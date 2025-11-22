القوات الروسية تنسف تجمعا لمشغلي الطائرات المسيرة الأوكرانية بمقاطعة زابوروجيه- مصدر

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
09:18 GMT
14 د
ملفات ساخنة
نحو تفعيل شراكة نووية سلمية.. بوتين والسيسي يشاركان في حفل تركيب مفاعل الضبعة
10:30 GMT
29 د
خطوط التماس
دور مدينة جبيل "اللبنانية" التاريخي والحضاري في العصور القديمة
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
12:49 GMT
11 د
من الملعب
اتهامات بالتزوير في عقود الناشئين بنادي بيراميدز بطل أفريقيا.. والأزمات تحيط وليد الركراكي وحسام حسن
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
17:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
17:32 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل تخترق الهدنة وتقتل عشرات الفلسطينيين في غزة مع استمرار الاعتداءات في الضفة الغربية
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل لا تفهم إلا لغة الاستكبار في المنطقة وسيكون لذلك تدعيات كبيرة
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
"الفيبروميالجيا".. معاناة الشباب من آلام غير مفهومة
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
من الملعب
اتهامات بالتزوير في عقود الناشئين بنادي بيراميدز بطل أفريقيا.. والأزمات تحيط وليد الركراكي وحسام حسن
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
ما وراء الصمت.. العالم الخفي للكاتب أنطون تشيخوف
10:31 GMT
29 د
خطوط التماس
دور مدينة جبيل "اللبنانية" التاريخي والحضاري في العصور القديمة
11:03 GMT
46 د
نبض افريقيا
خطة تهجير مريبة لأكثر من ثلاثمائة فلسطيني لجنوب أفريقيا تثير القلق
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
12:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل لا تفهم إلا لغة الاستكبار في المنطقة وسيكون لذلك تدعيات كبيرة
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
13:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
13:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
"الفيبروميالجيا".. معاناة الشباب من آلام غير مفهومة
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
17:34 GMT
25 د
أمساليوم
بث مباشر
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
القوات الروسية تنسف تجمعا لمشغلي الطائرات المسيرة الأوكرانية بمقاطعة زابوروجيه- مصدر
القوات الروسية تنسف تجمعا لمشغلي الطائرات المسيرة الأوكرانية بمقاطعة زابوروجيه- مصدر
وصرح مشغل طائرة مسيرة روسي، يخدم في صفوف قوات مجموعة "دنيبر" الروسية، ويلقب بـ"إكس" لوكالة "سبوتنيك"، بأن الأمر استغرق أربع ضربات فقط لإنجاز المهمة.وأضاف "إكس": "عُثر على طاقم تشغيل الطائرات المسيرة التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منزل مهجور، وحدد مشغّلو طائرات الاستطلاع المسيرة الروس هذا الموقع، واستهدفناه بسرعة".وأردف الجندي الروسي: "وصلت قوة إجلاء في المساء لإجلائهم، وتم استهدافهم أيضا".وأشار "إكس" إلى أن مركبة الإخلاء التابعة للعدو كانت تحمل ذخيرة أو وقودًا، ما تسبب باشتعال النيران فيها فورًا.واختتم الجندي حديثه، قائلًا: "في المجمل، نفذتُ 4 ضربات هناك، إحداها لم تنجح، اثنتان أصابتا المنزل بوضوح، فاشتعلت النيران فيه، أما الضربة الرابعة فكانت المركبة".ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الكرملين: بوتين قد يزور المناطق الروسية الجديدة قبل نهاية العامالقوات الأوكرانية تخسر نحو 1300 عنصر خلال الـ24 ساعة الماضية - الدفاع الروسية
القوات الروسية تنسف تجمعا لمشغلي الطائرات المسيرة الأوكرانية بمقاطعة زابوروجيه- مصدر

حيّدت القوات الروسية مجموعة من مشغلي الطائرات المسيرة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بالكامل، في منطقة أوريخيف التابعة لمقاطعة زابوروجيه، إلى جانب تدمير وسيلة النقل التي أُرسلت لإجلائهم، بحسب ما أفاد به مصدر لـ"سبوتنيك".
وصرح مشغل طائرة مسيرة روسي، يخدم في صفوف قوات مجموعة "دنيبر" الروسية، ويلقب بـ"إكس" لوكالة "سبوتنيك"، بأن الأمر استغرق أربع ضربات فقط لإنجاز المهمة.
وأضاف "إكس": "عُثر على طاقم تشغيل الطائرات المسيرة التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منزل مهجور، وحدد مشغّلو طائرات الاستطلاع المسيرة الروس هذا الموقع، واستهدفناه بسرعة".
طائرة هليكوبتر من طراز كا-52 تطلق مصائد حرارية بعد إطلاقها النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة في منطقة دونيتسك. - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية: الوضع في كراسنوأرميسك يتدهور بشكل مطرد بالنسبة للعدو
04:36 GMT
وأردف الجندي الروسي: "وصلت قوة إجلاء في المساء لإجلائهم، وتم استهدافهم أيضا".

وأوضح "إكس" بالقول: "كان الطاقم التابع للقوات المسلحة الأوكرانية يتألف من 7-8 أشخاص، كنتُ أنتظر السيارة على الطريق، بجوار هذا المنزل مباشرة، وانفجرت السيارة واحترقت بالكامل بضربة واحدة".

وأشار "إكس" إلى أن مركبة الإخلاء التابعة للعدو كانت تحمل ذخيرة أو وقودًا، ما تسبب باشتعال النيران فيها فورًا.
واختتم الجندي حديثه، قائلًا: "في المجمل، نفذتُ 4 ضربات هناك، إحداها لم تنجح، اثنتان أصابتا المنزل بوضوح، فاشتعلت النيران فيه، أما الضربة الرابعة فكانت المركبة".
جنود روس يواجهون مسيرات أوكرانية وجها لوجه ويسقطونها - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
جنود روس يواجهون مسيرات أوكرانية "وجها لوجه" ويسقطونها... فيديو
20 نوفمبر, 13:55 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
