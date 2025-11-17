https://sarabic.ae/20251117/الكرملين-روسيا-لا-تدعو-إلى-المواجهة-مع-الناتو-لكنها-مضطرة-لاتخاذ-تدابير-لضمان-الأمن-1107187856.html
الكرملين: روسيا لا تدعو إلى المواجهة مع "الناتو" لكنها مضطرة لاتخاذ تدابير لضمان الأمن
وقال بيسكوف للصحفيين، معلقا على تصريح وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس: "تعلمون أن روسيا لا تؤيد أي مواجهة مع الناتو، لكننا مضطرون لاتخاذ إجراءات لضمان أمننا ومصالحنا. هذا لأننا الآن مضطرون للرد على ما نراه من خطاب عسكري، ولعل مثل هذه التصريحات تعكس حال الوضع كما هو".وتابع بيسكوف ردا على سؤال، حول موعد وظروف انعقاد القمة بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب: "بمجرد اكتمال هذه الاستعدادات وتهيئة الظروف المناسبة، نأمل أن تُعقد القمة".وأكد بيسكوف أن موسكو سيكون رد فعلها سلبيا للغاية بشأن اعتماد مشروع قانون يفرض عقوبات أمريكية على الدول التي تتعاون مع روسيا، قائلا: "بالطبع، سيكون لدينا موقف سلبي للغاية تجاه هذا الأمر".وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، علقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على تصريح وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس بشأن حرب بين الناتو وروسيا بحلول نهاية عام 2029، قائلة إنه "لم يعد هناك شك في من هو المعتدي".وصرح وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، في وقت سابق، في مقابلة مع صحيفة "فرانكفورتر العامة" أن الحرب قد تبدأ بين الناتو وروسيا قبل عام 2029.ودعا بيستوريوس إلى تجهيز القوات المسلحة لدول الناتو بشكل أفضل لأي عمل عسكري محتمل ضد روسيا، مؤكدًا أن التحالف يمتلك بالفعل قدرات ردع كبيرة "تقليدية ونووية".شويغو: قادة دول الناتو في أوروبا قد يخططون لعمليات استفزاز معقدة ضد روسيازاخاروفا ترد على تصريح وزير الدفاع الألماني بشأن موعد الحرب
11:01 GMT 17.11.2025 (تم التحديث: 11:17 GMT 17.11.2025)
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بسكوف، اليوم الاثنين، أن روسيا الاتحادية لا تدعو إلى المواجهة مع حلف شمال الأطلسي (الناتو)، مشددا أن موسكو مضطرة لاتخاذ تدابير لضمان الأمن.
وقال بيسكوف للصحفيين، معلقا على تصريح وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس
: "تعلمون أن روسيا لا تؤيد أي مواجهة مع الناتو، لكننا مضطرون لاتخاذ إجراءات لضمان أمننا ومصالحنا. هذا لأننا الآن مضطرون للرد على ما نراه من خطاب عسكري، ولعل مثل هذه التصريحات تعكس حال الوضع كما هو".
وأضاف بيسكوف ردا على سؤال لوكالة"سبوتنيك" حول ما إذا كان من المقرر بالفعل عقد اجتماع بين الوفدين الروسي والأوكراني بشأن تبادل الأسرى في إسطنبول: "هناك بالفعل اتصالات على مستوى الخبراء بشأن تبادل الأسرى، والمباحثات مستمرة".
وتابع بيسكوف ردا على سؤال، حول موعد وظروف انعقاد القمة بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب: "بمجرد اكتمال هذه الاستعدادات وتهيئة الظروف المناسبة، نأمل أن تُعقد القمة".
وأكد بيسكوف أن موسكو سيكون رد فعلها سلبيا للغاية بشأن اعتماد مشروع قانون يفرض عقوبات أمريكية على الدول التي تتعاون مع روسيا، قائلا: "بالطبع، سيكون لدينا موقف سلبي للغاية تجاه هذا الأمر".
وأوضح بيسكوف أن روسيا قادرة على إزالة جميع عواقب ضربات القوات المسلحة الأوكرانية على البنية التحتية للطاقة، في أسرع وقت ممكن، وقال: "هناك الإمكانية اللازمة لإزالة كافة العواقب في أقصر وقت ممكن واستئناف كافة أنشطة شحن الصادرات".
وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، علقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على تصريح وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس بشأن حرب بين الناتو وروسيا بحلول نهاية عام 2029، قائلة إنه "لم يعد هناك شك في من هو المعتدي".
وصرح وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس
، في وقت سابق، في مقابلة مع صحيفة "فرانكفورتر العامة" أن الحرب قد تبدأ بين الناتو وروسيا قبل عام 2029.
ودعا بيستوريوس إلى تجهيز القوات المسلحة لدول الناتو بشكل أفضل لأي عمل عسكري محتمل ضد روسيا، مؤكدًا أن التحالف يمتلك بالفعل قدرات ردع كبيرة "تقليدية ونووية".