القوات الروسية تنسف تجمعا لمشغلي الطائرات المسيرة الأوكرانية بمقاطعة زابوروجيه- مصدر
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
رصد عسكري
وصرح مشغل طائرة مسيرة روسي، يخدم في صفوف قوات مجموعة "دنيبر" الروسية، ويلقب بـ"إكس" لوكالة "سبوتنيك"، بأن الأمر استغرق أربع ضربات فقط لإنجاز المهمة.وأضاف "إكس": "عُثر على طاقم تشغيل الطائرات المسيرة التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منزل مهجور، وحدد مشغّلو طائرات الاستطلاع المسيرة الروس هذا الموقع، واستهدفناه بسرعة".وأردف الجندي الروسي: "وصلت قوة إجلاء في المساء لإجلائهم، وتم استهدافهم أيضا".وأشار "إكس" إلى أن مركبة الإخلاء التابعة للعدو كانت تحمل ذخيرة أو وقودًا، ما تسبب باشتعال النيران فيها فورًا.واختتم الجندي حديثه، قائلًا: "في المجمل، نفذتُ 4 ضربات هناك، إحداها لم تنجح، اثنتان أصابتا المنزل بوضوح، فاشتعلت النيران فيه، أما الضربة الرابعة فكانت المركبة".ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
القوات الروسية تنسف تجمعا لمشغلي الطائرات المسيرة الأوكرانية بمقاطعة زابوروجيه- مصدر
حيّدت القوات الروسية مجموعة من مشغلي الطائرات المسيرة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بالكامل، في منطقة أوريخيف التابعة لمقاطعة زابوروجيه، إلى جانب تدمير وسيلة النقل التي أُرسلت لإجلائهم، بحسب ما أفاد به مصدر لـ"سبوتنيك".
وصرح مشغل طائرة مسيرة روسي، يخدم في صفوف قوات مجموعة "دنيبر" الروسية، ويلقب بـ"إكس" لوكالة "سبوتنيك"، بأن الأمر استغرق أربع ضربات فقط لإنجاز المهمة.
وأضاف "إكس": "عُثر على طاقم تشغيل الطائرات المسيرة التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منزل مهجور، وحدد مشغّلو طائرات الاستطلاع المسيرة الروس هذا الموقع، واستهدفناه بسرعة".
وأردف الجندي الروسي: "وصلت قوة إجلاء في المساء لإجلائهم، وتم استهدافهم أيضا".
وأوضح "إكس" بالقول: "كان الطاقم التابع للقوات المسلحة الأوكرانية يتألف من 7-8 أشخاص، كنتُ أنتظر السيارة على الطريق، بجوار هذا المنزل مباشرة، وانفجرت السيارة واحترقت بالكامل بضربة واحدة".
وأشار "إكس" إلى أن مركبة الإخلاء التابعة للعدو كانت تحمل ذخيرة أو وقودًا، ما تسبب باشتعال النيران فيها فورًا.
واختتم الجندي حديثه، قائلًا: "في المجمل، نفذتُ 4 ضربات هناك، إحداها لم تنجح، اثنتان أصابتا المنزل بوضوح، فاشتعلت النيران فيه، أما الضربة الرابعة فكانت المركبة".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.