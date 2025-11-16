https://sarabic.ae/20251116/القوات-الروسية-تدمر-وحدة-مدفعية-أوكرانية-قرب-كونستانتينوفكا--وزارة-الدفاع--1107153054.html
القوات الروسية تدمر وحدة مدفعية أوكرانية قرب كونستانتينوفكا- وزارة الدفاع
أفادت وزارة الدفاع الروسية أن جنودًا من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، رصدوا ودمروا وحدة مدفعية ذاتية الحركة من طراز "غفوزديكا 2 إس 1"، تابعة للقوات المسلحة
وجاء في بيان للوزارة: "حددت وحدات استطلاع الفرقة السادسة، موقع إطلاق وحدة المدفعية ذاتية الحركة المعادية، وأرسلت إحداثياتها إلى أطقم الطائرات المسيرة ومدفع هاوتزر من طراز "مستا- بي".وأشارت الوزارة إلى أن العمل المنسّق للوحدات، يسمح بتحديد أهداف العدو والتعامل معها بفعالية على الخطوط الأمامية والخلفية.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.
أفادت وزارة الدفاع الروسية أن جنودًا من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، رصدوا ودمروا وحدة مدفعية ذاتية الحركة من طراز "غفوزديكا 2 إس 1"، تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من كوستيانتينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وجاء في بيان للوزارة: "حددت وحدات استطلاع الفرقة السادسة، موقع إطلاق وحدة المدفعية ذاتية الحركة المعادية، وأرسلت إحداثياتها إلى أطقم الطائرات المسيرة ومدفع هاوتزر من طراز "مستا- بي".
وأكدت الوزارة تدمير الوحدة بنيران المدفعية المكثفة وضربة بطائرة مسيرة.
وأشارت الوزارة إلى أن العمل المنسّق للوحدات، يسمح بتحديد أهداف العدو والتعامل معها بفعالية على الخطوط الأمامية والخلفية.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.