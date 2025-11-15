عربي
أمساليوم
بث مباشر
وقالت زاخاروفا لوكالة "سبوتنيك"، تعليقا على رفض اللجنة الأولمبية الدولية اعتماد مراسلي وكالة "سبوتنيك" لتغطية دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في إيطاليا: "من خلال تبني سياسة معيبة من المعايير المزدوجة وتمييز الرياضيين على أساس قومي، فإن مسؤولي اللجنة الأولمبية الدولية قد داسوا عمليًا على مبدأ "الرياضة خارج السياسة"، الذي وضعه بيير دي كوبرتان، كأساس لميثاق الأولمبية".وأوضحت أن اللجنة الأولمبية الدولية تتجاهل مبادئ الحركة الأولمبية لتعزيز العداء الغربي لروسيا، قائلة: "تواصل اللجنة الأولمبية الدولية تجاهل المبادئ الأساسية للحركة الأولمبية لتعزيز السياسات الغربية المعادية لروسيا".وأشارت زاخاروفا إلى أن "هذه ليست المرة الأولى التي يواجه فيها الصحفيون الروس مثل هذه القيود عند تغطية الأحداث الرياضية العالمية، مثل الألعاب الأولمبية، بسبب خطأ هذه المنظمة".وتابعت زاخاروفا: "إذا كانت اللجنة الأولمبية الدولية سابقا تشير بخجل وحرج إلى موقف الدولة المضيفة، فإنها الآن تختلق بنفسها أسبابًا غير موجودة لرفض وصول مراسِلينا إلى المنافسات".وأضافت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية: "الحجة التي تقدمها اللجنة، بأن عددًا من الصحفيين الروس الآخرين قد حصل بالفعل على اعتماد للألعاب الأولمبية 2026، تبدو حتى للمراقب الخارجي سخيفة من حيث الشكل ومخزية من حيث المضمون".وأعربت زاخاروفا عن أملها في أن "تقيّم الأمم المتحدة واليونسكو ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا سياسة اللجنة الأولمبية الدولية المنحازة"، لافتة إلى أن "موسكو ستعتبر التجاهل لهذا الحادث تقاعسًا ومثالًا آخر على الانحياز والخلل الوظيفي".
موسكو: المعايير المزدوجة للجنة الأولمبية نسفت مبدأ "الرياضة خارج السياسة"

صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم السبت، أن "المعايير المزدوجة للجنة الأولمبية الدولية نسفت مبدأ الرياضة خارج السياسة"، مشيرة إلى أن "المبرر المستخدم للرفض يبدو مثيرًا للسخرية شكلًا ومخزيًا مضمونًا".
وقالت زاخاروفا لوكالة "سبوتنيك"، تعليقا على رفض اللجنة الأولمبية الدولية اعتماد مراسلي وكالة "سبوتنيك" لتغطية دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في إيطاليا: "من خلال تبني سياسة معيبة من المعايير المزدوجة وتمييز الرياضيين على أساس قومي، فإن مسؤولي اللجنة الأولمبية الدولية قد داسوا عمليًا على مبدأ "الرياضة خارج السياسة"، الذي وضعه بيير دي كوبرتان، كأساس لميثاق الأولمبية".

وأضافت: "بهذه التصرفات، يسيء مسؤولو اللجنة الأولمبية الدولية إلى الرياضيين ومعجبيهم في جميع أنحاء العالم، ويحرمونهم لأسباب شوفينية من آخر فرصة لمتابعة المنافسات، التي يجب أن تكون متاحة للمشاهدة للجميع".

وأوضحت أن اللجنة الأولمبية الدولية تتجاهل مبادئ الحركة الأولمبية لتعزيز العداء الغربي لروسيا، قائلة: "تواصل اللجنة الأولمبية الدولية تجاهل المبادئ الأساسية للحركة الأولمبية لتعزيز السياسات الغربية المعادية لروسيا".
وأشارت زاخاروفا إلى أن "هذه ليست المرة الأولى التي يواجه فيها الصحفيون الروس مثل هذه القيود عند تغطية الأحداث الرياضية العالمية، مثل الألعاب الأولمبية، بسبب خطأ هذه المنظمة".

وأوضحت أنه في عام 2024، رفضت اللجنة المنظمة لأولمبياد باريس اعتماد عدد من الصحفيين الروس، بمن فيهم صحفيو وكالة "سبوتنيك سبورت"، معللة ذلك بقرار من السلطات الفرنسية.

وتابعت زاخاروفا: "إذا كانت اللجنة الأولمبية الدولية سابقا تشير بخجل وحرج إلى موقف الدولة المضيفة، فإنها الآن تختلق بنفسها أسبابًا غير موجودة لرفض وصول مراسِلينا إلى المنافسات".
وأضافت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية: "الحجة التي تقدمها اللجنة، بأن عددًا من الصحفيين الروس الآخرين قد حصل بالفعل على اعتماد للألعاب الأولمبية 2026، تبدو حتى للمراقب الخارجي سخيفة من حيث الشكل ومخزية من حيث المضمون".

وأشارت زاخاروفا إلى أن "هذا المبرر السخيف ليس سوى تجلٍ آخر لموقف معادٍ لروسيا، تقوم هذه الهيكلية بترويجه بوعي وبشكل متسلسل، مع أسوأ العواقب على الحركة الأولمبية ومبادئ الأولمبياد، التي تقوم أساسًا على الامتناع التام عن السياسة في الرياضة، بما في ذلك الرياضة الاحترافية عالية المستوى".

وأعربت زاخاروفا عن أملها في أن "تقيّم الأمم المتحدة واليونسكو ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا سياسة اللجنة الأولمبية الدولية المنحازة"، لافتة إلى أن "موسكو ستعتبر التجاهل لهذا الحادث تقاعسًا ومثالًا آخر على الانحياز والخلل الوظيفي".
