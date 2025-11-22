https://sarabic.ae/20251122/القوات-الروسية-تنسف-تجمعا-لمشغلي-الطائرات-المسيرة-الأوكرانية-بمقاطعة-زابوروجيه--مصدر-1107387200.html

القوات الروسية تنسف تجمعا لمشغلي الطائرات المسيرة الأوكرانية بمقاطعة زابوروجيه- مصدر

حيّدت القوات الروسية مجموعة من مشغلي الطائرات المسيرة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بالكامل، في منطقة أوريخيف التابعة لمقاطعة زابوروجيه، إلى جانب تدمير... 22.11.2025, سبوتنيك عربي

وصرح مشغل طائرة مسيرة روسي، يخدم في صفوف قوات مجموعة "دنيبر" الروسية، ويلقب بـ"إكس" لوكالة "سبوتنيك"، بأن الأمر استغرق أربع ضربات فقط لإنجاز المهمة.وأضاف "إكس": "عُثر على طاقم تشغيل الطائرات المسيرة التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منزل مهجور، وحدد مشغّلو طائرات الاستطلاع المسيرة الروس هذا الموقع، واستهدفناه بسرعة".وأردف الجندي الروسي: "وصلت قوة إجلاء في المساء لإجلائهم، وتم استهدافهم أيضا".وأشار "إكس" إلى أن مركبة الإخلاء التابعة للعدو كانت تحمل ذخيرة أو وقودًا، ما تسبب باشتعال النيران فيها فورًا.واختتم الجندي حديثه، قائلًا: "في المجمل، نفذتُ 4 ضربات هناك، إحداها لم تنجح، اثنتان أصابتا المنزل بوضوح، فاشتعلت النيران فيه، أما الضربة الرابعة فكانت المركبة".ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الكرملين: بوتين قد يزور المناطق الروسية الجديدة قبل نهاية العامالقوات الأوكرانية تخسر نحو 1300 عنصر خلال الـ24 ساعة الماضية - الدفاع الروسية

