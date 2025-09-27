https://sarabic.ae/20250927/كييف-أوقفت-محاولات-فك-الحصار-وتركت-جنودها-يواجهون-الموت-في-غابات-خاركوف--الأمن-الروسي-1105320401.html

كييف توقف محاولات فك الحصار وتترك جنودها يواجهون الموت في غابات خاركوف- الأمن الروسي

أفادت قوات الأمن الروسية، اليوم السبت، بأن قيادة القوات المسلحة الأوكرانية تخلت عن جنود فصيلة من اللواءين 57 و127 من المشاة المؤللة المنفصلين التابعين للقوات... 27.09.2025, سبوتنيك عربي

وأوضح جهاز الأمن لوكالة "سبوتنيك": "لا تزال وحدات من اللواء 57 للمشاة الآلية المنفصلة واللواء 127 للمشاة الآلية المنفصلة التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، والتي يبلغ عددما فصيلة، محاصرة في غابة سينيلنيكوفسكي".وفي وقت سابق، أفاد جهاز الأمن الروسي، أن القوات الروسية قضت على أكثر من نصف أفراد القوات المسلحة الأوكرانية المحاصرين في غابة سينيلنيكوفسكي في مقاطعة خاركوف.وقال جهاز الأمن لوكالة "سبوتنيك": "لا تزال وحدات من لواء المشاة الآلية المنفصل السابع والخمسين واللواء الآلي الثقيل 127 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية محاصرة في غابة سينيلنيكوفسكي. ومنذ ذلك الحين، قُتل أكثر من نصف قوات العدو المتمركزة في الغابة".وأشارت قوات الأمن الروسية، إلى أنه وخلال اشتباكات في الغابة قرب سينيلنيكوف، تم صد وحدات من تابعة اللواء 57 مشاة آلي، واللواء 127 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، والتي يبلغ مجموعها سرية واحدة، وتم استهدافهما.وكما أشار رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف في نهاية شهر أغسطس/آب، فإن الجيش يقاتل في اتجاهي فولشانسك وليبتسوف، وحاصر كوبيانسك بشكل شبه كامل، وحرر حوالي نصف أراضيها.جذور العملية العسكرية الخاصة: تاريخ النزاع الأوكرانيالقوات المسلحة الروسية تتقدم على جميع المحاور تقريبا- غيراسيموفالقوات الروسية تطوق وحدات أوكرانية يصل قوامها إلى 200 جندي قرب خاركوف- الأمن الروسي

