العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة
كييف توقف محاولات فك الحصار وتترك جنودها يواجهون الموت في غابات خاركوف- الأمن الروسي
أفادت قوات الأمن الروسية، اليوم السبت، بأن قيادة القوات المسلحة الأوكرانية تخلت عن جنود فصيلة من اللواءين 57 و127 من المشاة المؤللة المنفصلين التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية والذين لا يزالون محاصرين في غابة سينيلنيكوفسكي في مقاطعة خاركوف.
وأوضح جهاز الأمن لوكالة "سبوتنيك": "لا تزال وحدات من اللواء 57 للمشاة الآلية المنفصلة واللواء 127 للمشاة الآلية المنفصلة التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، والتي يبلغ عددما فصيلة، محاصرة في غابة سينيلنيكوفسكي".

وتابع: "لقد أوقفت قيادة القوات المسلحة الأوكرانية محاولات فك حصارهم، تاركة إياهم لمواجهة الموت".

وفي وقت سابق، أفاد جهاز الأمن الروسي، أن القوات الروسية قضت على أكثر من نصف أفراد القوات المسلحة الأوكرانية المحاصرين في غابة سينيلنيكوفسكي في مقاطعة خاركوف.
وقال جهاز الأمن لوكالة "سبوتنيك": "لا تزال وحدات من لواء المشاة الآلية المنفصل السابع والخمسين واللواء الآلي الثقيل 127 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية محاصرة في غابة سينيلنيكوفسكي. ومنذ ذلك الحين، قُتل أكثر من نصف قوات العدو المتمركزة في الغابة".
القوات الروسية تدمر قاعدة تحميل لقطار أوكراني محمل بالمدرعات - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القضاء على معظم أفراد القوات المسلحة الأوكرانية المحاصرين في الغابة في خاركوف- الأمن الروسي
أمس, 06:39 GMT
وأشارت قوات الأمن الروسية، إلى أنه وخلال اشتباكات في الغابة قرب سينيلنيكوف، تم صد وحدات من تابعة اللواء 57 مشاة آلي، واللواء 127 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، والتي يبلغ مجموعها سرية واحدة، وتم استهدافهما.

واعتمادًا على غرضها، تتكون كل سرية من تلك الوحدات العسكرية الأوكرانية من 80 إلى 200 جندي.

وكما أشار رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف في نهاية شهر أغسطس/آب، فإن الجيش يقاتل في اتجاهي فولشانسك وليبتسوف، وحاصر كوبيانسك بشكل شبه كامل، وحرر حوالي نصف أراضيها.
جذور العملية العسكرية الخاصة: تاريخ النزاع الأوكراني
القوات المسلحة الروسية تتقدم على جميع المحاور تقريبا- غيراسيموف
القوات الروسية تطوق وحدات أوكرانية يصل قوامها إلى 200 جندي قرب خاركوف- الأمن الروسي
