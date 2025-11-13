شويغو: قادة دول الناتو في أوروبا قد يخططون لعمليات استفزاز معقدة ضد روسيا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
09:16 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
09:31 GMT
29 د
من الملعب
لبنان يطمح إلى التأهل لنهائيات كأس آسيا وكأس العرب.. والمنافسة تشتعل محليا
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
لماذا لم يفز أديب عربي بجائزة نوبل سوى نجيب محفوظ؟
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
11:28 GMT
28 د
شؤون عسكرية
خبير: الصفقة العسكرية بين السودان وباكستان هي رسالة لمن يدعم الميليشيا
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
12:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
هل يتم التوصل لحلول لمواجهة التغير المناخي خلال مؤتمر المناخ "كوب 30"
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
13:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
العراق... انطلاق التصويت في الانتخابات البرلمانية وسط مقاطعة التيار الصدري
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
17:34 GMT
25 د
بلا قيود
خبير يتحدث عن أهمية كازاخستان لروسيا
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الكفاءة الأمنية ووعي الضباط و القيادات العسكرية الروسية وراء إحباط مخطط خطف الطائرة ميغ- 31
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
لماذا يحتاج قلب الرجل إلى تمرينات أكثر من المرأة، والذكاء الاصطناعي يقتحم عالم الجريمة
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
09:17 GMT
23 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
10:03 GMT
40 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:44 GMT
7 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج الذي قام بإنشاء متحف للفلوكلور والتراث الفلسطيني
11:49 GMT
11 د
نبض افريقيا
عودة جزئية للحياة في مالي وسط حصار مسلح وأزمة وقود خانقة
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
12:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
13:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
لغز بداية الضوء والكون وجذور النباتات السرية والعصر الحجري الأمومي
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
أي الحيوانات يمكنه فهم الرياضيات؟ ومن أين تأتي الذرات؟
17:31 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251113/شويغو-قادة-دول-الناتو-في-أوروبا-قد-يخططون-لعمليات-استفزاز-معقدة-ضد-روسيا-1107060474.html
شويغو: قادة دول الناتو في أوروبا قد يخططون لعمليات استفزاز معقدة ضد روسيا
شويغو: قادة دول الناتو في أوروبا قد يخططون لعمليات استفزاز معقدة ضد روسيا
سبوتنيك عربي
صرّح أمين مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الخميس، أن قيادات دول الناتو الأوروبية قد تنظر في أي سيناريوهات استفزازية معقدة ضد روسيا. 13.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-13T03:43+0000
2025-11-13T03:43+0000
الناتو
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/0c/1094704486_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1919f03c69563393ebc349bf37cb8878.jpg
وقال شويغو في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "يبدو أن قيادات دول الناتو الأوروبية قادرة على النظر في أي سيناريوهات معقدة. وقد اكتسبت أجهزة الاستخبارات الغربية خبرة واسعة في تنظيم مثل هذه الاستفزازات".جاءت تصريحات شويغو تعليقا على بيان جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي (SVR) الذي ذكر أن دولاً من حلف الناتو في أوروبا تخطط لتنظيم عملية تخريبية كبرى تُسفر عن سقوط ضحايا من الأوكرانيين ومواطني دول الاتحاد الأوروبي، ومن ثم تحميل روسيا المسؤولية عنها.وكان جهاز الاستخبارات الخارجية قد صرّح في 6 نوفمبر أن الغرب يستعد لإلقاء اللوم على روسيا في حالة وقوع حادث محتمل بمحطة زابوروجييه للطاقة النووية.وبحسب المعلومات التي حصل عليها الجهاز، فإن دول الناتو الأوروبية تطالب كييف بضرورة إيجاد طرق عاجلة لتغيير مسار الصراع الأوكراني، الذي يعتبرونه سلبياً بالنسبة لهم، وكذلك تغيير صورة الصراع في الرأي العام الغربي، بحسب البيان.وقال جهاز الاستخبارات الخارجية إن أنسب وسيلة لتحقيق هذا الهدف هي "تنفيذ عملية تخريبية كبرى تؤدي إلى سقوط قتلى من الأوكرانيين وسكان دول الاتحاد الأوروبي، على غرار مأساة رحلة الخطوط الجوية الماليزية MH17 عام 2014" وأضاف أن خيار تخريب محطة زابوروجييه، بما في ذلك احتمال ذوبان نوى مفاعلاتها النووية، قيد البحث. وقد يجد سكان المناطق الخاضعة لسيطرة كييف ومواطنو دول الاتحاد الأوروبي أنفسهم داخل منطقة ملوثة، وفقًا للبيان.
