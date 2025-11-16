عربي
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
القوات الروسية تحرر بلدتين جديدتين في مقاطعة زابوروجيه- وزارة الدفاع
القوات الروسية تحرر بلدتين جديدتين في مقاطعة زابوروجيه- وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، عن تحرير القوات التابعة لها لبلدتي روفنوبوليه ومالايا توكماشكا، التابعتين لمقاطعة زابوروجيه. 16.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-16T09:24+0000
2025-11-16T09:59+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
أخبار روسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0b/10/1083198211_0:337:3042:2048_1920x0_80_0_0_2c658a70b4d853bef5051a330c32126c.jpg
وقالت الوزارة في بيان: "نتيجة للعمليات الحاسمة، حررت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية بلدة روفنوبوليه، في مقاطعة زابوروجيه".وأردف البيان: "بلغت خسائرت القوات المسلحة الأوكرانية، في منطقة عمل قوات مجموعة "الشرق" الروسية، أكثر من 235 جنديا، وناقلة جند مدرعة، و14 سيارة ومدفعا ومستودعين للإمدادات".وبلغت خسائر قوات نظام كييف في منطقة عمل قوات مجموعة "دنيبر" الروسية، أكثر من 110 عسكريين ودبابة ومركبة قتالية مدرعة، و14 سيارة ومدفعين ميدانين و7 محطات حرب إلكترونية ومستودعين للذخيرة ومستودع إمدادات.وأردف البيان: "حررت مجموعة قوات "الشمال" خطوطًا ومواقع هامة، ودحرت وحدات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من بلدات كاترينيفكا، وأوليكسييفكا، وفيليكا تشيرنيتشينا، وخرابوفشينا في مقاطعة سومي.وعلى محور خاركوف، تم استهداف القوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من بلدات ريفولوتسيونوي، وجوفتنيفي، ومالينوفكا، وكولوديزني، وستاري سالتوف في مقاطعة خاركوف.وعززت وحدات مجموعة قوات "الغرب" مواقعها على طول الحافة الأمامية، واستهدفت القوات الأوكرانية بالقرب من بلدات بتروفبافليفكا وكوريلوفكا وبوتنيكوفو في مقاطعة خاركوف، ودرونيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.وواصلت وحدات الهجوم التابعة للجيش السادس، تدمير وحدات القوات المسلحة الأوكرانية المحاصرة بالقرب من مدينة كوبيانسك في مقاطعة خاركوف.نتيجة لاستهداف قوات كييف على محور كوبيانسك، تم تحييد ما يصل إلى 50 جنديًا أوكرانيًا، ومدفعي هاون، ومحطة حرب إلكترونية، وخمس سيارات.كما بلغت خسائر العدو ما يصل إلى 80 عسكريًا ومركبتين قتاليتين مدرعتين و19 مركبة وأربعة مدافع ميدانية ومحطتين للحرب الإلكترونية ومستودعين للذخيرة ومستودع إمدادات، في منطقة نفوذ قوات "الجنوب".وواصلت وحدات مجموعة قوات "المركز" توغلها في دفاعات العدو، ودحرت القوات المسلحة الأوكرانية، بالقرب من بلدات أرتيوموفكا، ورودينسكي، وأوكتيابرسكوي، ونوفوليكساندريفكا، وكوتشيروف يار، وبيليتسكوي، وتوريتسكوي، وغريشينو في جمهورية دونيتسك الشعبية، ونوفوبيدغورودنوي وإيفانوفكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك.وفي كراسنوأرميسك، التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية، واصلت مجموعات هجومية تابعة للجيش الثاني تدمير وحدات القوات المسلحة الأوكرانية المحاصرة في الجزء الغربي من المدينة، والأحياء الشمالية الغربية والشرقية من المنطقة المركزية، والمنطقة الصناعية الغربية، كما تجري عملية تطهير للمسلحين الأوكرانيين في بلدة ريفني، جمهورية دونيتسك الشعبية.وفي بلدة ديميتروف في جمهورية دونيتسك الشعبية، تواصل وحدات من الجيش 51 عملياتها الهجومية في منطقة فوستوشني الصغيرة والجزء الجنوبي من المدينة، واقتربت مجموعات هجومية من لواء البنادق الآلية الخامس من منطقة زابادني، وتم تحرير 33 مبنى.وخلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، بلغت خسائر قوات كييف إلى ما يصل إلى 280 جنديا أوكرانيا، ومركبة قتال مشاة، ومركبة قتال مدرعة من طراز "قوزاق"، ومدفع هاوتزر أمريكي الصنع من طراز "إم 777" عيار 155 ملم على محور كراسنوأرميسك.وأضاف البيان: "استهدف الطيران العملياتي التكتيكي، والطائرات الهجومية المسيرة، وقوات الصواريخ، والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية نصتي إطلاق منظومتي نبتون للصواريخ الساحلية المتنقلة، ومركبة قتالية تابعة لمنظومة راجمة صواريخ "هيمارس" أمريكية الصنع، إضافة لاستهداف منشآت وقود وطاقة تدعم مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، ومصنعًا لتجميع الطائرات المسيرة بعيدة المدى، ونقاط انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 141 منطقة".وأسقطت منظومات الدفاع الجوي قنبلة جوية موجهة، وأربعة صواريخ "هيمارس" أمريكية الصنع، وصاروخين موجهين بعيدي المدى من طراز نيبتون، و197 طائرة دون طيار.مصدر عسكري لـ"سبوتنيك": القوات الروسية تقصف وسائط الدفاع الجوي الأوكراني في خاركوفأسير أوكراني يفضح احتماء قوات نظام كييف في المدارس وبين المدنيين
القوات الروسية تحرر بلدتين جديدتين في مقاطعة زابوروجيه- وزارة الدفاع

