الخارجية الروسية: خطط "الناتو" لتحويل بحر البلطيق إلى ممر مائي داخلي لن تتحقق
الخارجية الروسية: خطط "الناتو" لتحويل بحر البلطيق إلى ممر مائي داخلي لن تتحقق
الخارجية الروسية: خطط "الناتو" لتحويل بحر البلطيق إلى ممر مائي داخلي لن تتحقق

09:52 GMT 20.11.2025
© Sputnik . Mikhail Golenkov / الانتقال إلى بنك الصورسفن أسطول البلطيق خلال تدريبات استراتيجية في ميناء بالتيسك العسكري، 21 سبتمبر 2022
سفن أسطول البلطيق خلال تدريبات استراتيجية في ميناء بالتيسك العسكري، 21 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2025
© Sputnik . Mikhail Golenkov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن "الناتو" لم يخف خططه لتحويل بحر البلطيق إلى ممر مائي داخلي وعزل روسيا، لكن هذه الخطط لن تتحقق.
وقالت زاخاروفا في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "لطالما حلم حلف شمال الأطلسي بتحويل بحر البلطيق إلى بحيرة داخلية، ما يؤدي إلى عزل روسيا تمامًا. ولا يخفون هذه الخطط صراحة"، مشيرة إلى أن هذه الخطط ليس من المتوقع أن تتحقق.

وأضافت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية: لقد كانت روسيا وستظل عضوا كاملا في مجتمع البلطيق.

مبنى الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 17.11.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الكرملين: روسيا لا تدعو إلى المواجهة مع "الناتو" لكنها مضطرة لاتخاذ تدابير لضمان الأمن
17 نوفمبر, 11:01 GMT
وأشارت زاخاروفا إلى أن دول "الناتو" مستمرة في عسكرة منطقة البلطيق إذ تجري خلال مناورات الحلف، تدريبات على سيناريوهات مثل حصار مقاطعة كالينينغراد.

ونوهت زاخاروفا إلى أن حلف شمال الأطلسي (الناتو) يريد تقييد نقل البضائع البحرية والتي تنقل لصالح روسيا في دول البلطيق إلى أقصى حد.

وبحسب زاخاروفا، فإن التحالف سيطلق في عام 2025، مهمة "البلطيق سنتينال"، والتي يحاول من خلالها وضع قواعده الخاصة للملاحة في هذه المنطقة المائية.
وأضافت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية: "أولا وقبل كل شيء، يريد حلفاء الناتو السيطرة على نقل البضائع البحرية التي تخدم مصالح روسيا ثم الحد منها قدر الإمكان".
القاذفة الروسية تو-22 إم 3 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2025
قاذفات روسية استراتيجية تنفذ طلعة جوية فوق المياه الدولية لبحر البلطيق
22 أكتوبر, 15:14 GMT
وبدأ حلف شمال الأطلسي (الناتو)، الاثنين، مناورات بحرية لمكافحة الغواصات في بحر البلطيق، بقيادة البحرية السويدية، تستمر حتى يوم الجمعة المقبل.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد صرح في مقابلة سابقة، أن انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو خطوة بلا جدوى من ناحية مصالحهما الوطنية، محذرًا من أن القوات الروسية وأنظمة التسليح ستتمركز قرب الحدود الفنلندية بعد انضمامها إلى الحلف.

وتشير موسكو منذ سنوات إلى تصاعد النشاط العسكري غير المسبوق للناتو قرب حدودها الغربية، مؤكدة أنها لا تهدد أحدًا، لكنها لن تتجاهل أي تحركات قد تمس مصالحها الأمنية.
الناتو يطلق مناورات بحرية بقيادة السويد لمكافحة الغواصات في بحر البلطيق
باحث سياسي: السلاح النوعي الروسي يستطيع تدمير أوروبا في لحظات وهذه رسالة مهمة لمن يدعمون أوكرانيا
