القوات الأوكرانية تكبدت خسائر فادحة خلال معركة زفانوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية - وزارة الدفاع

أعلن وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف، في رسالة تهنئة إلى اللواء 88 المنفصل بمناسبة تحرير بلدة زفانوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، أن القوات المسلحة

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

وقال وزير الدفاع الروسي في برقية التهنئة: "يخوض جنود اللواء، بشجاعة وإيثار، معارك تحرير في دونباس. ونتيجةً لأعمالهم الاحترافية والحاسمة، تكبد العدو خسائر فادحة ولاذ بالفرار".وأضاف: "ستبقى أسماء الجنود الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل المصالح الوطنية لروسيا وأمنها مثالًا يُحتذى به في حب الوطن، الذي لا حدود له".وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، تحرير القوات العاملة في منطقة العملية العسكرية الخاصة، لبلدتي نوفوزابوروجيه التابعة لمقاطعة زابوروجيه، وزفانوفكا التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية.وقالت الوزارة في بيان: "حررت قوات مجموعة "الشرق" الروسية، بعد عمليات دؤوبة، بلدة نوفوزابوروجيه، في مقاطعة زابوروجيه".وجاء في البيان: "خسرت القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة عمليات قوات مجموعة "الشرق"، ما يصل إلى 225 جنديا، ومركبة قتالية مدرعة، و6 مركبات ومحطة حرب إلكترونية".وأعلن البيان أن "قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، استهدفت القوات المسلحة الأوكرانية قرب بلدات بلاتونوفكا وريزنيكوفكا وسيرغييفكا وسيفيرسك في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأوضحت الوزارة أن العدو خسر ما يصل إلى 230 جنديًا، و3 مركبات قتالية مدرعة، وقطعتي مدفعية، و13 سيارة، كما تم تدمير 3 محطات حرب إلكترونية و3 مستودعات إمداد، على هذا المحور.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.طائرات مسيرة روسية تدمر نقطة انتشار مؤقتة للقوات الأوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية

