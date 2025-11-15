https://sarabic.ae/20251115/موسكو-المعايير-المزدوجة-للجنة-الأولمبية-نسفت-مبدأ-الرياضة-خارج-السياسة-1107136407.html

موسكو: المعايير المزدوجة للجنة الأولمبية نسفت مبدأ "الرياضة خارج السياسة"

موسكو: المعايير المزدوجة للجنة الأولمبية نسفت مبدأ "الرياضة خارج السياسة"

صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم السبت، أن "المعايير المزدوجة للجنة الأولمبية الدولية نسفت مبدأ الرياضة خارج السياسة"،... 15.11.2025, سبوتنيك عربي

وقالت زاخاروفا لوكالة "سبوتنيك"، تعليقا على رفض اللجنة الأولمبية الدولية اعتماد مراسلي وكالة "سبوتنيك" لتغطية دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في إيطاليا: "من خلال تبني سياسة معيبة من المعايير المزدوجة وتمييز الرياضيين على أساس قومي، فإن مسؤولي اللجنة الأولمبية الدولية قد داسوا عمليًا على مبدأ "الرياضة خارج السياسة"، الذي وضعه بيير دي كوبرتان، كأساس لميثاق الأولمبية".وأوضحت أن اللجنة الأولمبية الدولية تتجاهل مبادئ الحركة الأولمبية لتعزيز العداء الغربي لروسيا، قائلة: "تواصل اللجنة الأولمبية الدولية تجاهل المبادئ الأساسية للحركة الأولمبية لتعزيز السياسات الغربية المعادية لروسيا".وأشارت زاخاروفا إلى أن "هذه ليست المرة الأولى التي يواجه فيها الصحفيون الروس مثل هذه القيود عند تغطية الأحداث الرياضية العالمية، مثل الألعاب الأولمبية، بسبب خطأ هذه المنظمة".وتابعت زاخاروفا: "إذا كانت اللجنة الأولمبية الدولية سابقا تشير بخجل وحرج إلى موقف الدولة المضيفة، فإنها الآن تختلق بنفسها أسبابًا غير موجودة لرفض وصول مراسِلينا إلى المنافسات".وأضافت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية: "الحجة التي تقدمها اللجنة، بأن عددًا من الصحفيين الروس الآخرين قد حصل بالفعل على اعتماد للألعاب الأولمبية 2026، تبدو حتى للمراقب الخارجي سخيفة من حيث الشكل ومخزية من حيث المضمون".وأعربت زاخاروفا عن أملها في أن "تقيّم الأمم المتحدة واليونسكو ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا سياسة اللجنة الأولمبية الدولية المنحازة"، لافتة إلى أن "موسكو ستعتبر التجاهل لهذا الحادث تقاعسًا ومثالًا آخر على الانحياز والخلل الوظيفي".إندونيسيا تدافع عن قرارها بمنع مشاركة لاعبي الجمباز الإسرائيليين بعد بيان اللجنة الأولمبية الدولية

