أمساليوم
بث مباشر
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20251113/الجيش-الروسي-يعلن-عن-إنجاز-كبير-يحققه-خلال-تحرير--بلدة-دانيلوفكا-1107075821.html
الدفاع الروسية تكشف عن تقدم استراتيجي بعد السيطرة على بلدة دانيلوفكا في مقاطعة دنيبروبتروفسك
الدفاع الروسية تكشف عن تقدم استراتيجي بعد السيطرة على بلدة دانيلوفكا في مقاطعة دنيبروبتروفسك
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن القوات المسلحة الروسية تقدمت ثلاثة كيلومترات خلال تحرير بلدة دانيلوفكا في مقاطعة دنيبروبتروفسك. 13.11.2025
2025-11-13T12:50+0000
2025-11-13T13:06+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
رصد عسكري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/10/1086118469_0:0:2879:1620_1920x0_80_0_0_af656c7e1a629e69e4342a2e30bdd68f.jpg
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "تمكن جنود اللواء الخامس للدبابات التابع لقوات مجموعة "الشرق"، بمناورة حاسمة، من طرد العدو من بلدة دانيلوفكا وتقدموا ثلاثة كيلومترات في عمق دفاعاته".وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "خلال معركة بلدة دانيلوفكا، تم تطهير أكثر من 150 مبنى، والقضاء على عدد كبير من جنود العدو والمركبات المدرعة".وأشارت الوزارة إلى أن "عمليات تطهير الضفة الغربية لنهر يانشور مستمرة، حيث يتكبد العدو خسائر فادحة ويتراجع".أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن القوات الروسية حررت بلدتي سينيلنيكوفو في مقاطعة خاركوف، ودانيلوفكا في مقاطعة دنيبروبتروفسك.وتابع البيان: "نتيجة للإجراءات الحاسمة، قامت قوات مجموعة "الشمال" بتحرير بلد سينيلنيكوفو في مقاطعة خاركوف".وأضاف البيان: "حسنت وحدات مجموعة قوات "الغرب" موقعها على طول خط المواجهة، واستهدفت القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة في مقاطعة خاركوف وفي جمهورية دونيتسك الشعبية، وفي كوبيانسك في مقاطعة خاركوف، تواصل مفارز هجومية من الجيش السادس، استهداف وتدمير مجموعة العدو المحاصرة".القوات الروسية تحرر بلدتين في مقاطعتي خاركوف ودنيبروبتروفسك-الدفاع الروسيةالجيش الروسي يحبط محاولة إمداد جوية للقوات الأوكرانية المحاصرة في كراسنوأرميسك
https://sarabic.ae/20251113/القوت-الروسية-تحبط-محاولة-إنزال-أوكرانية-على-ضفاف-نهر-دنيبر--وزارة-الدفاع-1107063830.html
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن القوات المسلحة الروسية تقدمت ثلاثة كيلومترات خلال تحرير بلدة دانيلوفكا في مقاطعة دنيبروبتروفسك.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "تمكن جنود اللواء الخامس للدبابات التابع لقوات مجموعة "الشرق"، بمناورة حاسمة، من طرد العدو من بلدة دانيلوفكا وتقدموا ثلاثة كيلومترات في عمق دفاعاته".

وذكرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن القوات المسلحة الروسية طهرت أكثر من 150 مبنى خلال تحرير بلدة دانيلوفكا في مقاطعة دنيبروبتروفسك.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "خلال معركة بلدة دانيلوفكا، تم تطهير أكثر من 150 مبنى، والقضاء على عدد كبير من جنود العدو والمركبات المدرعة".
وأشارت الوزارة إلى أن "عمليات تطهير الضفة الغربية لنهر يانشور مستمرة، حيث يتكبد العدو خسائر فادحة ويتراجع".
الجيش الاوكراني على شاطئ نهر دنيبر - سبوتنيك عربي, 1920, 13.11.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوت الروسية تحبط محاولة إنزال أوكرانية على ضفاف نهر دنيبر- وزارة الدفاع
07:30 GMT
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن القوات الروسية حررت بلدتي سينيلنيكوفو في مقاطعة خاركوف، ودانيلوفكا في مقاطعة دنيبروبتروفسك.
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "واصلت قوات مجموعة "الشرق" هجومها في عمق دفاعات العدو، ونتيجة للأعمال النشطة، حررت بلدة دانيلوفكا في مقاطعة دنيبروبتروفسك".
وتابع البيان: "نتيجة للإجراءات الحاسمة، قامت قوات مجموعة "الشمال" بتحرير بلد سينيلنيكوفو في مقاطعة خاركوف".
وأضاف البيان: "حسنت وحدات مجموعة قوات "الغرب" موقعها على طول خط المواجهة، واستهدفت القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة في مقاطعة خاركوف وفي جمهورية دونيتسك الشعبية، وفي كوبيانسك في مقاطعة خاركوف، تواصل مفارز هجومية من الجيش السادس، استهداف وتدمير مجموعة العدو المحاصرة".
القوات الروسية تحرر بلدتين في مقاطعتي خاركوف ودنيبروبتروفسك-الدفاع الروسية
الجيش الروسي يحبط محاولة إمداد جوية للقوات الأوكرانية المحاصرة في كراسنوأرميسك
