"الناتو" يطلق تدريبات عسكرية في بحر البلطيق بمشاركة 5 آلاف جندي
"الناتو" يطلق تدريبات عسكرية في بحر البلطيق بمشاركة 5 آلاف جندي

05:34 GMT 24.11.2025 (تم التحديث: 05:47 GMT 24.11.2025)
بدأت، اليوم الإثنين، تدريبات عسكرية لدول الناتو في بحر البلطيق تحت إشراف القوات البحرية الفنلندية، بمشاركة نحو خمسة آلاف عسكري و20 سفينة حليفة.
وأوضحت البحرية الفنلندية أن تدريبات Freezing Winds 25 ستُجرى على الساحل الجنوبي لفنلندا، وفي بحر الأرخبيل وخليج فنلندا، وتمتد حتى 4 ديسمبر/كانون الثاني.
سفن أسطول البلطيق خلال تدريبات استراتيجية في ميناء بالتيسك العسكري، 21 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2025
الخارجية الروسية: خطط "الناتو" لتحويل بحر البلطيق إلى ممر مائي داخلي لن تتحقق
20 نوفمبر, 09:52 GMT
وتشارك في المناورات قوات بحرية من بلجيكا، والدنمارك، وإستونيا، وفرنسا، وألمانيا، ولاتفيا، وليتوانيا، وهولندا، وبولندا، والولايات المتحدة، إضافة إلى أول مجموعة دائمة لمكافحة الألغام التابعة للناتو (SNMCMG1). كما ستشارك مقاتلات وطائرات هليكوبتر وطائرات مراقبة بحرية.
وتشمل التدريبات حماية المواصلات البحرية والبنية التحتية الحيوية، تنفيذ إجراءات دفاعية أثناء إنزال قوات برمائية، وعمليات مشتركة بين الأسطول والقوات البرية الساحلية، بحسب البحرية الفنلندية.
وكان السفير الروسي لدى فنلندا، بافل كوزنتسوف، قد أشار في فبراير/شباط الماضي إلى أن فنلندا بعد انضمامها للناتو في أبريل/نيسان 2023، تعمل على زيادة عدد التدريبات الوطنية، معتبراً أن الأراضي الفنلندية استُخدمت لأول مرة في تدريبات كبرى للحلف عام 2024.
