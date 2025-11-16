https://sarabic.ae/20251116/القوات-الروسية-تدمر-57-طائرة-مسيرة-أوكرانية-خلال-الليل--وزارة-الدفاع-1107150139.html
القوات الروسية تدمر 57 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل- وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بتدمير وسائط الدفاع الجوي التابعة لها، 57 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية، خلال الليلة الماضية. 16.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-16T05:12+0000
2025-11-16T05:12+0000
2025-11-16T05:12+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
أخبار روسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/03/0e/1086988093_0:0:1472:828_1920x0_80_0_0_6e2890a729deef6f8f0de66c4af9240c.png
وقالت الوزارة في بيان: "خلال الليلة الماضية، من الساعة 11:00 مساء بتوقيت موسكو يوم 15 نوفمبر(تشرين الثاني) من هذا العام حتى الساعة 7:00 صباحًا يوم 16 نوفمبر (الجاري)، اعترضت منظومات الدفاعي الجوي المناوبة ودمرت 57 طائرة مسيرة أوكرانية".ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.أسير أوكراني يفضح احتماء قوات كييف في المدارس وبين المدنيين
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/03/0e/1086988093_0:0:1104:828_1920x0_80_0_0_56a2d3a0be987f4a427ec3a98564fc8a.png
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بتدمير وسائط الدفاع الجوي التابعة لها، 57 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية، خلال الليلة الماضية.
وقالت الوزارة في بيان: "خلال الليلة الماضية، من الساعة 11:00 مساء بتوقيت موسكو يوم 15 نوفمبر(تشرين الثاني) من هذا العام حتى الساعة 7:00 صباحًا يوم 16 نوفمبر (الجاري)، اعترضت منظومات الدفاعي الجوي المناوبة ودمرت 57 طائرة مسيرة أوكرانية".
واضاف البيان: "تم إسقاط 23 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة سامارا، و17 فوق أراضي مقاطعة فولغوغراد، و5 فوق أراضي مقاطعة ساراتوف، و5 فوق أراضي مقاطعة روستوف، و3 فوق أراضي مقاطعة كورسك، و3 فوق أراضي مقاطعة فورونيج، وواحدة فوق أراضي مقاطعة بريانسك".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.