"الناتو" يطلق تدريبات عسكرية في بحر البلطيق بمشاركة 5 آلاف جندي

"الناتو" يطلق تدريبات عسكرية في بحر البلطيق بمشاركة 5 آلاف جندي

سبوتنيك عربي

بدأت، اليوم الإثنين، تدريبات عسكرية لدول الناتو في بحر البلطيق تحت إشراف القوات البحرية الفنلندية، بمشاركة نحو خمسة آلاف عسكري و20 سفينة حليفة. 24.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-24T05:34+0000

2025-11-24T05:34+0000

2025-11-24T05:47+0000

الناتو

روسيا

سلاح روسيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/03/05/1086682403_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b20d68fcf35f6fa1202148f37e459b20.jpg

وأوضحت البحرية الفنلندية أن تدريبات Freezing Winds 25 ستُجرى على الساحل الجنوبي لفنلندا، وفي بحر الأرخبيل وخليج فنلندا، وتمتد حتى 4 ديسمبر/كانون الثاني.وتشارك في المناورات قوات بحرية من بلجيكا، والدنمارك، وإستونيا، وفرنسا، وألمانيا، ولاتفيا، وليتوانيا، وهولندا، وبولندا، والولايات المتحدة، إضافة إلى أول مجموعة دائمة لمكافحة الألغام التابعة للناتو (SNMCMG1). كما ستشارك مقاتلات وطائرات هليكوبتر وطائرات مراقبة بحرية.وتشمل التدريبات حماية المواصلات البحرية والبنية التحتية الحيوية، تنفيذ إجراءات دفاعية أثناء إنزال قوات برمائية، وعمليات مشتركة بين الأسطول والقوات البرية الساحلية، بحسب البحرية الفنلندية. وكان السفير الروسي لدى فنلندا، بافل كوزنتسوف، قد أشار في فبراير/شباط الماضي إلى أن فنلندا بعد انضمامها للناتو في أبريل/نيسان 2023، تعمل على زيادة عدد التدريبات الوطنية، معتبراً أن الأراضي الفنلندية استُخدمت لأول مرة في تدريبات كبرى للحلف عام 2024.

