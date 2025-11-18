https://sarabic.ae/20251118/القوات-الروسية-تحبط-محاولات-أوكرانية-لكسر-الحصار-عن-فلول-كييف-المحاصرة-في-كوبيانسك-1107219827.html
القوات الروسية تحبط محاولات أوكرانية لكسر الحصار عن فلول كييف المحاصرة في كوبيانسك
أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن وحدات الطائرات المسيرة التابعة لقوات مجموعة "الغرب"، أحبطت جميع محاولات القوات المسلحة الأوكرانية لتخفيف الحصار عن وحداتها... 18.11.2025, سبوتنيك عربي
وأفادت الوزارة بأن "وحدات الطائرات المسيرة التابعة لقوات مجموعة "الغرب"، تُحبط جميع محاولات مسلحي القوات المسلحة الأوكرانية لتخفيف الحصار عن وحداتهم المحاصرة في مقاطعة كوبيانسك".ونجحت طواقم تشغيل الطائرات المسيرة، في استهداف دبابة أوكرانية من طراز "تي- 72"، ودمرت مركبة مدرعة قتالية من طراز "نوفاتور"، وشاحنة "بيك آب"، ومركبة رباعية الدفع تحمل أفرادًا من القوات المسلحة الأوكرانية كانوا يحاولون اقتحام كوبيانسك من اتجاهات مختلفة".وفي منطقة كوبيانسك وحدها، تم تحييد ما يصل إلى 50 جنديًا أوكرانيًا، وناقلة جند مدرعة "إم 113" أمريكية الصنع، ومركبة قتالية مدرعة من طراز "سيناتور" كندية الصنع، وأربع محطات حرب إلكترونية، وسبع سيارات، حسب بيان وزارة الدفاع، يوم أمس الاثنين.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.بيلاؤوسوف: القوات الروسية تتقدم بثبات على محور أريخوفو
https://sarabic.ae/20251118/القوات-الروسية-تسقط-31-طائرة-مسيرة-أوكرانية-خلال-الليل-فوق-أراضي-عدة-مقاطعات--وزارة-الدفاع-1107219692.html
أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن وحدات الطائرات المسيرة التابعة لقوات مجموعة "الغرب"، أحبطت جميع محاولات القوات المسلحة الأوكرانية لتخفيف الحصار عن وحداتها المحاصرة في منطقة كوبيانسك.
وأفادت الوزارة بأن "وحدات الطائرات المسيرة التابعة لقوات مجموعة "الغرب"، تُحبط جميع محاولات مسلحي القوات المسلحة الأوكرانية لتخفيف الحصار عن وحداتهم المحاصرة في مقاطعة كوبيانسك".
ونجحت طواقم تشغيل الطائرات المسيرة، في استهداف دبابة أوكرانية من طراز "تي- 72"، ودمرت مركبة مدرعة قتالية من طراز "نوفاتور"، وشاحنة "بيك آب"، ومركبة رباعية الدفع تحمل أفرادًا من القوات المسلحة الأوكرانية كانوا يحاولون اقتحام كوبيانسك من اتجاهات مختلفة".
وأفادت وزارة الدفاع الروسية بأنه باستخدام طائرات هجومية مسيرة انتحارية ضد مركبات وشاحنات وسيارات القوات المسلحة الأوكرانية، يعطل مشغلو طائراتنا المسيرة عمليات تناوب الأفراد وتوصيل الذخيرة إلى مواقع العدو.
وفي منطقة كوبيانسك وحدها، تم تحييد ما يصل إلى 50 جنديًا أوكرانيًا، وناقلة جند مدرعة "إم 113" أمريكية الصنع، ومركبة قتالية مدرعة من طراز "سيناتور" كندية الصنع، وأربع محطات حرب إلكترونية، وسبع سيارات، حسب بيان وزارة الدفاع، يوم أمس الاثنين.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية
خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.