https://sarabic.ae/20251023/إندونيسيا-تدافع-عن-قرارها-بمنع-مشاركة-لاعبي-الجمباز-الإسرائيليين-بعد-بيان-اللجنة-الأولمبية-الدولية-1106302704.html
إندونيسيا تدافع عن قرارها بمنع مشاركة لاعبي الجمباز الإسرائيليين بعد بيان اللجنة الأولمبية الدولية
إندونيسيا تدافع عن قرارها بمنع مشاركة لاعبي الجمباز الإسرائيليين بعد بيان اللجنة الأولمبية الدولية
سبوتنيك عربي
دافع وزير الرياضة الإندونيسي إريك توهير، اليوم الخميس، عن قرار بلاده منع لاعبي الجمباز الإسرائيليين من المشاركة في بطولة عالمية استضافتها جاكرتا، مؤكدًا أن... 23.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-23T06:27+0000
2025-10-23T06:27+0000
2025-10-23T06:27+0000
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار العالم الآن
أخبار إسبانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/11/1101733345_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4e80055232d8ffab2af8dec660f8ce6e.jpg
جاء تصريح توهير، ردًا على بيان اللجنة الأولمبية الدولية، التي طالبت الاتحادات الرياضية الدولية بتجنب إقامة فعاليات رياضية في إندونيسيا، معلنة وقف جميع المحادثات المتعلقة بطموح جاكرتا لاستضافة الأولمبياد الصيفي لعام 2036.وكانت إندونيسيا، أكبر دولة ذات أغلبية مسلمة عالميًا، رفضت منح تأشيرات لرياضيين إسرائيليين، بناءً على اعتراضات الحكومة ومجلس العلماء الإسلامي في البلاد، مؤكدة أن "هذا الموقف ينسجم مع سياستها بتجميد العلاقات مع إسرائيل حتى تعترف باستقلال فلسطين".وأقر توهير بأن "استمرار رفض استقبال الرياضيين الإسرائيليين سيمنع إندونيسيا من استضافة بطولات عالمية أو فعاليات أولمبية، بما في ذلك الأولمبياد الشبابي". ومع ذلك، جدد التأكيد على التزام بلاده بالمشاركة الفعالة في الأحداث الرياضية الإقليمية والدولية. وفي السياق ذاته، شهدت إسبانيا في الآونة الأخيرة، احتجاجات مناهضة لإسرائيل، ودعوات لمنع الفرق الرياضية الإسرائيلية من المشاركة في مختلف المنافسات بسبب ما يحدث في قطاع غزة. وقال سانشيز، في مؤتمر صحفي، إن بلاده قررت "حظر توريد الأسلحة إلى إسرائيل، وكذلك حظر عبور السفن التي تحمل الوقود للجيش الإسرائيلي عبر المواني الإسبانية". كما قررت إسبانيا "منع جميع الطائرات التي تنقل مواد دفاعية إلى إسرائيل من دخول المجال الجوي الإسباني، وكذلك حظر دخول جميع الأفراد المشاركين بشكل مباشر في الإبادة الجماعية وجرائم الحرب إلى الأراضي الإسبانية، وحظر استيراد المنتجات من المستوطنات غير الشرعية في غزة والضفة الغربية". يُذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في 9 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أن إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، توصّلتا إلى اتفاق لتنفيذ المرحلة الأولى من "خطة السلام"، التي تهدف إلى إنهاء الصراع المسلح المستمر منذ عامين في قطاع غزة.وبموجب الاتفاق، أفرجت "حماس" عن 20 رهينة كانت تحتجزهم، منذ 7 أكتوبر 2023، فيما أطلقت إسرائيل سراح 1718 أسيرًا من قطاع غزة أعيدوا إلى ديارهم، إضافة إلى 250 أسيرًا فلسطينيًا من أصحاب الأحكام المؤبدة أو الطويلة تم نقلهم إلى أراضٍ فلسطينية أخرى أو جرى ترحيلهم.
https://sarabic.ae/20251016/احتجاجات-عارمة-في-إسبانيا-ضد-استضافة-فريقي-سلة-إسرائيليين-1106056266.html
https://sarabic.ae/20250921/إيطاليا-تستبعد-إسرائيل-من-معرض-سياحي-دولي-بسبب-الحرب-على-غزة-1105101134.html
أخبار إسبانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/11/1101733345_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1dead491af8eb43f1f8c241c6931f214.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن, أخبار إسبانيا
أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن, أخبار إسبانيا
إندونيسيا تدافع عن قرارها بمنع مشاركة لاعبي الجمباز الإسرائيليين بعد بيان اللجنة الأولمبية الدولية
دافع وزير الرياضة الإندونيسي إريك توهير، اليوم الخميس، عن قرار بلاده منع لاعبي الجمباز الإسرائيليين من المشاركة في بطولة عالمية استضافتها جاكرتا، مؤكدًا أن القرار "يهدف إلى ضمان الأمن والنظام العام، مع إدراك تبعاته الدولية"، على حد قوله.
جاء تصريح توهير، ردًا على بيان اللجنة الأولمبية الدولية، التي طالبت الاتحادات الرياضية الدولية بتجنب إقامة فعاليات رياضية في إندونيسيا
، معلنة وقف جميع المحادثات المتعلقة بطموح جاكرتا لاستضافة الأولمبياد الصيفي لعام 2036.
وكتب توهير عبر منصة "إكس": "نلتزم بمبادئ الحفاظ على الأمن والنظام العام ومصالح الشعب عند استضافة الفعاليات الدولية"، مشددًا على أن "هذه المبادئ متجذرة في الدستور الإندونيسي وتعكس التزام البلاد بالنظام العالمي".
وكانت إندونيسيا، أكبر دولة ذات أغلبية مسلمة عالميًا، رفضت منح تأشيرات لرياضيين إسرائيليين، بناءً على اعتراضات الحكومة ومجلس العلماء الإسلامي في البلاد، مؤكدة أن "هذا الموقف ينسجم مع سياستها بتجميد العلاقات مع إسرائيل حتى تعترف باستقلال فلسطين
".
وأقر توهير بأن "استمرار رفض استقبال الرياضيين الإسرائيليين سيمنع إندونيسيا من استضافة بطولات عالمية أو فعاليات أولمبية، بما في ذلك الأولمبياد الشبابي".
ومع ذلك، جدد التأكيد على التزام بلاده بالمشاركة الفعالة في الأحداث الرياضية الإقليمية والدولية.
وفي السياق ذاته، شهدت إسبانيا في الآونة الأخيرة، احتجاجات مناهضة لإسرائيل
، ودعوات لمنع الفرق الرياضية الإسرائيلية من المشاركة في مختلف المنافسات بسبب ما يحدث في قطاع غزة.
وكان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، أعلن الشهر الماضي، عن اتخاذ بلاده 9 إجراءات لوقف "الإبادة الجماعية في قطاع غزة".
وقال سانشيز، في مؤتمر صحفي، إن بلاده قررت "حظر توريد الأسلحة إلى إسرائيل، وكذلك حظر عبور السفن التي تحمل الوقود للجيش الإسرائيلي عبر المواني الإسبانية".
كما قررت إسبانيا "منع جميع الطائرات التي تنقل مواد دفاعية إلى إسرائيل من دخول المجال الجوي الإسباني، وكذلك حظر دخول جميع الأفراد المشاركين بشكل مباشر في الإبادة الجماعية وجرائم الحرب إلى الأراضي الإسبانية، وحظر استيراد المنتجات من المستوطنات غير الشرعية في غزة والضفة الغربية".
يُذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب،
أعلن في 9 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أن إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، توصّلتا إلى اتفاق لتنفيذ المرحلة الأولى من "خطة السلام"، التي تهدف إلى إنهاء الصراع المسلح المستمر منذ عامين في قطاع غزة.
وتتضمن خطة ترامب، التي طُرحت في 29 سبتمبر/ أيلول الماضي، 20 بندًا، أبرزها وقف فوري لإطلاق النار مقابل الإفراج عن الرهائن خلال 72 ساعة، وتشكيل إدارة تكنوقراطية تحت إشراف دولي يقوده ترامب نفسه، دون مشاركة "حماس" أو الفصائل الفلسطينية الأخرى في الحكم.
وبموجب الاتفاق، أفرجت "حماس" عن 20 رهينة كانت تحتجزهم، منذ 7 أكتوبر 2023، فيما أطلقت إسرائيل سراح 1718 أسيرًا من قطاع غزة
أعيدوا إلى ديارهم، إضافة إلى 250 أسيرًا فلسطينيًا من أصحاب الأحكام المؤبدة أو الطويلة تم نقلهم إلى أراضٍ فلسطينية أخرى أو جرى ترحيلهم.