09:24 GMT 16.11.2025 (تم التحديث: 09:59 GMT 16.11.2025)
© Sputnik . Pavel Lisitsyn / الانتقال إلى بنك الصورإطلاق نار قتالي لأطقم دبابة تي-62 الحديثة في ميدان للتدريب في منطقة زابوروجيه، في إطار العملية العسكرية الخاصة
إطلاق نار قتالي لأطقم دبابة تي-62 الحديثة في ميدان للتدريب في منطقة زابوروجيه، في إطار العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.11.2025
© Sputnik . Pavel Lisitsyn
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، عن تحرير القوات التابعة لها لبلدتي روفنوبوليه ومالايا توكماشكا، التابعتين لمقاطعة زابوروجيه.
وقالت الوزارة في بيان: "نتيجة للعمليات الحاسمة، حررت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية بلدة روفنوبوليه، في مقاطعة زابوروجيه".
وأردف البيان: "بلغت خسائرت القوات المسلحة الأوكرانية، في منطقة عمل قوات مجموعة "الشرق" الروسية، أكثر من 235 جنديا، وناقلة جند مدرعة، و14 سيارة ومدفعا ومستودعين للإمدادات".

وأضاف البيان: "استكملت وحدات من قوات مجموعة "دنيبر" الروسية، تحرير كامل بلدة مالايا توكماشكا في مقاطعة زابوروجيه".

وبلغت خسائر قوات نظام كييف في منطقة عمل قوات مجموعة "دنيبر" الروسية، أكثر من 110 عسكريين ودبابة ومركبة قتالية مدرعة، و14 سيارة ومدفعين ميدانين و7 محطات حرب إلكترونية ومستودعين للذخيرة ومستودع إمدادات.
مدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر مستا-بي في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 16.11.2025
القوات الروسية تدمر وحدة مدفعية أوكرانية قرب كونستانتينوفكا- وزارة الدفاع
08:59 GMT
وأردف البيان: "حررت مجموعة قوات "الشمال" خطوطًا ومواقع هامة، ودحرت وحدات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من بلدات كاترينيفكا، وأوليكسييفكا، وفيليكا تشيرنيتشينا، وخرابوفشينا في مقاطعة سومي.
وعلى محور خاركوف، تم استهداف القوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من بلدات ريفولوتسيونوي، وجوفتنيفي، ومالينوفكا، وكولوديزني، وستاري سالتوف في مقاطعة خاركوف.

خسرت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 125 جنديًا وأربع مركبا، كما تم تدمير مستودع ذخيرة.

