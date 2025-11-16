القوات الروسية تدمر مركبات عسكرية أوكرانية عدة أثناء محاولتها اختراق مدينة كوبيانسك... فيديو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
09:18 GMT
35 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
مساحة حرة
جائزة "تاريخ المستقبل" هل تدشن روسيا بداية عصر جديد للأدب العلمي؟
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
عودة جزئية للحياة في مالي وسط حصار مسلح وأزمة وقود خانقة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
11:48 GMT
11 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:29 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:43 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
أول زواج روسي مغربي أشبه بقصص ألف ليلة وليلة
13:03 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
13:35 GMT
26 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: شراء اليونان أسلحة إسرائيلية هو رسالة تؤكد متانة العلاقة بين البلدين
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
17:33 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
سوسة النخيل الحمراء: الخطر الصامت
17:43 GMT
17 د
عالم سبوتنيك
وزير إيطالي يدعو لعدم دفع أموال لشراء أسلحة لسلطات كييف بعد فضائح الفساد الكبرى
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
أمريكا تطلق عملية "الرمح الجنوبي" ورئيس فنزويلا يدعو لسلام الأمريكتين
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
بين الضحك والكراهية.. كيف تختفي العنصرية وراء قناع "النكتة"؟
19:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
نصف الرجال يعانون من العقم والضعف الجنسي.. ما الحلول؟
09:18 GMT
37 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:03 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
10:20 GMT
40 د
صدى الحياة
بين الضحك والكراهية.. كيف تختفي العنصرية وراء قناع "النكتة"؟
11:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
لماذا يحتاج قلب الرجل إلى تمرينات أكثر من المرأة، والذكاء الاصطناعي يقتحم عالم الجريمة
12:30 GMT
29 د
مساحة حرة
جائزة "تاريخ المستقبل" هل تدشن روسيا بداية عصر جديد للأدب العلمي؟
13:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
أمريكا تطلق عملية "الرمح الجنوبي" ورئيس فنزويلا يدعو لسلام الأمريكتين
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
17:33 GMT
27 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20251116/القوات-الروسية-تدمر-مركبات-عسكرية-أوكرانية-عدة-أثناء-محاولتها-اختراق-مدينة-كوبيانسك-فيديو-1107149704.html
القوات الروسية تدمر مركبات عسكرية أوكرانية عدة أثناء محاولتها اختراق مدينة كوبيانسك... فيديو
القوات الروسية تدمر مركبات عسكرية أوكرانية عدة أثناء محاولتها اختراق مدينة كوبيانسك... فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، لقطات تظهر وحدات الطائرات المسيرة التابعة لقوات مجموعة "الغرب" الروسية، خلال قيامها بنسف مركبات عدة تابعة للقوات... 16.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-16T05:00+0000
2025-11-16T05:00+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
أخبار روسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/06/1083790391_0:0:1616:909_1920x0_80_0_0_52e59fb124b71bfc3b5b55b78e36e7b6.jpg
وقالت الوزارة في بيان: "تنفذ وحدات الطائرات المسيرة، ضربات دقيقة على مركبات تقل مسلحين من القوات المسلحة الأوكرانية، حاولوا اقتحام مدينة كوبيانسك".وأردف البيان: "في غضون أيام قليلة، دمرت ضربات الطائرات المسيرة عشرات المركبات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية المتجهة إلى المدينة".وأفادت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس السبت، بأن القوات التابعة لها تواصل تدمير القوات المسلحة الأوكرانية المحاصرة بالقرب من كوبيانسك. وفي غضون 24 ساعة فقط، خسر الجيش الأوكراني ما يصل إلى 50 جنديًا و15 قطعة سلاح ومُعدات عسكرية في المنطقة.أهمية كوبيانسك الاستراتيجيةتعد كوبيانسك مدينة رئيسية للقوات المسلحة الأوكرانية في الجزء الشرقي من مقاطعة خاركوف، وتقع المدينة على نهر "أوسكول"، الذي يقسمها إلى نصفين، وستمكن السيطرة عليها الجيش الروسي من مواصلة تقدمه غربًا.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الثلاثاء الماضي، تحرير القوات التابعة لها الجزء الشرقي من مدينة كوبيانسك بالكامل.معركة كوبيانسكبحلول نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، سيطرت قوات مجموعة "الغرب" الروسية، على معبر نهر "أوسكول" وحاصرت المدينة، حيث يتمركز نحو 5000 جندي أوكراني.وكما أشارت وزارة الدفاع الروسية، فإن وحدات القوات المسلحة الأوكرانية في وضع حرج، لا أمل لها في النجاة إلا بالسقوط في الأسر. في هذه الأثناء، إما أن فلاديمير زيلينسكي يحاول إخفاء الوضع الحقيقي على الجبهة أو أنه فقد صلته بالواقع تمامًا، ويُحبط العسكريون الروس بانتظام محاولات العدو لتخفيف الحصار عن الوحدات المحاصرة.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.ضابط استخبارات روسي يكشف عن "مأزق" وقعت فيه القوات الأوكرانية في كوبيانسك
https://sarabic.ae/20251112/القوات-الروسية-تواصل-التقدم-على-محور-كوبيانسك-وتدمر-القوى-الأوكرانية-المحاصرة--الدفاع-الروسية-1107017588.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/06/1083790391_151:0:1464:985_1920x0_80_0_0_3504dba73534ed4795707d203246709c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم

