 هجمات وحدات من اللواء الميكانيكي 32 وفوج الهجوم 425 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية من منطقة غريشينو، في جمهورية دونيتسك الشعبية، بهدف تخليص مجموعة القوات المسلحة الأوكرانية المحاصرة، وقُتل ما يصل إلى 30 مسلحًا.
وفي بلدة ديميتروف، جمهورية دونيتسك الشعبية، تواصل وحدات من الجيش 51 عملياتها الهجومية النشطة في المنطقتين الشرقية والغربية والجنوبية من المدينة.

وخلال الأربع والعشرين الساعة الماضية، بلغت خسائر قوات كييف ما يصل إلى 275 عسكريًا، ودبابة، ومدفع ذاتي الحركة فرنسي الصنع من طراز "قيصر" عيار 155 ملم، و4 شاحنات صغيرة في قطاع كراسنوأرميسك، وفي المجمل، بلغت خسائر العدو في منطقة مسؤولية قوات المركز أكثر من 455 عسكريًا، ودبابة، و8 سيارات، وقطعة مدفعية.

وبلغت خسائر القوات الأوكرانية، ما يصل إلى 80 عسكريا و4 مركبات قتالية مدرعة، و18 سيارة، و7 محطات للحرب الإلكترونية، و3 مستودعات للذخيرة، ومستودعين للإمداد، في منطقة نفوذ قوات "دنيبر".
كما استهدف الطيران التكتيكي، والطائرات المسيرة الهجومية، وقوات الصواريخ، والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية منشآت البنية التحتية للطاقة والسكك الحديدية الأوكرانية التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية، وقطارًا عسكريًا يحمل مركبات مدرعة، ومواقع انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 153 منطقة.
إضافة إلى ذلك، دمرت وسائط الدفاع الجوي 3 قنابل موجهة و206 طائرات مسيرة.
القوات الروسية تحبط محاولات أوكرانية لكسر الحصار عن فلول كييف المحاصرة في كوبيانسك
