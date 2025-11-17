https://sarabic.ae/20251117/بيلاؤوسوف-القوات-الروسية-تتقدم-بثبات-على-محور-أريخوفو--عاجل-1107178119.html
بيلاؤوسوف: القوات الروسية تتقدم بثبات على محور أريخوفو
أعلن وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف، اليوم الاثنين، أن جنود فوجي مدفعية 70 و270، يتقدمون بثبات على محور أوريخوفو ضمن مهام العملية العسكرية الخاصة.
وهنأ وزير الدفاع الروسي جنود الفوج 42 للمشاة المؤلل، على تحرير قرية مالايا توكماشكا في مقاطعة زابوروجيه، وهو ما أعلنته الوزارة، يوم أمس الأحد.ونقلت وزارة الدفاع الروسية عن بيلاؤوسوف، قوله مخاطبًا جنود الفوج: "لقد قمتم بخطوة مهمة نحو النصر وتحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة، ولا شك أن المزيد من النجاحات ستتوالى".وأكد بيلاؤوسوف: "اليوم، وبعد اختراق دفاعات العدو وتحرير مواقع أكثر تفوقًا، يتقدم فوجا المشاة المؤللين 70 و270 بثقة في اتجاه أوريخوفو". وشكر وزير الدفاع الروسي أفراد الفرقة على ولائهم للوطن وأدائهم للقسم.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس الأحد، عن تحرير القوات التابعة لها لبلدتي روفنوبوليه ومالايا توكماشكا، التابعتين لمقاطعة زابوروجيه.القوات الروسية تحرر بلدتين جديدتين في مقاطعة زابوروجيه- وزارة الدفاعالقوات الروسية تحبط محاولة اختراق مجموعة أوكرانية في زابوروجيه وتكبدها خسائر فادحة
وهنأ وزير الدفاع الروسي جنود الفوج 42 للمشاة المؤلل، على تحرير قرية مالايا توكماشكا في مقاطعة زابوروجيه، وهو ما أعلنته الوزارة، يوم أمس الأحد.
ونقلت وزارة الدفاع الروسية عن بيلاؤوسوف، قوله مخاطبًا جنود الفوج: "لقد قمتم بخطوة مهمة نحو النصر وتحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة، ولا شك أن المزيد من النجاحات ستتوالى".
وأشار بيلاؤوسوف إلى أن جنود الوحدة، بصمودهم ومثابرتهم ومهاراتهم وتدريبهم، يواصلون الأمجاد الخالدة لأبطال وجنود السنوات الماضية، محققين نتائج باهرة في أداء المهام القتالية.
وأكد بيلاؤوسوف: "اليوم، وبعد اختراق دفاعات العدو وتحرير مواقع أكثر تفوقًا، يتقدم فوجا المشاة المؤللين 70 و270 بثقة في اتجاه أوريخوفو".
وشكر وزير الدفاع الروسي أفراد الفرقة على ولائهم للوطن وأدائهم للقسم.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس الأحد، عن تحرير القوات التابعة لها لبلدتي روفنوبوليه ومالايا توكماشكا، التابعتين لمقاطعة زابوروجيه.