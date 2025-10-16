عربي
احتجاجات عارمة في إسبانيا ضد استضافة فريقي سلة إسرائيليين
احتجاجات عارمة في إسبانيا ضد استضافة فريقي سلة إسرائيليين
احتجاجات عارمة في إسبانيا ضد استضافة فريقي سلة إسرائيليين

تظاهر آلاف الإسبان في مدينتي فالنسيا ومانريسا، أمس الأربعاء، احتجاجا على إقامة مباراتين في كرة السلة ضمن المنافسات الأوروبية يشارك فيهما فريقان من إسرائيل.
وجمعت المواجهة الأولى بين فريق هبوعيل تل أبيب الإسرائيلي وفالنسيا الإسباني، بينما واجه نادي هبوعيل القدس الإسرائيلي في المباراة الثانية باكسي مانريسا الإسباني.
وأفادت وسائل إعلام محلية، مساء أمس الأربعاء، بأن أعمال العنف والاحتجاجات تصاعدت بشكل خاص في مدينة فالنسيا، حيث تدخلت قوات الأمن ضد المتظاهرين، واعتقلت 5 أشخاص بسبب اشتباكات مع الشرطة، بالتوازي مع تظاهر آلاف الأشخاص ضد فريق هبوعيل تل أبيب أمام ملعب "رويج أرينا"، الذي احتضن المباراة في إطار منافسات دوري "اليوروليغ".
مقر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، هولندا - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2025
إسبانيا تفتح تحقيقا بانتهاكات حقوق الإنسان في غزة لدعم المحكمة الجنائية الدولية
18 سبتمبر, 08:52 GMT
وأكدت وسائل إعلام غربية أن "العديد من الجمعيات المؤيدة لفلسطين، هي التي دعت إلى هذه الوقفات، حيث قررت السلطات الإسبانية إقامة المباراتين دون جماهير". وطالب المتظاهرون الإسبان بـ"مقاطعة" إسرائيل، واتهموها بـ"ارتكاب الإبادة الجماعية"، وردد المحتجون شعارات مثل "أين هي العقوبات على إسرائيل؟ لا نراها".

وتدخلت السلطات الإسبانية لمكافحة الشغب بعدما حاول المحتجون اقتحام الحواجز الأمنية، في وقت أسفرت الاحتجاجات عن إصابات عدة في صفوف المحتجين.

وفي مدينة مانريسا الإسبانية، حاول مئات المحتجين منع إقامة المباراة، التي تجمع فريقها باكسي مانريسا وهبوعيل القدس ضمن الجولة الثالثة في الـ"يوروكوب"، لكنهم فشلوا.
ويشار إلى أن إسبانيا، شهدت في الآونة الأخيرة، احتجاجات مناهضة لإسرائيل، ودعوات لمنع الفرق الرياضية الإسرائيلية من المشاركة في مختلف المنافسات بسبب ما يحدث في قطاع غزة.
تظهر مركبة تابعة للصليب الأحمر في خان يونس، جنوب قطاع غزة، قبل إطلاق سراح الرهائن لدى حماس والسجناء لدى إسرائيل، 13 أكتوبر/تشرين الأول 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2025
إعلام: إسرائيل لا تنوي بدء المرحلة الثانية من "اتفاق غزة" قبل إعادة جثامين المحتجزين
05:39 GMT
وكان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، أعلن الشهر الماضي، عن اتخاذ بلاده 9 إجراءات لوقف "الإبادة الجماعية في قطاع غزة".
وقال سانشيز، في مؤتمر صحفي، إن بلاده قررت "حظر توريد الأسلحة إلى إسرائيل، وكذلك حظر عبور السفن التي تحمل الوقود للجيش الإسرائيلي عبر المواني الإسبانية".
كما قررت إسبانيا "منع جميع الطائرات التي تنقل مواد دفاعية إلى إسرائيل من دخول المجال الجوي الإسباني، وكذلك حظر دخول جميع الأفراد المشاركين بشكل مباشر في الإبادة الجماعية وجرائم الحرب إلى الأراضي الإسبانية، وحظر استيراد المنتجات من المستوطنات غير الشرعية في غزة والضفة الغربية".
واستضافت مصر، يوم الاثنين الماضي، قمة للسلام في شرم الشيخ، برئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، وبمشاركة قادة وفود من نحو 20 دولة.
وعلى مدار عامين من الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، تعرض القطاع للتدمير من أقصى الجنوب إلى الشمال، حيث دُمر القطاع الطبي، والمدارس والجامعات ودور العبادة، والبنى التحتية، والموارد الحيوية التي تدعم الحياة في القطاع، وتعرض 15 قطاعا حيويا في غزة للتدمير، وخلفت الهجمات أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى بين المدنيين الفلسطينيين.
