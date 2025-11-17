https://sarabic.ae/20251117/زاخاروفا-ترد-على-تصريح-وزير-الدفاع-الألماني-بشأن-موعد-الحرب-1107186920.html

زاخاروفا ترد على تصريح وزير الدفاع الألماني بشأن موعد الحرب

زاخاروفا ترد على تصريح وزير الدفاع الألماني بشأن موعد الحرب

سبوتنيك عربي

علقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على تصريح وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس بشأن حرب بين الناتو وروسيا بحلول نهاية عام 2029. 17.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-17T10:38+0000

2025-11-17T10:38+0000

2025-11-17T10:38+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

أخبار روسيا

روسيا

الناتو

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/03/18/1060393879_176:0:2050:1054_1920x0_80_0_0_0318d74e7ca8485c908f781ecd7675cb.jpg

وأشارت زاخاروفا إلى أنه "لم يعد هناك شك في من هو المعتدي".وصرح وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، في وقت سابق، في مقابلة مع صحيفة "فرانكفورتر العامة" أن الحرب قد تبدأ بين الناتو وروسيا قبل عام 2029.

https://sarabic.ae/20251113/شويغو-قادة-دول-الناتو-في-أوروبا-قد-يخططون-لعمليات-استفزاز-معقدة-ضد-روسيا-1107060474.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار روسيا, روسيا, الناتو