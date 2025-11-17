https://sarabic.ae/20251117/الكرملين-روسيا-لا-تدعو-إلى-المواجهة-مع-الناتو-لكنها-مضطرة-لاتخاذ-تدابير-لضمان-الأمن-1107187856.html

الكرملين: روسيا لا تدعو إلى المواجهة مع "الناتو" لكنها مضطرة لاتخاذ تدابير لضمان الأمن

الكرملين: روسيا لا تدعو إلى المواجهة مع "الناتو" لكنها مضطرة لاتخاذ تدابير لضمان الأمن

سبوتنيك عربي

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بسكوف، اليوم الاثنين، أن روسيا الاتحادية لا تدعو إلى المواجهة مع حلف شمال الأطلسي (الناتو)، مشددا أن موسكو... 17.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-17T11:01+0000

2025-11-17T11:01+0000

2025-11-17T11:17+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار روسيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/10/1102726374_0:152:3072:1880_1920x0_80_0_0_d4c4fe54f56395fdfbcc1b624291b97a.jpg

وقال بيسكوف للصحفيين، معلقا على تصريح وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس: "تعلمون أن روسيا لا تؤيد أي مواجهة مع الناتو، لكننا مضطرون لاتخاذ إجراءات لضمان أمننا ومصالحنا. هذا لأننا الآن مضطرون للرد على ما نراه من خطاب عسكري، ولعل مثل هذه التصريحات تعكس حال الوضع كما هو".وتابع بيسكوف ردا على سؤال، حول موعد وظروف انعقاد القمة بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب: "بمجرد اكتمال هذه الاستعدادات وتهيئة الظروف المناسبة، نأمل أن تُعقد القمة".وأكد بيسكوف أن موسكو سيكون رد فعلها سلبيا للغاية بشأن اعتماد مشروع قانون يفرض عقوبات أمريكية على الدول التي تتعاون مع روسيا، قائلا: "بالطبع، سيكون لدينا موقف سلبي للغاية تجاه هذا الأمر".وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، علقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على تصريح وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس بشأن حرب بين الناتو وروسيا بحلول نهاية عام 2029، قائلة إنه "لم يعد هناك شك في من هو المعتدي".وصرح وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، في وقت سابق، في مقابلة مع صحيفة "فرانكفورتر العامة" أن الحرب قد تبدأ بين الناتو وروسيا قبل عام 2029.ودعا بيستوريوس إلى تجهيز القوات المسلحة لدول الناتو بشكل أفضل لأي عمل عسكري محتمل ضد روسيا، مؤكدًا أن التحالف يمتلك بالفعل قدرات ردع كبيرة "تقليدية ونووية".شويغو: قادة دول الناتو في أوروبا قد يخططون لعمليات استفزاز معقدة ضد روسيازاخاروفا ترد على تصريح وزير الدفاع الألماني بشأن موعد الحرب

https://sarabic.ae/20251117/زاخاروفا-ترد-على-تصريح-وزير-الدفاع-الألماني-بشأن-موعد-الحرب-1107186920.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار روسيا