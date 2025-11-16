https://sarabic.ae/20251116/القوات-الروسية-تدمر-مركبات-عسكرية-أوكرانية-عدة-أثناء-محاولتها-اختراق-مدينة-كوبيانسك-فيديو-1107149704.html

القوات الروسية تدمر مركبات عسكرية أوكرانية عدة أثناء محاولتها اختراق مدينة كوبيانسك... فيديو

نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، لقطات تظهر وحدات الطائرات المسيرة التابعة لقوات مجموعة "الغرب" الروسية، خلال قيامها بنسف مركبات عدة تابعة للقوات...

وقالت الوزارة في بيان: "تنفذ وحدات الطائرات المسيرة، ضربات دقيقة على مركبات تقل مسلحين من القوات المسلحة الأوكرانية، حاولوا اقتحام مدينة كوبيانسك".وأردف البيان: "في غضون أيام قليلة، دمرت ضربات الطائرات المسيرة عشرات المركبات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية المتجهة إلى المدينة".وأفادت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس السبت، بأن القوات التابعة لها تواصل تدمير القوات المسلحة الأوكرانية المحاصرة بالقرب من كوبيانسك. وفي غضون 24 ساعة فقط، خسر الجيش الأوكراني ما يصل إلى 50 جنديًا و15 قطعة سلاح ومُعدات عسكرية في المنطقة.أهمية كوبيانسك الاستراتيجيةتعد كوبيانسك مدينة رئيسية للقوات المسلحة الأوكرانية في الجزء الشرقي من مقاطعة خاركوف، وتقع المدينة على نهر "أوسكول"، الذي يقسمها إلى نصفين، وستمكن السيطرة عليها الجيش الروسي من مواصلة تقدمه غربًا.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الثلاثاء الماضي، تحرير القوات التابعة لها الجزء الشرقي من مدينة كوبيانسك بالكامل.معركة كوبيانسكبحلول نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، سيطرت قوات مجموعة "الغرب" الروسية، على معبر نهر "أوسكول" وحاصرت المدينة، حيث يتمركز نحو 5000 جندي أوكراني.وكما أشارت وزارة الدفاع الروسية، فإن وحدات القوات المسلحة الأوكرانية في وضع حرج، لا أمل لها في النجاة إلا بالسقوط في الأسر. في هذه الأثناء، إما أن فلاديمير زيلينسكي يحاول إخفاء الوضع الحقيقي على الجبهة أو أنه فقد صلته بالواقع تمامًا، ويُحبط العسكريون الروس بانتظام محاولات العدو لتخفيف الحصار عن الوحدات المحاصرة.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.ضابط استخبارات روسي يكشف عن "مأزق" وقعت فيه القوات الأوكرانية في كوبيانسك

