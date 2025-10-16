https://sarabic.ae/20251016/احتجاجات-عارمة-في-إسبانيا-ضد-استضافة-فريقي-سلة-إسرائيليين-1106056266.html

احتجاجات عارمة في إسبانيا ضد استضافة فريقي سلة إسرائيليين

احتجاجات عارمة في إسبانيا ضد استضافة فريقي سلة إسرائيليين

سبوتنيك عربي

تظاهر آلاف الإسبان في مدينتي فالنسيا ومانريسا، أمس الأربعاء، احتجاجا على إقامة مباراتين في كرة السلة ضمن المنافسات الأوروبية يشارك فيهما فريقان من إسرائيل. 16.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-16T06:20+0000

2025-10-16T06:20+0000

2025-10-16T06:20+0000

غزة

أخبار إسرائيل اليوم

العالم

أخبار إسبانيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/01/1105518832_67:0:600:300_1920x0_80_0_0_a6411f7721a455cbc5eebccc526c4a43.png

وجمعت المواجهة الأولى بين فريق هبوعيل تل أبيب الإسرائيلي وفالنسيا الإسباني، بينما واجه نادي هبوعيل القدس الإسرائيلي في المباراة الثانية باكسي مانريسا الإسباني.وأفادت وسائل إعلام محلية، مساء أمس الأربعاء، بأن أعمال العنف والاحتجاجات تصاعدت بشكل خاص في مدينة فالنسيا، حيث تدخلت قوات الأمن ضد المتظاهرين، واعتقلت 5 أشخاص بسبب اشتباكات مع الشرطة، بالتوازي مع تظاهر آلاف الأشخاص ضد فريق هبوعيل تل أبيب أمام ملعب "رويج أرينا"، الذي احتضن المباراة في إطار منافسات دوري "اليوروليغ".وأكدت وسائل إعلام غربية أن "العديد من الجمعيات المؤيدة لفلسطين، هي التي دعت إلى هذه الوقفات، حيث قررت السلطات الإسبانية إقامة المباراتين دون جماهير". وطالب المتظاهرون الإسبان بـ"مقاطعة" إسرائيل، واتهموها بـ"ارتكاب الإبادة الجماعية"، وردد المحتجون شعارات مثل "أين هي العقوبات على إسرائيل؟ لا نراها".وفي مدينة مانريسا الإسبانية، حاول مئات المحتجين منع إقامة المباراة، التي تجمع فريقها باكسي مانريسا وهبوعيل القدس ضمن الجولة الثالثة في الـ"يوروكوب"، لكنهم فشلوا.ويشار إلى أن إسبانيا، شهدت في الآونة الأخيرة، احتجاجات مناهضة لإسرائيل، ودعوات لمنع الفرق الرياضية الإسرائيلية من المشاركة في مختلف المنافسات بسبب ما يحدث في قطاع غزة.وكان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، أعلن الشهر الماضي، عن اتخاذ بلاده 9 إجراءات لوقف "الإبادة الجماعية في قطاع غزة".كما قررت إسبانيا "منع جميع الطائرات التي تنقل مواد دفاعية إلى إسرائيل من دخول المجال الجوي الإسباني، وكذلك حظر دخول جميع الأفراد المشاركين بشكل مباشر في الإبادة الجماعية وجرائم الحرب إلى الأراضي الإسبانية، وحظر استيراد المنتجات من المستوطنات غير الشرعية في غزة والضفة الغربية".واستضافت مصر، يوم الاثنين الماضي، قمة للسلام في شرم الشيخ، برئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، وبمشاركة قادة وفود من نحو 20 دولة.وعلى مدار عامين من الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، تعرض القطاع للتدمير من أقصى الجنوب إلى الشمال، حيث دُمر القطاع الطبي، والمدارس والجامعات ودور العبادة، والبنى التحتية، والموارد الحيوية التي تدعم الحياة في القطاع، وتعرض 15 قطاعا حيويا في غزة للتدمير، وخلفت الهجمات أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى بين المدنيين الفلسطينيين.

https://sarabic.ae/20250918/إسبانيا-تفتح-تحقيقا-بانتهاكات-حقوق-الإنسان-في-غزة-لدعم-المحكمة-الجنائية-الدولية-1104975425.html

https://sarabic.ae/20251016/إعلام-إسرائيل-لا-تنوي-بدء-المرحلة-الثانية-من-اتفاق-غزة-قبل-إعادة-جثامين-المحتجزين-1106054916.html

غزة

أخبار إسبانيا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

غزة, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار إسبانيا