القوات الروسية تدمر مركبات عسكرية أوكرانية عدة أثناء محاولتها اختراق مدينة كوبيانسك... فيديو

05:00 GMT 16.11.2025
© Photo / The Ministry of Defence of the Russian Federationدبابة روسية من طراز "تي-72 بي3"، تدمر مقرات أوكرانية على محور كوبيانسك
دبابة روسية من طراز تي-72 بي3، تدمر مقرات أوكرانية على محور كوبيانسك - سبوتنيك عربي, 1920, 16.11.2025
© Photo / The Ministry of Defence of the Russian Federation
تابعنا عبر
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، لقطات تظهر وحدات الطائرات المسيرة التابعة لقوات مجموعة "الغرب" الروسية، خلال قيامها بنسف مركبات عدة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، كانت تحاول اقتحام مدينة كوبيانسك.
وقالت الوزارة في بيان: "تنفذ وحدات الطائرات المسيرة، ضربات دقيقة على مركبات تقل مسلحين من القوات المسلحة الأوكرانية، حاولوا اقتحام مدينة كوبيانسك".
وأردف البيان: "في غضون أيام قليلة، دمرت ضربات الطائرات المسيرة عشرات المركبات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية المتجهة إلى المدينة".

وأكدت الوزارة أن وحدات الطائرات المسيرة التابعة لقوات مجموعة "الغرب" الروسية، تمنع القوات المسلحة الأوكرانية من إيصال الأفراد والذخيرة والمؤن إلى الوحدات المحاصرة في قطاع كوبيانسك.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس السبت، بأن القوات التابعة لها تواصل تدمير القوات المسلحة الأوكرانية المحاصرة بالقرب من كوبيانسك. وفي غضون 24 ساعة فقط، خسر الجيش الأوكراني ما يصل إلى 50 جنديًا و15 قطعة سلاح ومُعدات عسكرية في المنطقة.

أهمية كوبيانسك الاستراتيجية

تعد كوبيانسك مدينة رئيسية للقوات المسلحة الأوكرانية في الجزء الشرقي من مقاطعة خاركوف، وتقع المدينة على نهر "أوسكول"، الذي يقسمها إلى نصفين، وستمكن السيطرة عليها الجيش الروسي من مواصلة تقدمه غربًا.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الثلاثاء الماضي، تحرير القوات التابعة لها الجزء الشرقي من مدينة كوبيانسك بالكامل.
حررت القوات الروسية شيربينوفكا وإيسكرا في جمهورية دونيتسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تواصل التقدم على محور كوبيانسك وتدمر القوى الأوكرانية المحاصرة – الدفاع الروسية
12 نوفمبر, 09:56 GMT

معركة كوبيانسك

بحلول نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، سيطرت قوات مجموعة "الغرب" الروسية، على معبر نهر "أوسكول" وحاصرت المدينة، حيث يتمركز نحو 5000 جندي أوكراني.
وكما أشارت وزارة الدفاع الروسية، فإن وحدات القوات المسلحة الأوكرانية في وضع حرج، لا أمل لها في النجاة إلا بالسقوط في الأسر. في هذه الأثناء، إما أن فلاديمير زيلينسكي يحاول إخفاء الوضع الحقيقي على الجبهة أو أنه فقد صلته بالواقع تمامًا، ويُحبط العسكريون الروس بانتظام محاولات العدو لتخفيف الحصار عن الوحدات المحاصرة.

وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.

ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
ضابط استخبارات روسي يكشف عن "مأزق" وقعت فيه القوات الأوكرانية في كوبيانسك
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала