الكرملين: روسيا لا تدعو إلى المواجهة مع "الناتو" لكنها مضطرة لاتخاذ تدابير لضمان الأمن

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
نصف الرجال يعانون من العقم والضعف الجنسي.. ما الحلول؟
09:18 GMT
37 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:03 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
10:20 GMT
40 د
صدى الحياة
بين الضحك والكراهية.. كيف تختفي العنصرية وراء قناع "النكتة"؟
11:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
لماذا يحتاج قلب الرجل إلى تمرينات أكثر من المرأة، والذكاء الاصطناعي يقتحم عالم الجريمة
12:30 GMT
29 د
مساحة حرة
جائزة "تاريخ المستقبل" هل تدشن روسيا بداية عصر جديد للأدب العلمي؟
13:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
أمريكا تطلق عملية "الرمح الجنوبي" ورئيس فنزويلا يدعو لسلام الأمريكتين
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
17:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
روسيا تقترح تعديلات على الخطة الأمريكية بشأن غزة.. وترامب يدرس بيع مقاتلات "إف-35" للسعودية
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
ما وراء الصمت.. العالم الخفي للكاتب أنطون تشيخوف
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: شراء اليونان أسلحة إسرائيلية هو رسالة تؤكد متانة العلاقة بين البلدين
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
46 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
09:16 GMT
15 د
مرايا العلوم
لماذا يحتاج قلب الرجل إلى تمرينات أكثر من المرأة، والذكاء الاصطناعي يقتحم عالم الجريمة
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف الرجال يعانون من العقم والضعف الجنسي.. ما الحلول؟
10:03 GMT
37 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:40 GMT
20 د
صدى الحياة
بين الضحك والكراهية.. كيف تختفي العنصرية وراء قناع "النكتة"؟
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
اللجنة الفنية المتخصصة بالهجرة واللاجئين بالاتحاد الافريقي تدعو لتبنّي مقاربة موحّدة لمواجهة التحديات
12:03 GMT
45 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
12:49 GMT
10 د
الإنسان والثقافة
ما وراء الصمت.. العالم الخفي للكاتب أنطون تشيخوف
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
17:03 GMT
13 د
مساحة حرة
جائزة "تاريخ المستقبل" هل تدشن روسيا بداية عصر جديد للأدب العلمي؟
17:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
17:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
الكرملين: روسيا لا تدعو إلى المواجهة مع "الناتو" لكنها مضطرة لاتخاذ تدابير لضمان الأمن
11:01 GMT 17.11.2025 (تم التحديث: 11:17 GMT 17.11.2025)
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بسكوف، اليوم الاثنين، أن روسيا الاتحادية لا تدعو إلى المواجهة مع حلف شمال الأطلسي (الناتو)، مشددا أن موسكو مضطرة لاتخاذ تدابير لضمان الأمن.
وقال بيسكوف للصحفيين، معلقا على تصريح وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس: "تعلمون أن روسيا لا تؤيد أي مواجهة مع الناتو، لكننا مضطرون لاتخاذ إجراءات لضمان أمننا ومصالحنا. هذا لأننا الآن مضطرون للرد على ما نراه من خطاب عسكري، ولعل مثل هذه التصريحات تعكس حال الوضع كما هو".

وأضاف بيسكوف ردا على سؤال لوكالة"سبوتنيك" حول ما إذا كان من المقرر بالفعل عقد اجتماع بين الوفدين الروسي والأوكراني بشأن تبادل الأسرى في إسطنبول: "هناك بالفعل اتصالات على مستوى الخبراء بشأن تبادل الأسرى، والمباحثات مستمرة".

وتابع بيسكوف ردا على سؤال، حول موعد وظروف انعقاد القمة بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب: "بمجرد اكتمال هذه الاستعدادات وتهيئة الظروف المناسبة، نأمل أن تُعقد القمة".
وأكد بيسكوف أن موسكو سيكون رد فعلها سلبيا للغاية بشأن اعتماد مشروع قانون يفرض عقوبات أمريكية على الدول التي تتعاون مع روسيا، قائلا: "بالطبع، سيكون لدينا موقف سلبي للغاية تجاه هذا الأمر".

وأوضح بيسكوف أن روسيا قادرة على إزالة جميع عواقب ضربات القوات المسلحة الأوكرانية على البنية التحتية للطاقة، في أسرع وقت ممكن، وقال: "هناك الإمكانية اللازمة لإزالة كافة العواقب في أقصر وقت ممكن واستئناف كافة أنشطة شحن الصادرات".

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، علقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على تصريح وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس بشأن حرب بين الناتو وروسيا بحلول نهاية عام 2029، قائلة إنه "لم يعد هناك شك في من هو المعتدي".
وصرح وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، في وقت سابق، في مقابلة مع صحيفة "فرانكفورتر العامة" أن الحرب قد تبدأ بين الناتو وروسيا قبل عام 2029.
ودعا بيستوريوس إلى تجهيز القوات المسلحة لدول الناتو بشكل أفضل لأي عمل عسكري محتمل ضد روسيا، مؤكدًا أن التحالف يمتلك بالفعل قدرات ردع كبيرة "تقليدية ونووية".
شويغو: قادة دول الناتو في أوروبا قد يخططون لعمليات استفزاز معقدة ضد روسيا
زاخاروفا ترد على تصريح وزير الدفاع الألماني بشأن موعد الحرب
