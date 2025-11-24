https://sarabic.ae/20251124/راجمة-أوراغان-الروسية-تنسف-مراكز-التحكم-بالطائرات-الأوكرانية-المسيرة-في-زابوروجيه-1107429860.html
راجمة "أوراغان" الروسية تنسف مراكز التحكم بالطائرات الأوكرانية المسيرة في زابوروجيه
راجمة "أوراغان" الروسية تنسف مراكز التحكم بالطائرات الأوكرانية المسيرة في زابوروجيه
أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن طاقم راجمة صواريخ "أوراغان" التابع لوحدة المدفعية المجوقلة التابعة للحرس الوطني، دمر مواقع قيادة وإطلاق طائرات مسيرة تابعة... 24.11.2025, سبوتنيك عربي
وأفادت الوزارة: "دمر الطاقم مواقع مؤقتة لنشر الأفراد، بالإضافة إلى مواقع قيادة وإطلاق طائرات مسيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في أحد المناطق جنوب مدينة زابوروجيه، والتي تتولى مهمة تحريرها الوحدات المجوقلة التابعة لمجموعة قوات دنيبرو". وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات. وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.استنفار أوكراني بسبب اقتراب القوات الروسية من تحرير فولشانسك
أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن طاقم راجمة صواريخ "أوراغان" التابع لوحدة المدفعية المجوقلة التابعة للحرس الوطني، دمر مواقع قيادة وإطلاق طائرات مسيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة زابوروجيه.
وأفادت الوزارة: "دمر الطاقم مواقع مؤقتة لنشر الأفراد، بالإضافة إلى مواقع قيادة وإطلاق طائرات مسيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في أحد المناطق جنوب مدينة زابوروجيه، والتي تتولى مهمة تحريرها الوحدات المجوقلة التابعة لمجموعة قوات دنيبرو".
وقامت طواقم الطائرات المسيرة الروسية، بتصويب نيران المدفعية مما ساعد بتدمير الأهداف، حيث نقلت البيانات والإحداثيات إلى مركز قيادة المدفعية.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني
، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.