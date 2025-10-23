إندونيسيا تدافع عن قرارها بمنع مشاركة لاعبي الجمباز الإسرائيليين بعد بيان اللجنة الأولمبية الدولية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
التعليم... هل أصبح حقاً أساسياً أم رفاهية في الوطن العربي؟
08:18 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:47 GMT
12 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
09:33 GMT
13 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:46 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأزمة الإنسانية في اليمن... أعداد تفوق الإمكانيات
10:33 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
نيقولاي ليسكوف: الكنز المنسي في الأدب الروسي..ومستكشف روسيا العميقة!
11:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
أنغولا تطلق وكالة فضاء وطنية لتعزيز الاستقلال التكنولوجي
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
16:48 GMT
12 د
بلا قيود
خبير: روسيا ليست مجرد شريك للجزائر.. بل "صانعة قرار" في المحافل الدولية
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
المتحدث باسم تحالف السيادة: الانتخابات البرلمانية المقبلة اختبار حقيقي لمستقبل الديمقراطية في العراق
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
لغز تسارع الاحتباس الحراري، وحصار الكون داخل ثقب أسود، وداء السكري من النوع الخامس، وذكاء اصطناعي بقدرات تفكير متقدمة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
08:40 GMT
20 د
مساحة حرة
على شفا أزمة.. الاقتصاد العالمي يواجه أشباح الديون والرسوم الجمركية والذكاء الاصطناعي
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
09:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
نائب رئيس غينيا الاستوائية يتهم فرنسا بتقويض السلام في بلاده
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
11:49 GMT
11 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
12:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
إندونيسيا تدافع عن قرارها بمنع مشاركة لاعبي الجمباز الإسرائيليين بعد بيان اللجنة الأولمبية الدولية

06:27 GMT 23.10.2025
© AP Photo / Abdel Kareem Hanaفلسطيني يمشي بين أنقاض مبنى دمره القصف الإسرائيلي في دير البلح، وسط قطاع غزة
فلسطيني يمشي بين أنقاض مبنى دمره القصف الإسرائيلي في دير البلح، وسط قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2025
© AP Photo / Abdel Kareem Hana
دافع وزير الرياضة الإندونيسي إريك توهير، اليوم الخميس، عن قرار بلاده منع لاعبي الجمباز الإسرائيليين من المشاركة في بطولة عالمية استضافتها جاكرتا، مؤكدًا أن القرار "يهدف إلى ضمان الأمن والنظام العام، مع إدراك تبعاته الدولية"، على حد قوله.
جاء تصريح توهير، ردًا على بيان اللجنة الأولمبية الدولية، التي طالبت الاتحادات الرياضية الدولية بتجنب إقامة فعاليات رياضية في إندونيسيا، معلنة وقف جميع المحادثات المتعلقة بطموح جاكرتا لاستضافة الأولمبياد الصيفي لعام 2036.

وكتب توهير عبر منصة "إكس": "نلتزم بمبادئ الحفاظ على الأمن والنظام العام ومصالح الشعب عند استضافة الفعاليات الدولية"، مشددًا على أن "هذه المبادئ متجذرة في الدستور الإندونيسي وتعكس التزام البلاد بالنظام العالمي".

وكانت إندونيسيا، أكبر دولة ذات أغلبية مسلمة عالميًا، رفضت منح تأشيرات لرياضيين إسرائيليين، بناءً على اعتراضات الحكومة ومجلس العلماء الإسلامي في البلاد، مؤكدة أن "هذا الموقف ينسجم مع سياستها بتجميد العلاقات مع إسرائيل حتى تعترف باستقلال فلسطين".
مظاهرات بعدة دول أوروبية تندد باعتراض أسطول الصمود - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2025
احتجاجات عارمة في إسبانيا ضد استضافة فريقي سلة إسرائيليين
16 أكتوبر, 06:20 GMT
وأقر توهير بأن "استمرار رفض استقبال الرياضيين الإسرائيليين سيمنع إندونيسيا من استضافة بطولات عالمية أو فعاليات أولمبية، بما في ذلك الأولمبياد الشبابي".
ومع ذلك، جدد التأكيد على التزام بلاده بالمشاركة الفعالة في الأحداث الرياضية الإقليمية والدولية.
وفي السياق ذاته، شهدت إسبانيا في الآونة الأخيرة، احتجاجات مناهضة لإسرائيل، ودعوات لمنع الفرق الرياضية الإسرائيلية من المشاركة في مختلف المنافسات بسبب ما يحدث في قطاع غزة.
وكان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، أعلن الشهر الماضي، عن اتخاذ بلاده 9 إجراءات لوقف "الإبادة الجماعية في قطاع غزة".
وقال سانشيز، في مؤتمر صحفي، إن بلاده قررت "حظر توريد الأسلحة إلى إسرائيل، وكذلك حظر عبور السفن التي تحمل الوقود للجيش الإسرائيلي عبر المواني الإسبانية".
يكافح الفلسطينيون للحصول على الطعام المتبرع به في مطبخ مجتمعي في مدينة غزة، شمال قطاع غزة، 16 أغسطس/آب 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.09.2025
إيطاليا تستبعد إسرائيل من معرض سياحي دولي بسبب الحرب على غزة
21 سبتمبر, 13:48 GMT
كما قررت إسبانيا "منع جميع الطائرات التي تنقل مواد دفاعية إلى إسرائيل من دخول المجال الجوي الإسباني، وكذلك حظر دخول جميع الأفراد المشاركين بشكل مباشر في الإبادة الجماعية وجرائم الحرب إلى الأراضي الإسبانية، وحظر استيراد المنتجات من المستوطنات غير الشرعية في غزة والضفة الغربية".
يُذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في 9 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أن إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، توصّلتا إلى اتفاق لتنفيذ المرحلة الأولى من "خطة السلام"، التي تهدف إلى إنهاء الصراع المسلح المستمر منذ عامين في قطاع غزة.

وتتضمن خطة ترامب، التي طُرحت في 29 سبتمبر/ أيلول الماضي، 20 بندًا، أبرزها وقف فوري لإطلاق النار مقابل الإفراج عن الرهائن خلال 72 ساعة، وتشكيل إدارة تكنوقراطية تحت إشراف دولي يقوده ترامب نفسه، دون مشاركة "حماس" أو الفصائل الفلسطينية الأخرى في الحكم.

وبموجب الاتفاق، أفرجت "حماس" عن 20 رهينة كانت تحتجزهم، منذ 7 أكتوبر 2023، فيما أطلقت إسرائيل سراح 1718 أسيرًا من قطاع غزة أعيدوا إلى ديارهم، إضافة إلى 250 أسيرًا فلسطينيًا من أصحاب الأحكام المؤبدة أو الطويلة تم نقلهم إلى أراضٍ فلسطينية أخرى أو جرى ترحيلهم.