وعززت وحدات مجموعة قوات "الغرب" مواقعها على طول الحافة الأمامية، واستهدفت القوات الأوكرانية بالقرب من بلدات بتروفبافليفكا وكوريلوفكا وبوتنيكوفو في مقاطعة خاركوف، ودرونيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وواصلت وحدات الهجوم التابعة للجيش السادس، تدمير وحدات القوات المسلحة الأوكرانية المحاصرة بالقرب من مدينة كوبيانسك في مقاطعة خاركوف.
وخلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، صدت وحدات من اللواء الآلي 151 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء الحرس الوطني الأول هجومين بالقرب من بلدتي أوسينوفو وزابادنوي في مقاطعة خاركوف، بهدف تحرير القوات الأوكرانية المحاصرة، وخسر العدو ما يصل إلى 10 مسلحين وشاحنة بيك آب.
دبابة روسية من طراز تي-72 بي3، تدمر مقرات أوكرانية على محور كوبيانسك - سبوتنيك عربي, 1920, 16.11.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تدمر مركبات عسكرية أوكرانية عدة أثناء محاولتها اختراق مدينة كوبيانسك... فيديو
05:00 GMT
نتيجة لاستهداف قوات كييف على محور كوبيانسك، تم تحييد ما يصل إلى 50 جنديًا أوكرانيًا، ومدفعي هاون، ومحطة حرب إلكترونية، وخمس سيارات.
إجمالًا، بلغت خسائر العدو في منطقة مسؤولية مجموعة قوات "الغرب" 230 جنديًا، وخمس مركبات قتالية مدرعة، و19 سيارة، وراجمة صواريخ إي بي أر- 4 رومانية الصنع، ومدفعين، إحداهما مدفع ذاتي الحركة من طراز "بالادين" عيار 155 ملم أمريكي الصنع، كما دُمرت أربعة مستودعات ذخيرة، ومحطة استطلاع إلكتروني "بلاستون"، وأربع محطات حرب إلكترونية.
كما بلغت خسائر العدو ما يصل إلى 80 عسكريًا ومركبتين قتاليتين مدرعتين و19 مركبة وأربعة مدافع ميدانية ومحطتين للحرب الإلكترونية ومستودعين للذخيرة ومستودع إمدادات، في منطقة نفوذ قوات "الجنوب".
وواصلت وحدات مجموعة قوات "المركز" توغلها في دفاعات العدو، ودحرت القوات المسلحة الأوكرانية، بالقرب من بلدات أرتيوموفكا، ورودينسكي، وأوكتيابرسكوي، ونوفوليكساندريفكا، وكوتشيروف يار، وبيليتسكوي، وتوريتسكوي، وغريشينو في جمهورية دونيتسك الشعبية، ونوفوبيدغورودنوي وإيفانوفكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك.
وفي كراسنوأرميسك، التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية، واصلت مجموعات هجومية تابعة للجيش الثاني تدمير وحدات القوات المسلحة الأوكرانية المحاصرة في الجزء الغربي من المدينة، والأحياء الشمالية الغربية والشرقية من المنطقة المركزية، والمنطقة الصناعية الغربية، كما تجري عملية تطهير للمسلحين الأوكرانيين في بلدة ريفني، جمهورية دونيتسك الشعبية.
لانتسيت روسية تضرب مدرعة هندسية أوكرانية ضخمة على حود مقاطعة كورسك... العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 08.11.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يحبط محاولة إمداد جوية للقوات الأوكرانية المحاصرة في كراسنوأرميسك
8 نوفمبر, 06:57 GMT

وصدت القوات الروسية المرابطة ست هجمات شنّتها وحدات من فوج الهجوم 425 "سكالا" التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة قرية غريشينو في جمهورية دونيتسك الشعبية، بهدف تخليص المجموعة المحاصرة من القوات المسلحة الأوكرانية، وتم تحييد ما يصل إلى 30 جندياً أوكرانياً وعربة قتال مشاة.

وفي بلدة ديميتروف في جمهورية دونيتسك الشعبية، تواصل وحدات من الجيش 51 عملياتها الهجومية في منطقة فوستوشني الصغيرة والجزء الجنوبي من المدينة، واقتربت مجموعات هجومية من لواء البنادق الآلية الخامس من منطقة زابادني، وتم تحرير 33 مبنى.
وخلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، بلغت خسائر قوات كييف إلى ما يصل إلى 280 جنديا أوكرانيا، ومركبة قتال مشاة، ومركبة قتال مدرعة من طراز "قوزاق"، ومدفع هاوتزر أمريكي الصنع من طراز "إم 777" عيار 155 ملم على محور كراسنوأرميسك.
وفي المجمل، بلغت خسائر العدو في منطقة مسؤولية مجموعة قوات المركز 470 جنديا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وأربع سيارات، ومدفع هاوتزر أمريكي الصنع من طراز "إم 777" عيار 155 ملم، ومحطة حرب إلكترونية.
ميتيس تدمر تجمعا أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 16.11.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تدمر 57 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل- وزارة الدفاع
05:12 GMT
وأضاف البيان: "استهدف الطيران العملياتي التكتيكي، والطائرات الهجومية المسيرة، وقوات الصواريخ، والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية نصتي إطلاق منظومتي نبتون للصواريخ الساحلية المتنقلة، ومركبة قتالية تابعة لمنظومة راجمة صواريخ "هيمارس" أمريكية الصنع، إضافة لاستهداف منشآت وقود وطاقة تدعم مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، ومصنعًا لتجميع الطائرات المسيرة بعيدة المدى، ونقاط انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 141 منطقة".
وأسقطت منظومات الدفاع الجوي قنبلة جوية موجهة، وأربعة صواريخ "هيمارس" أمريكية الصنع، وصاروخين موجهين بعيدي المدى من طراز نيبتون، و197 طائرة دون طيار.
مصدر عسكري لـ"سبوتنيك": القوات الروسية تقصف وسائط الدفاع الجوي الأوكراني في خاركوف
أسير أوكراني يفضح احتماء قوات نظام كييف في المدارس وبين المدنيين
