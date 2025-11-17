عربي
زاخاروفا ترد على تصريح وزير الدفاع الألماني بشأن موعد الحرب
زاخاروفا ترد على تصريح وزير الدفاع الألماني بشأن موعد الحرب
© AP Photo / Alastair Grantقاذفة B52 من طراز USAF على المدرج بينما تقلع أخرى من قاعدة سلاح الجو الملكي البريطاني في فيرفورد، على بعد 85 ميلاً غرب لندن يوم 29 مارس 1999
قاذفة B52 من طراز USAF على المدرج بينما تقلع أخرى من قاعدة سلاح الجو الملكي البريطاني في فيرفورد، على بعد 85 ميلاً غرب لندن يوم 29 مارس 1999 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.11.2025
© AP Photo / Alastair Grant
علقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على تصريح وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس بشأن حرب بين الناتو وروسيا بحلول نهاية عام 2029.
وأشارت زاخاروفا إلى أنه "لم يعد هناك شك في من هو المعتدي".
وصرح وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، في وقت سابق، في مقابلة مع صحيفة "فرانكفورتر العامة" أن الحرب قد تبدأ بين الناتو وروسيا قبل عام 2029.
ودعا بيستوريوس إلى تجهيز القوات المسلحة لدول الناتو بشكل أفضل لأي عمل عسكري محتمل ضد روسيا، مؤكدًا أن التحالف يمتلك بالفعل قدرات ردع كبيرة "تقليدية ونووية".
أمين مجلس الأمن الروسي ، سيرغي شويغو - سبوتنيك عربي, 1920, 13.11.2025
شويغو: قادة دول الناتو في أوروبا قد يخططون لعمليات استفزاز معقدة ضد روسيا
13 نوفمبر, 03:43 GMT
وأكد الكرملين أن روسيا لا تهدد أحدا، لكنها لن تتجاهل الأعمال التي قد تشكل خطرا على مصالحها. وبالإضافة إلى ذلك، لاحظت روسيا في السنوات الأخيرة وجود نشاط غير مسبوق للحلف على طول حدودها الغربية.
