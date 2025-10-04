https://sarabic.ae/20251004/البرلمان-الألماني-يبدأ-مناقشة-مشروع-قانون-الخدمة-العسكرية-خلال-أسبوع-1105629341.html
البرلمان الألماني يبدأ مناقشة مشروع قانون الخدمة العسكرية خلال أسبوع
موسكو –سبوتنيك. وذكرت صحيفة بيلد، يوم الخميس، نقلا عن مصادر، أن كتلة الاتحاد الديمقراطي المسيحي/الاتحاد الاجتماعي المسيحي عرقلت مناقشة مشروع القانون لأن قرار الخدمة العسكرية التطوعية كان "فاترا" في ظل بيئة التهديد، بينما دعا العديد من السياسيين داخل التكتل إلى إعادة الخدمة الإلزامية.نقلت الوكالة عن ممثل الحزب الاشتراكي الديمقراطي قوله: "نحن ملتزمون بالتصديق السريع على قانون الخدمة العسكرية الذي يعالج الوضع الأمني المتوتر المستمر. من المقرر عقد أول مناقشة في البوندستاغ خلال أسبوع، وقد اتفقت قيادات فصائل الائتلاف على ذلك".صرح ممثل عن حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي/الاتحاد الاجتماعي المسيحي بأنه تم التوصل إلى اتفاق بشأن ذلك قبل عدة أيام.يقترح مشروع قانون نموذج الخدمة العسكرية التطوعية الجديد، المُستوحى من النموذج السويدي، والمقرر أن يدخل حيز التنفيذ في أوائل عام 2026، إلزام جميع الشباب المولودين بعد 31 ديسمبر/كانون الأول 2007 بتعبئة استبيان حول وزنهم وطولهم ومعلوماتهم الشخصية.كما يُمكن للنساء أيضًا تعبئة الاستبيان طواعيةً، سيتم إعادة العمل بأنظمة التسجيل العسكري وتحديثها ورقمنتها. يهدف تحديث الخدمة العسكرية إلى تعزيز قدرات القوات النظامية والاحتياطية للجيش الألماني (بوندسفير) لمواجهة التهديدات الأمنية.ينص مشروع القانون على إمكانية العودة إلى التجنيد الإلزامي فقط في حال تدهور الوضع الأمني أو استنفاد خيارات الخدمة التطوعية.الهدف الحالي للعسكريين هو 203,000، إلا أن حجم القوات المسلحة الألمانية آخذ في الانخفاض لعامين متتاليين، ليصل إلى حوالي 182,000 اعتبارًا من مارس.وقد صرّح الجيش الألماني سابقًا بأنه مقارنةً بهدف عام 2024، فقد ارتفع عدد العسكريين العاملين مجددًا، وبحلول 22 يوليو 2025، كان هناك حوالي 2000 عسكري عامل إضافي، منهم حوالي 75% يخدمون تطوعًا.
اتفق أعضاء الائتلاف الحاكم في ألمانيا على بدء مناقشة مشروع قانون الخدمة العسكرية التطوعية، الذي كان قد علق سابقا، في البوندستاغ خلال أسبوع، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، نقلًا عن ممثلين عن حزبي الاتحاد الديمقراطي المسيحي/الاتحاد الاجتماعي المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي.
موسكو –سبوتنيك. وذكرت صحيفة بيلد، يوم الخميس، نقلا عن مصادر، أن كتلة الاتحاد الديمقراطي المسيحي/الاتحاد الاجتماعي المسيحي عرقلت مناقشة مشروع القانون لأن قرار الخدمة العسكرية التطوعية كان "فاترا" في ظل بيئة التهديد، بينما دعا العديد من السياسيين داخل التكتل إلى إعادة الخدمة الإلزامية.
نقلت الوكالة عن ممثل الحزب الاشتراكي الديمقراطي قوله: "نحن ملتزمون بالتصديق السريع على قانون الخدمة العسكرية الذي يعالج الوضع الأمني المتوتر المستمر. من المقرر عقد أول مناقشة في البوندستاغ خلال أسبوع، وقد اتفقت قيادات فصائل الائتلاف على ذلك".
صرح ممثل عن حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي/الاتحاد الاجتماعي المسيحي بأنه تم التوصل إلى اتفاق بشأن ذلك قبل عدة أيام.
أمس السبت، انتقد وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس (الحزب الاشتراكي الديمقراطي) عرقلة حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي/الاتحاد الاجتماعي المسيحي لمناقشة مشروع القانون، واصفًا تصرفاته بأنها "متهورة".
يقترح مشروع قانون نموذج الخدمة العسكرية التطوعية الجديد، المُستوحى من النموذج السويدي، والمقرر أن يدخل حيز التنفيذ في أوائل عام 2026، إلزام جميع الشباب المولودين بعد 31 ديسمبر/كانون الأول 2007 بتعبئة استبيان حول وزنهم وطولهم ومعلوماتهم الشخصية.
كما يُمكن للنساء أيضًا تعبئة الاستبيان طواعيةً، سيتم إعادة العمل بأنظمة التسجيل العسكري
وتحديثها ورقمنتها. يهدف تحديث الخدمة العسكرية إلى تعزيز قدرات القوات النظامية والاحتياطية للجيش الألماني (بوندسفير) لمواجهة التهديدات الأمنية.
ينص مشروع القانون على إمكانية العودة إلى التجنيد الإلزامي فقط في حال تدهور الوضع الأمني أو استنفاد خيارات الخدمة التطوعية.
الهدف الحالي للعسكريين هو 203,000، إلا أن حجم القوات المسلحة الألمانية آخذ في الانخفاض لعامين متتاليين، ليصل إلى حوالي 182,000 اعتبارًا من مارس.
وقد صرّح الجيش الألماني سابقًا بأنه مقارنةً بهدف عام 2024، فقد ارتفع عدد العسكريين العاملين مجددًا، وبحلول 22 يوليو 2025، كان هناك حوالي 2000 عسكري عامل إضافي، منهم حوالي 75% يخدمون تطوعًا.