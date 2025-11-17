https://sarabic.ae/20251117/زاخاروفا-ترد-على-تصريح-وزير-الدفاع-الألماني-بشأن-موعد-الحرب-1107186920.html
زاخاروفا ترد على تصريح وزير الدفاع الألماني بشأن موعد الحرب
علقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على تصريح وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس بشأن حرب بين الناتو وروسيا بحلول نهاية عام 2029. 17.11.2025, سبوتنيك عربي
وأشارت زاخاروفا إلى أنه "لم يعد هناك شك في من هو المعتدي".وصرح وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، في وقت سابق، في مقابلة مع صحيفة "فرانكفورتر العامة" أن الحرب قد تبدأ بين الناتو وروسيا قبل عام 2029.
ودعا بيستوريوس إلى تجهيز القوات المسلحة لدول الناتو بشكل أفضل لأي عمل عسكري محتمل ضد روسيا، مؤكدًا أن التحالف يمتلك بالفعل قدرات ردع كبيرة "تقليدية ونووية".
وأكد الكرملين أن روسيا لا تهدد أحدا، لكنها لن تتجاهل الأعمال التي قد تشكل خطرا على مصالحها. وبالإضافة إلى ذلك، لاحظت روسيا في السنوات الأخيرة وجود نشاط غير مسبوق للحلف على طول حدودها الغربية.