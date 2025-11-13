https://sarabic.ae/20251113/القوت-الروسية-تحبط-محاولة-إنزال-أوكرانية-على-ضفاف-نهر-دنيبر--وزارة-الدفاع-1107063830.html
القوت الروسية تحبط محاولة إنزال أوكرانية على ضفاف نهر دنيبر- وزارة الدفاع
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن طائرات مسيرة استهدفت مظليين تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية قرب خيرسون. 13.11.2025, سبوتنيك عربي
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084298546_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_845fba1e0d331d46750edca830e0ad72.jpg
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "طائرات استطلاع دون طيار تابعة للواء مشاة البحرية الحادي والستين، بالقرب من مدينة خيرسون، رصدت قاربا على متنه جنود. ثم تعاملت طواقم طائرات دون طيار مع الهدف المكتشف، بالإضافة إلى موقع إخلاء العدو".أكد حاكم مقاطعة خيرسون الروسية فلاديمير سالدو، في وقت سابق، أن القوات الروسية تخوض معارك لتحرير منطقة كورابيل بجزيرة "كارانتين" في المقاطعة، وتوجه ضربات إلى مواقع وأهداف القوات المسلحة الأوكرانية.وبحسب أحدث البيانات الصادرة عن وزارة الدفاع، قامت مجموعة قوات "دنيبرو" بتحسين موقعها التكتيكي وشنت هجمات على ثلاثة ألوية للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة ستيبنوغورسك، ومالا توكماشكا، ونوفواندريفكا في مقاطعة زابوريجيه، ونيكولسكي في مقاطعة خيرسون.مقاطعة خيرسون هي منطقة روسية، تقع في الروافد السفلى لنهر دنيبر، ويطل عليها بحر آزوف والبحر الأسود. أصبحت المنطقة تابعة لروسيا بعد استفتاء أُجري في سبتمبر/ أيلول 2022. حاليًا، يخضع 75% من مقاطعة خيرسون للسيطرة الروسية، بينما تسيطر القوات الأوكرانية على جزء من الضفة اليمنى لنهر دنيبر، بما في ذلك مدينة خيرسون.
https://sarabic.ae/20250919/جذور-العملية-العسكرية-الخاصة-تاريخ-النزاع-الأوكراني-1105002842.html
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084298546_110:0:1891:1336_1920x0_80_0_0_e7831e4bfecc37000e728e272d56ea78.jpg
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "طائرات استطلاع دون طيار تابعة للواء مشاة البحرية الحادي والستين، بالقرب من مدينة خيرسون، رصدت قاربا على متنه جنود. ثم تعاملت طواقم طائرات دون طيار مع الهدف المكتشف، بالإضافة إلى موقع إخلاء العدو".
وبحسب الدفاع، فإن الطائرات الروسية دون طيار دمرت قوات إنزال أوكرانية كانت تتحرك على طول نهر دنيبر بالقرب من خيرسون.
أكد حاكم مقاطعة خيرسون الروسية فلاديمير سالدو، في وقت سابق، أن القوات الروسية تخوض معارك لتحرير منطقة كورابيل بجزيرة "كارانتين" في المقاطعة، وتوجه ضربات إلى مواقع وأهداف القوات المسلحة الأوكرانية.
وبحسب أحدث البيانات الصادرة عن وزارة الدفاع، قامت مجموعة قوات "دنيبرو" بتحسين موقعها التكتيكي وشنت هجمات على ثلاثة ألوية للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة ستيبنوغورسك، ومالا توكماشكا، ونوفواندريفكا في مقاطعة زابوريجيه، ونيكولسكي في مقاطعة خيرسون.
ووفقا لبيان الدفاع "خسر العدو ما يصل إلى 60 عسكريًا، وثماني مركبات عسكرية وخمس محطات للحرب الإلكترونية، ومحطة استطلاع إلكترونية، ومحطتي رادار، وأربعة مستودعات.
مقاطعة خيرسون هي منطقة روسية، تقع في الروافد السفلى لنهر دنيبر، ويطل عليها بحر آزوف والبحر الأسود. أصبحت المنطقة تابعة لروسيا بعد استفتاء أُجري في سبتمبر/ أيلول 2022. حاليًا، يخضع 75% من مقاطعة خيرسون للسيطرة الروسية، بينما تسيطر القوات الأوكرانية على جزء من الضفة اليمنى لنهر دنيبر، بما في ذلك مدينة خيرسون.