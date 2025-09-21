https://sarabic.ae/20250921/إيطاليا-تستبعد-إسرائيل-من-معرض-سياحي-دولي-بسبب-الحرب-على-غزة-1105101134.html

إيطاليا تستبعد إسرائيل من معرض سياحي دولي بسبب الحرب على غزة

إيطاليا تستبعد إسرائيل من معرض سياحي دولي بسبب الحرب على غزة

أعلنت السلطات الإيطالية، اليوم الأحد، استبعاد إسرائيل من المشاركة في معرض "تي تي جي ترافل إكسبيرينس 2025" الدولي للسياحة، المقرر عقده في مدينة ريميني بين 8 و10... 21.09.2025, سبوتنيك عربي

وجاء القرار بناءً على رسالة مشتركة من رئيس منطقة إميليا رومانيا، ميشيل دي باسكالا، ورئيس بلدية ريميني، جميل سيدغولفاد، وجهت إلى الشركة المنظمة للمعرض، "إيتاليان إكزيبشن جروب" (IEG)، وفقا لمواقع إعلام إسرائيلية.وأوضح رئيس بلدية ريميني أن القرار يعكس مخاوف أمنية متزايدة من احتمال تحول المعرض إلى ساحة احتجاجات واسعة بسبب الهجمات الإسرائيلية على غزة، لا سيما مع تصاعد التوترات في إيطاليا حيال الوضع في القطاع. وأثار القرار جدلاً واسعاً في إيطاليا. وندد سفير إسرائيل في روما، جوناثان بيليد، بالقرار، واصفاً إياه بـ"التدخل الأيديولوجي" الذي يهدف إلى "الدعاية السياسية"، محذراً من تأثيره السلبي على العلاقات الثقافية والتجارية بين البلدين. وزعم أن هذه الخطوة "تعزز استراتيجية حماس وتغذي معاداة السامية". من جانبها، عارضت وزيرة السياحة الإيطالية، دانييلا سانتانكي، من حزب "إخوان إيطاليا" اليميني، القرار، مؤكدة أن "السياحة يجب أن تكون جسراً للسلام، وليس أداة للتشهير السياسي".وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة، منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، التي راح ضحيتها نحو 64 ألف فلسطيني ونحو 163 ألف مصاب، كما تشن غارات جوية متكررة على عدة دول في المنطقة أبرزها لبنان واليمن وسوريا وقطر إضافة إلى حربها على إيران التي استمرت 12 يوما.

