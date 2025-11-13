https://sarabic.ae/20251113/شويغو-قادة-دول-الناتو-في-أوروبا-قد-يخططون-لعمليات-استفزاز-معقدة-ضد-روسيا-1107060474.html
شويغو: قادة دول الناتو في أوروبا قد يخططون لعمليات استفزاز معقدة ضد روسيا
صرّح أمين مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الخميس، أن قيادات دول الناتو الأوروبية قد تنظر في أي سيناريوهات استفزازية معقدة ضد روسيا. 13.11.2025, سبوتنيك عربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/0c/1094704486_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1919f03c69563393ebc349bf37cb8878.jpg
وقال شويغو في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "يبدو أن قيادات دول الناتو الأوروبية قادرة على النظر في أي سيناريوهات معقدة. وقد اكتسبت أجهزة الاستخبارات الغربية خبرة واسعة في تنظيم مثل هذه الاستفزازات".جاءت تصريحات شويغو تعليقا على بيان جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي (SVR) الذي ذكر أن دولاً من حلف الناتو في أوروبا تخطط لتنظيم عملية تخريبية كبرى تُسفر عن سقوط ضحايا من الأوكرانيين ومواطني دول الاتحاد الأوروبي، ومن ثم تحميل روسيا المسؤولية عنها.وكان جهاز الاستخبارات الخارجية قد صرّح في 6 نوفمبر أن الغرب يستعد لإلقاء اللوم على روسيا في حالة وقوع حادث محتمل بمحطة زابوروجييه للطاقة النووية.وبحسب المعلومات التي حصل عليها الجهاز، فإن دول الناتو الأوروبية تطالب كييف بضرورة إيجاد طرق عاجلة لتغيير مسار الصراع الأوكراني، الذي يعتبرونه سلبياً بالنسبة لهم، وكذلك تغيير صورة الصراع في الرأي العام الغربي، بحسب البيان.وقال جهاز الاستخبارات الخارجية إن أنسب وسيلة لتحقيق هذا الهدف هي "تنفيذ عملية تخريبية كبرى تؤدي إلى سقوط قتلى من الأوكرانيين وسكان دول الاتحاد الأوروبي، على غرار مأساة رحلة الخطوط الجوية الماليزية MH17 عام 2014" وأضاف أن خيار تخريب محطة زابوروجييه، بما في ذلك احتمال ذوبان نوى مفاعلاتها النووية، قيد البحث. وقد يجد سكان المناطق الخاضعة لسيطرة كييف ومواطنو دول الاتحاد الأوروبي أنفسهم داخل منطقة ملوثة، وفقًا للبيان.
