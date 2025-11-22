القوات الأوكرانية تكبدت خسائر فادحة خلال معركة زفانوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية - وزارة الدفاع

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
09:18 GMT
14 د
ملفات ساخنة
نحو تفعيل شراكة نووية سلمية.. بوتين والسيسي يشاركان في حفل تركيب مفاعل الضبعة
10:30 GMT
29 د
خطوط التماس
دور مدينة جبيل "اللبنانية" التاريخي والحضاري في العصور القديمة
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
12:49 GMT
11 د
من الملعب
اتهامات بالتزوير في عقود الناشئين بنادي بيراميدز بطل أفريقيا.. والأزمات تحيط وليد الركراكي وحسام حسن
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
17:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
17:32 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل تخترق الهدنة وتقتل عشرات الفلسطينيين في غزة مع استمرار الاعتداءات في الضفة الغربية
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل لا تفهم إلا لغة الاستكبار في المنطقة وسيكون لذلك تدعيات كبيرة
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
"الفيبروميالجيا".. معاناة الشباب من آلام غير مفهومة
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
من الملعب
اتهامات بالتزوير في عقود الناشئين بنادي بيراميدز بطل أفريقيا.. والأزمات تحيط وليد الركراكي وحسام حسن
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
ما وراء الصمت.. العالم الخفي للكاتب أنطون تشيخوف
10:31 GMT
29 د
خطوط التماس
دور مدينة جبيل "اللبنانية" التاريخي والحضاري في العصور القديمة
11:03 GMT
46 د
نبض افريقيا
خطة تهجير مريبة لأكثر من ثلاثمائة فلسطيني لجنوب أفريقيا تثير القلق
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
12:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل لا تفهم إلا لغة الاستكبار في المنطقة وسيكون لذلك تدعيات كبيرة
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
13:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
13:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
"الفيبروميالجيا".. معاناة الشباب من آلام غير مفهومة
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
17:34 GMT
25 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
19:00 GMT
28 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20251122/القوات-الأوكرانية-تكبدت-خسائر-فادحة-خلال-معركة-زفانوفكا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية---وزارة-الدفاع-1107395616.html
القوات الأوكرانية تكبدت خسائر فادحة خلال معركة زفانوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية - وزارة الدفاع
القوات الأوكرانية تكبدت خسائر فادحة خلال معركة زفانوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية - وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف، في رسالة تهنئة إلى اللواء 88 المنفصل بمناسبة تحرير بلدة زفانوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، أن القوات المسلحة... 22.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-22T12:19+0000
2025-11-22T12:23+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0e/1103729645_0:0:862:486_1920x0_80_0_0_ad5b1ceb0c22b07c651da0af6bd7e059.jpg
وقال وزير الدفاع الروسي في برقية التهنئة: "يخوض جنود اللواء، بشجاعة وإيثار، معارك تحرير في دونباس. ونتيجةً لأعمالهم الاحترافية والحاسمة، تكبد العدو خسائر فادحة ولاذ بالفرار".وأضاف: "ستبقى أسماء الجنود الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل المصالح الوطنية لروسيا وأمنها مثالًا يُحتذى به في حب الوطن، الذي لا حدود له".وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، تحرير القوات العاملة في منطقة العملية العسكرية الخاصة، لبلدتي نوفوزابوروجيه التابعة لمقاطعة زابوروجيه، وزفانوفكا التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية.وقالت الوزارة في بيان: "حررت قوات مجموعة "الشرق" الروسية، بعد عمليات دؤوبة، بلدة نوفوزابوروجيه، في مقاطعة زابوروجيه".وجاء في البيان: "خسرت القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة عمليات قوات مجموعة "الشرق"، ما يصل إلى 225 جنديا، ومركبة قتالية مدرعة، و6 مركبات ومحطة حرب إلكترونية".وأعلن البيان أن "قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، استهدفت القوات المسلحة الأوكرانية قرب بلدات بلاتونوفكا وريزنيكوفكا وسيرغييفكا وسيفيرسك في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأوضحت الوزارة أن العدو خسر ما يصل إلى 230 جنديًا، و3 مركبات قتالية مدرعة، وقطعتي مدفعية، و13 سيارة، كما تم تدمير 3 محطات حرب إلكترونية و3 مستودعات إمداد، على هذا المحور.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.طائرات مسيرة روسية تدمر نقطة انتشار مؤقتة للقوات الأوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية
https://sarabic.ae/20251122/القوات-الروسية-تحرر-بلدتين-جديدتين-في-دونيتسك-وزابوروجيه--وزارة-الدفاع-1107392166.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0e/1103729645_21:0:862:631_1920x0_80_0_0_62cd490d7d08efdc0614befbb90a46a9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

القوات الأوكرانية تكبدت خسائر فادحة خلال معركة زفانوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية - وزارة الدفاع

12:19 GMT 22.11.2025 (تم التحديث: 12:23 GMT 22.11.2025)
© Sputnik . Пресс-служба Минобороны РФ / الانتقال إلى بنك الصوروزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف
وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2025
© Sputnik . Пресс-служба Минобороны РФ
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلن وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف، في رسالة تهنئة إلى اللواء 88 المنفصل بمناسبة تحرير بلدة زفانوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، أن القوات المسلحة الأوكرانية تكبدت خسائر فادحة ولاذت بالفرار.
وقال وزير الدفاع الروسي في برقية التهنئة: "يخوض جنود اللواء، بشجاعة وإيثار، معارك تحرير في دونباس. ونتيجةً لأعمالهم الاحترافية والحاسمة، تكبد العدو خسائر فادحة ولاذ بالفرار".

وأشار بيلاؤوسوف إلى أن شجاعة الوحدة وإقدامها يُمكّنانها من إكمال المهام القتالية بنجاح، ويُسهمان إسهامًا كبيرًا في التقدم الشامل للمجموعة العسكرية.

وأضاف: "ستبقى أسماء الجنود الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل المصالح الوطنية لروسيا وأمنها مثالًا يُحتذى به في حب الوطن، الذي لا حدود له".
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، تحرير القوات العاملة في منطقة العملية العسكرية الخاصة، لبلدتي نوفوزابوروجيه التابعة لمقاطعة زابوروجيه، وزفانوفكا التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية.
راجمة صواريخ أوراغان - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحرر بلدتين جديدتين في دونيتسك وزابوروجيه- وزارة الدفاع
09:36 GMT
وقالت الوزارة في بيان: "حررت قوات مجموعة "الشرق" الروسية، بعد عمليات دؤوبة، بلدة نوفوزابوروجيه، في مقاطعة زابوروجيه".
وجاء في البيان: "خسرت القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة عمليات قوات مجموعة "الشرق"، ما يصل إلى 225 جنديا، ومركبة قتالية مدرعة، و6 مركبات ومحطة حرب إلكترونية".
وأضاف: "تمكنت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، نتيجة عمليات حاسمة، من تحرير بلدة زفانوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وأعلن البيان أن "قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، استهدفت القوات المسلحة الأوكرانية قرب بلدات بلاتونوفكا وريزنيكوفكا وسيرغييفكا وسيفيرسك في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وأوضحت الوزارة أن العدو خسر ما يصل إلى 230 جنديًا، و3 مركبات قتالية مدرعة، وقطعتي مدفعية، و13 سيارة، كما تم تدمير 3 محطات حرب إلكترونية و3 مستودعات إمداد، على هذا المحور.

وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.

ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
طائرات مسيرة روسية تدمر نقطة انتشار مؤقتة للقوات الأوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала