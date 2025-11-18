القوات الروسية تسقط 31 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق أراضي عدة مقاطعات- وزارة الدفاع

عربي
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها، اعترضت ودمرت 31 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق أراضي عدة مقاطعات.
وكشفت الوزارة في بيان لها: "خلال الليلة الماضية، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة ودمرت 31 طائرة مسيّرة أوكرانية".
وأردفت أن الدفاعات الجوية أسقطت "10 مسيرات فوق أراضي مقاطعة فورونيج و10 فوق أراضي مقاطعة تامبوف، و3 فوق أراضي مقاطعة روستوف، و3 فوق أراضي مقاطعة ياروسلافل، ومسيرتين فوق أراضي مقاطعة سمولينسك، ومسيرة واحدة فوق أراضي كل من مقاطعات بريانسك وكورسك، وأوريول".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
روسيا بصدد إجراء محادثات مع دول عدة بشأن توريد مقاتلة "سو-57"
