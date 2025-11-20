https://sarabic.ae/20251120/الخارجية-الروسية-خطط-الناتو-لتحويل-بحر-البلطيق-إلى-ممر-مائي-داخلي-لن-تتحقق-1107318475.html
الخارجية الروسية: خطط "الناتو" لتحويل بحر البلطيق إلى ممر مائي داخلي لن تتحقق
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن "الناتو" لم يخف خططه لتحويل بحر البلطيق إلى ممر مائي داخلي وعزل روسيا، لكن هذه...
وقالت زاخاروفا في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "لطالما حلم حلف شمال الأطلسي بتحويل بحر البلطيق إلى بحيرة داخلية، ما يؤدي إلى عزل روسيا تمامًا. ولا يخفون هذه الخطط صراحة"، مشيرة إلى أن هذه الخطط ليس من المتوقع أن تتحقق.وأشارت زاخاروفا إلى أن دول "الناتو" مستمرة في عسكرة منطقة البلطيق إذ تجري خلال مناورات الحلف، تدريبات على سيناريوهات مثل حصار مقاطعة كالينينغراد.وبحسب زاخاروفا، فإن التحالف سيطلق في عام 2025، مهمة "البلطيق سنتينال"، والتي يحاول من خلالها وضع قواعده الخاصة للملاحة في هذه المنطقة المائية.وأضافت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية: "أولا وقبل كل شيء، يريد حلفاء الناتو السيطرة على نقل البضائع البحرية التي تخدم مصالح روسيا ثم الحد منها قدر الإمكان".وبدأ حلف شمال الأطلسي (الناتو)، الاثنين، مناورات بحرية لمكافحة الغواصات في بحر البلطيق، بقيادة البحرية السويدية، تستمر حتى يوم الجمعة المقبل.وتشير موسكو منذ سنوات إلى تصاعد النشاط العسكري غير المسبوق للناتو قرب حدودها الغربية، مؤكدة أنها لا تهدد أحدًا، لكنها لن تتجاهل أي تحركات قد تمس مصالحها الأمنية.الناتو يطلق مناورات بحرية بقيادة السويد لمكافحة الغواصات في بحر البلطيقباحث سياسي: السلاح النوعي الروسي يستطيع تدمير أوروبا في لحظات وهذه رسالة مهمة لمن يدعمون أوكرانيا
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن "الناتو" لم يخف خططه لتحويل بحر البلطيق إلى ممر مائي داخلي وعزل روسيا، لكن هذه الخطط لن تتحقق.
وقالت زاخاروفا في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "لطالما حلم حلف شمال الأطلسي بتحويل بحر البلطيق إلى بحيرة داخلية، ما يؤدي إلى عزل روسيا تمامًا. ولا يخفون هذه الخطط صراحة"، مشيرة إلى أن هذه الخطط ليس من المتوقع أن تتحقق.
وأضافت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية: لقد كانت روسيا وستظل عضوا كاملا في مجتمع البلطيق.
وأشارت زاخاروفا إلى أن دول "الناتو" مستمرة في عسكرة منطقة البلطيق إذ تجري خلال مناورات الحلف، تدريبات على سيناريوهات مثل حصار مقاطعة كالينينغراد.
ونوهت زاخاروفا إلى أن حلف شمال الأطلسي (الناتو) يريد تقييد نقل البضائع البحرية والتي تنقل لصالح روسيا في دول البلطيق إلى أقصى حد.
وبحسب زاخاروفا، فإن التحالف سيطلق في عام 2025، مهمة "البلطيق سنتينال"، والتي يحاول من خلالها وضع قواعده الخاصة للملاحة في هذه المنطقة المائية.
وأضافت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية: "أولا وقبل كل شيء، يريد حلفاء الناتو السيطرة على نقل البضائع البحرية التي تخدم مصالح روسيا ثم الحد منها قدر الإمكان".
وبدأ حلف شمال الأطلسي (الناتو)، الاثنين، مناورات بحرية لمكافحة الغواصات في بحر البلطيق، بقيادة البحرية السويدية، تستمر حتى يوم الجمعة المقبل.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد صرح في مقابلة سابقة، أن انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو خطوة بلا جدوى من ناحية مصالحهما الوطنية، محذرًا من أن القوات الروسية وأنظمة التسليح ستتمركز قرب الحدود الفنلندية بعد انضمامها إلى الحلف.
وتشير موسكو منذ سنوات إلى تصاعد النشاط العسكري غير المسبوق للناتو قرب حدودها الغربية، مؤكدة أنها لا تهدد أحدًا، لكنها لن تتجاهل أي تحركات قد تمس مصالحها الأمنية.