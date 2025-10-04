البرلمان الألماني يبدأ مناقشة مشروع قانون الخدمة العسكرية خلال أسبوع

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
بيراميدز المصري يبدأ حملة الدفاع عن لقبه في دوري أبطال افريقيا بالفوز على الجيش الرواندي 2-صفر
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
08:46 GMT
13 د
نبض افريقيا
مطالبات برحيل رئيس مدغشقر رغم إقالته للحكومة عقب احتجاجات شبابية أوقعت 22 قتيلا
09:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
ترامب يوقع أمرا تنفيذيا يعتبر الهجوم على قطر تهديدا لأمن واشنطن، ما الدلالات؟
10:29 GMT
29 د
خطوط التماس
التحولات الجيوسياسية خلال القرن الثاني ق.م. وأثرها في نشوء المملكة الحشموني
12:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:49 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
وضع الأهل في دار المسنين.. مع أو ضد؟
16:03 GMT
24 د
صدى الحياة
"المساواة حق وليست صدقة".. نداء عاجل لإنهاء التمييز ضد المرأة
16:29 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
"ضغوط من الوسطاء على حركة حماس للموافقة على خطة ترامب"، مصير المشاركين في أسطول الصمود بعد اعتقال إسرائيل لهم
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: التحالف بين تركيا وباكستان يركز على الإنتاج المشترك للأسلحة التقليدية
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
إغلاق الحكومة الأمريكية.. لماذا يعد الأخطر هذه المرة؟
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
من الملعب
بيراميدز المصري يبدأ حملة الدفاع عن لقبه في دوري أبطال افريقيا بالفوز على الجيش الرواندي 2-صفر
08:04 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
روايات تولستوي.. مرايا تعكس النفس البشرية في صراعها بين الخير والشر
09:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:34 GMT
25 د
صدى الحياة
"المساواة حق وليست صدقة".. نداء عاجل لإنهاء التمييز ضد المرأة
10:29 GMT
30 د
خطوط التماس
التحولات الجيوسياسية خلال القرن الثاني ق.م. وأثرها في نشوء المملكة الحشموني
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
11:50 GMT
10 د
شؤون عسكرية
خبير: التحالف بين تركيا وباكستان يركز على الإنتاج المشترك للأسلحة التقليدية
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:39 GMT
20 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
إغلاق الحكومة الأمريكية.. لماذا يعد الأخطر هذه المرة؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
16:33 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
16:48 GMT
12 د
عالم سبوتنيك
الجيش الروسي يستهدف البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، ترامب يرحب بموافقة حماس على صفقة التبادل وفق الخطة الأمريكية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما هي ملامح خطة إيران لمواجهة آلية الزناد
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
بدانة الأشجار في غابات الأمازون، وحش كوني أكبر من الشمس، كيف تقرأ الكلاب تعبيراتنا وهلوسة الذكاء الاصطناعي العنيدة
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
البرلمان الألماني يبدأ مناقشة مشروع قانون الخدمة العسكرية خلال أسبوع
البرلمان الألماني يبدأ مناقشة مشروع قانون الخدمة العسكرية خلال أسبوع

22:21 GMT 04.10.2025
© AP Photo / Mindaugas Kulbisجنود من لواء المشاة الميكانيكي 41 الألماني في الجيش الألماني يشاركون في مناورة عسكرية في ساحة تدريب غايزيوناي على بعد 130 كيلومترًا غرب العاصمة فيلنيوس، ليتوانيا ، 8 أكتوبر 2022.
جنود من لواء المشاة الميكانيكي 41 الألماني في الجيش الألماني يشاركون في مناورة عسكرية في ساحة تدريب غايزيوناي على بعد 130 كيلومترًا غرب العاصمة فيلنيوس، ليتوانيا ، 8 أكتوبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 04.10.2025
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
تابعنا عبر
اتفق أعضاء الائتلاف الحاكم في ألمانيا على بدء مناقشة مشروع قانون الخدمة العسكرية التطوعية، الذي كان قد علق سابقا، في البوندستاغ خلال أسبوع، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، نقلًا عن ممثلين عن حزبي الاتحاد الديمقراطي المسيحي/الاتحاد الاجتماعي المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي.
موسكو –سبوتنيك. وذكرت صحيفة بيلد، يوم الخميس، نقلا عن مصادر، أن كتلة الاتحاد الديمقراطي المسيحي/الاتحاد الاجتماعي المسيحي عرقلت مناقشة مشروع القانون لأن قرار الخدمة العسكرية التطوعية كان "فاترا" في ظل بيئة التهديد، بينما دعا العديد من السياسيين داخل التكتل إلى إعادة الخدمة الإلزامية.
نقلت الوكالة عن ممثل الحزب الاشتراكي الديمقراطي قوله: "نحن ملتزمون بالتصديق السريع على قانون الخدمة العسكرية الذي يعالج الوضع الأمني ​​المتوتر المستمر. من المقرر عقد أول مناقشة في البوندستاغ خلال أسبوع، وقد اتفقت قيادات فصائل الائتلاف على ذلك".
صرح ممثل عن حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي/الاتحاد الاجتماعي المسيحي بأنه تم التوصل إلى اتفاق بشأن ذلك قبل عدة أيام.

أمس السبت، انتقد وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس (الحزب الاشتراكي الديمقراطي) عرقلة حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي/الاتحاد الاجتماعي المسيحي لمناقشة مشروع القانون، واصفًا تصرفاته بأنها "متهورة".

يقترح مشروع قانون نموذج الخدمة العسكرية التطوعية الجديد، المُستوحى من النموذج السويدي، والمقرر أن يدخل حيز التنفيذ في أوائل عام 2026، إلزام جميع الشباب المولودين بعد 31 ديسمبر/كانون الأول 2007 بتعبئة استبيان حول وزنهم وطولهم ومعلوماتهم الشخصية.
كما يُمكن للنساء أيضًا تعبئة الاستبيان طواعيةً، سيتم إعادة العمل بأنظمة التسجيل العسكري وتحديثها ورقمنتها. يهدف تحديث الخدمة العسكرية إلى تعزيز قدرات القوات النظامية والاحتياطية للجيش الألماني (بوندسفير) لمواجهة التهديدات الأمنية.
ينص مشروع القانون على إمكانية العودة إلى التجنيد الإلزامي فقط في حال تدهور الوضع الأمني ​​أو استنفاد خيارات الخدمة التطوعية.
الهدف الحالي للعسكريين هو 203,000، إلا أن حجم القوات المسلحة الألمانية آخذ في الانخفاض لعامين متتاليين، ليصل إلى حوالي 182,000 اعتبارًا من مارس.
وقد صرّح الجيش الألماني سابقًا بأنه مقارنةً بهدف عام 2024، فقد ارتفع عدد العسكريين العاملين مجددًا، وبحلول 22 يوليو 2025، كان هناك حوالي 2000 عسكري عامل إضافي، منهم حوالي 75% يخدمون تطوعًا.