https://sarabic.ae/20251109/الناتو-يطلق-مناورات-بحرية-بقيادة-السويد-لمكافحة-الغواصات-في-بحر-البلطيق-1106918818.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/0c/1094704486_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_21566efa9694546727f938b6a04b2cc7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الناتو
الناتو

شويغو: قادة دول الناتو في أوروبا قد يخططون لعمليات استفزاز معقدة ضد روسيا

03:43 GMT 13.11.2025
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصورأمين مجلس الأمن الروسي ، سيرغي شويغو
أمين مجلس الأمن الروسي ، سيرغي شويغو - سبوتنيك عربي, 1920, 13.11.2025
© Sputnik . Sergey Bobylev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
صرّح أمين مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الخميس، أن قيادات دول الناتو الأوروبية قد تنظر في أي سيناريوهات استفزازية معقدة ضد روسيا.
وقال شويغو في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "يبدو أن قيادات دول الناتو الأوروبية قادرة على النظر في أي سيناريوهات معقدة. وقد اكتسبت أجهزة الاستخبارات الغربية خبرة واسعة في تنظيم مثل هذه الاستفزازات".
جاءت تصريحات شويغو تعليقا على بيان جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي (SVR) الذي ذكر أن دولاً من حلف الناتو في أوروبا تخطط لتنظيم عملية تخريبية كبرى تُسفر عن سقوط ضحايا من الأوكرانيين ومواطني دول الاتحاد الأوروبي، ومن ثم تحميل روسيا المسؤولية عنها.
قوات مسلحة خلال مناورة عسكرية التنين-24، وهي جزء من مناورات المدافع الصامد 2024، التابعة لحلف الناتو في كورزينيوو، شمال بولندا، في 4 مارس 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 09.11.2025
الناتو يطلق مناورات بحرية بقيادة السويد لمكافحة الغواصات في بحر البلطيق
9 نوفمبر, 23:52 GMT
وكان جهاز الاستخبارات الخارجية قد صرّح في 6 نوفمبر أن الغرب يستعد لإلقاء اللوم على روسيا في حالة وقوع حادث محتمل بمحطة زابوروجييه للطاقة النووية.
وبحسب المعلومات التي حصل عليها الجهاز، فإن دول الناتو الأوروبية تطالب كييف بضرورة إيجاد طرق عاجلة لتغيير مسار الصراع الأوكراني، الذي يعتبرونه سلبياً بالنسبة لهم، وكذلك تغيير صورة الصراع في الرأي العام الغربي، بحسب البيان.
وقال جهاز الاستخبارات الخارجية إن أنسب وسيلة لتحقيق هذا الهدف هي "تنفيذ عملية تخريبية كبرى تؤدي إلى سقوط قتلى من الأوكرانيين وسكان دول الاتحاد الأوروبي، على غرار مأساة رحلة الخطوط الجوية الماليزية MH17 عام 2014"
وأضاف أن خيار تخريب محطة زابوروجييه، بما في ذلك احتمال ذوبان نوى مفاعلاتها النووية، قيد البحث. وقد يجد سكان المناطق الخاضعة لسيطرة كييف ومواطنو دول الاتحاد الأوروبي أنفسهم داخل منطقة ملوثة، وفقًا للبيان.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала