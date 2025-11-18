https://sarabic.ae/20251118/القوات-الروسية-تسقط-31-طائرة-مسيرة-أوكرانية-خلال-الليل-فوق-أراضي-عدة-مقاطعات--وزارة-الدفاع-1107219692.html
القوات الروسية تسقط 31 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق أراضي عدة مقاطعات- وزارة الدفاع
وكشفت الوزارة في بيان لها: "خلال الليلة الماضية، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة ودمرت 31 طائرة مسيّرة أوكرانية".وأردفت أن الدفاعات الجوية أسقطت "10 مسيرات فوق أراضي مقاطعة فورونيج و10 فوق أراضي مقاطعة تامبوف، و3 فوق أراضي مقاطعة روستوف، و3 فوق أراضي مقاطعة ياروسلافل، ومسيرتين فوق أراضي مقاطعة سمولينسك، ومسيرة واحدة فوق أراضي كل من مقاطعات بريانسك وكورسك، وأوريول".وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.روسيا بصدد إجراء محادثات مع دول عدة بشأن توريد مقاتلة "سو-57"
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني
، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.