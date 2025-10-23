https://sarabic.ae/20251023/إندونيسيا-تدافع-عن-قرارها-بمنع-مشاركة-لاعبي-الجمباز-الإسرائيليين-بعد-بيان-اللجنة-الأولمبية-الدولية-1106302704.html

إندونيسيا تدافع عن قرارها بمنع مشاركة لاعبي الجمباز الإسرائيليين بعد بيان اللجنة الأولمبية الدولية

إندونيسيا تدافع عن قرارها بمنع مشاركة لاعبي الجمباز الإسرائيليين بعد بيان اللجنة الأولمبية الدولية

دافع وزير الرياضة الإندونيسي إريك توهير، اليوم الخميس، عن قرار بلاده منع لاعبي الجمباز الإسرائيليين من المشاركة في بطولة عالمية استضافتها جاكرتا، مؤكدًا أن... 23.10.2025

جاء تصريح توهير، ردًا على بيان اللجنة الأولمبية الدولية، التي طالبت الاتحادات الرياضية الدولية بتجنب إقامة فعاليات رياضية في إندونيسيا، معلنة وقف جميع المحادثات المتعلقة بطموح جاكرتا لاستضافة الأولمبياد الصيفي لعام 2036.وكانت إندونيسيا، أكبر دولة ذات أغلبية مسلمة عالميًا، رفضت منح تأشيرات لرياضيين إسرائيليين، بناءً على اعتراضات الحكومة ومجلس العلماء الإسلامي في البلاد، مؤكدة أن "هذا الموقف ينسجم مع سياستها بتجميد العلاقات مع إسرائيل حتى تعترف باستقلال فلسطين".وأقر توهير بأن "استمرار رفض استقبال الرياضيين الإسرائيليين سيمنع إندونيسيا من استضافة بطولات عالمية أو فعاليات أولمبية، بما في ذلك الأولمبياد الشبابي". ومع ذلك، جدد التأكيد على التزام بلاده بالمشاركة الفعالة في الأحداث الرياضية الإقليمية والدولية. وفي السياق ذاته، شهدت إسبانيا في الآونة الأخيرة، احتجاجات مناهضة لإسرائيل، ودعوات لمنع الفرق الرياضية الإسرائيلية من المشاركة في مختلف المنافسات بسبب ما يحدث في قطاع غزة. وقال سانشيز، في مؤتمر صحفي، إن بلاده قررت "حظر توريد الأسلحة إلى إسرائيل، وكذلك حظر عبور السفن التي تحمل الوقود للجيش الإسرائيلي عبر المواني الإسبانية". كما قررت إسبانيا "منع جميع الطائرات التي تنقل مواد دفاعية إلى إسرائيل من دخول المجال الجوي الإسباني، وكذلك حظر دخول جميع الأفراد المشاركين بشكل مباشر في الإبادة الجماعية وجرائم الحرب إلى الأراضي الإسبانية، وحظر استيراد المنتجات من المستوطنات غير الشرعية في غزة والضفة الغربية". يُذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في 9 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أن إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، توصّلتا إلى اتفاق لتنفيذ المرحلة الأولى من "خطة السلام"، التي تهدف إلى إنهاء الصراع المسلح المستمر منذ عامين في قطاع غزة.وبموجب الاتفاق، أفرجت "حماس" عن 20 رهينة كانت تحتجزهم، منذ 7 أكتوبر 2023، فيما أطلقت إسرائيل سراح 1718 أسيرًا من قطاع غزة أعيدوا إلى ديارهم، إضافة إلى 250 أسيرًا فلسطينيًا من أصحاب الأحكام المؤبدة أو الطويلة تم نقلهم إلى أراضٍ فلسطينية أخرى أو جرى ترحيلهم.

