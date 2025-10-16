إعلام: إسرائيل لا تنوي بدء المرحلة الثانية من "اتفاق غزة" قبل إعادة جثامين المحتجزين

عربي
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، أن "إسرائيل لا تنوي بدء المرحلة الثانية من اتفاق وقف الحرب في غزة، قبل إعادة جثث جميع المحتجزين الإسرائيليين"، على حد... 16.10.2025, سبوتنيك عربي
ونقلت القناة الإسرائيلية "آي 24 نيوز"، صباح اليوم الخميس، عن مصدر مطّلع، أن إسرائيل لا تعتزم البدء في المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والخاصة بوقف الحرب على غزة، "دون عودة جثامين المحتجزين الإسرائيليين لدى "حماس" في القطاع".وأكدت القناة الإسرائيلية أن "الإدارة الأمريكية لا ترى في هذا الأمر خرقا لبنود الاتفاق".وفي السياق ذاته، وجّه وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أمس الأربعاء، جيش بلاده بإعداد خطة شاملة لـ"هزيمة" حركة حماس في غزة، إذا تجددت الحرب، حيث نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن كاتس، أنه أطلق أوامره للجيش الإسرائيلي بـ"إعداد خطة شاملة لهزيمة حماس في غزة، إذا تجددت الحرب في القطاع".وأشارت إلى أنه بحسب خطة ترامب، "يتعين على حماس إعادة جميع جثامين المحتجزين، الذين بحوزتها ونزع سلاحها، في حين ستعمل إسرائيل بالتعاون مع القوة الدولية بقيادة الولايات المتحدة، على تدمير جميع الأنفاق في غزة لضمان تجريد القطاع من السلاح وعدم تشكيل أي تهديد لدولة إسرائيل".وأول أمس الثلاثاء، سلّمت "حماس" رفات محتجزين إلى إسرائيل، وقال الجيش الإسرائيلي، إنه تسلم 4 توابيت من الصليب الأحمر عند نقطة التقاء في شمال القطاع، مضيفًا أنها نُقلت إلى داخل إسرائيل لإجراء فحوص الطب الشرعي.ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، عن مصادر، قولها إن "إسرائيل ستقلص كذلك، كمية المساعدات الإنسانية التي تدخل غزة، كجزء من العقوبات المفروضة على حماس".ومع تسليم الجثتين يوم أمس الأربعاء يرتفع عدد الجثامين التي سلمتها "حماس" لإسرائيل إلى 10 من أصل 28، وشددت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس، أن "ما تبقى من جثث يحتاج جهودا كبيرة ومعدات بحث واستخراج خاصة"، مؤكدة أنها "تبذل جهدا كبيرا لإغلاق هذا الملف".واستضافت مصر، يوم الاثنين الماضي، قمة للسلام في شرم الشيخ، برئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، وبمشاركة قادة وفود من نحو 20 دولة.وعلى مدار عامين من الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، تعرض القطاع للتدمير من أقصى الجنوب إلى الشمال، حيث دُمر القطاع الطبي، والمدارس والجامعات ودور العبادة، والبنى التحتية، والموارد الحيوية التي تدعم الحياة في القطاع، وتعرض 15 قطاعا حيويا في غزة للتدمير، وخلفت الهجمات أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى بين المدنيين الفلسطينيين.
إعلام: إسرائيل لا تنوي بدء المرحلة الثانية من "اتفاق غزة" قبل إعادة جثامين المحتجزين

05:39 GMT 16.10.2025 (تم التحديث: 05:59 GMT 16.10.2025)
تظهر مركبة تابعة للصليب الأحمر في خان يونس، جنوب قطاع غزة، قبل إطلاق سراح الرهائن لدى حماس والسجناء لدى إسرائيل، 13 أكتوبر/تشرين الأول 2025
تظهر مركبة تابعة للصليب الأحمر في خان يونس، جنوب قطاع غزة، قبل إطلاق سراح الرهائن لدى حماس والسجناء لدى إسرائيل، 13 أكتوبر/تشرين الأول 2025
© AP Photo / Mohammad Jahjouh
تابعنا عبر
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، أن "إسرائيل لا تنوي بدء المرحلة الثانية من اتفاق وقف الحرب في غزة، قبل إعادة جثث جميع المحتجزين الإسرائيليين"، على حد قولها.
ونقلت القناة الإسرائيلية "آي 24 نيوز"، صباح اليوم الخميس، عن مصدر مطّلع، أن إسرائيل لا تعتزم البدء في المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والخاصة بوقف الحرب على غزة، "دون عودة جثامين المحتجزين الإسرائيليين لدى "حماس" في القطاع".
وأكدت القناة الإسرائيلية أن "الإدارة الأمريكية لا ترى في هذا الأمر خرقا لبنود الاتفاق".
معبر رفح على الحدود المصرية مع قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2025
إعلام: توافق إسرائيلي على تولي قوة محلية من غزة تشغيل معبر رفح من الجانب الفلسطيني
أمس, 19:06 GMT
وفي السياق ذاته، وجّه وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أمس الأربعاء، جيش بلاده بإعداد خطة شاملة لـ"هزيمة" حركة حماس في غزة، إذا تجددت الحرب، حيث نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن كاتس، أنه أطلق أوامره للجيش الإسرائيلي بـ"إعداد خطة شاملة لهزيمة حماس في غزة، إذا تجددت الحرب في القطاع".

وأوضحت الإذاعة أن "كاتس أجرى مع رئيس الأركان وقيادة الجيش مناقشات بشأن استعدادات قواته في غزة، حيث أصدر وزير الدفاع تعليماته بإعداد خطة لهزيمة شاملة لحماس في غزة، إذا رفضت تنفيذ خطة الرئيس ترامب وأصبح من الضروري استئناف القتال".

وأشارت إلى أنه بحسب خطة ترامب، "يتعين على حماس إعادة جميع جثامين المحتجزين، الذين بحوزتها ونزع سلاحها، في حين ستعمل إسرائيل بالتعاون مع القوة الدولية بقيادة الولايات المتحدة، على تدمير جميع الأنفاق في غزة لضمان تجريد القطاع من السلاح وعدم تشكيل أي تهديد لدولة إسرائيل".
وأول أمس الثلاثاء، سلّمت "حماس" رفات محتجزين إلى إسرائيل، وقال الجيش الإسرائيلي، إنه تسلم 4 توابيت من الصليب الأحمر عند نقطة التقاء في شمال القطاع، مضيفًا أنها نُقلت إلى داخل إسرائيل لإجراء فحوص الطب الشرعي.
وكانت إسرائيل، قررت أول أمس الثلاثاء، أنها لن تفتح معبر رفح بحجة عدم تسلم رفات بقية المحتجزين الإسرائيليين من غزة.
ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، عن مصادر، قولها إن "إسرائيل ستقلص كذلك، كمية المساعدات الإنسانية التي تدخل غزة، كجزء من العقوبات المفروضة على حماس".
ومع تسليم الجثتين يوم أمس الأربعاء يرتفع عدد الجثامين التي سلمتها "حماس" لإسرائيل إلى 10 من أصل 28، وشددت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس، أن "ما تبقى من جثث يحتاج جهودا كبيرة ومعدات بحث واستخراج خاصة"، مؤكدة أنها "تبذل جهدا كبيرا لإغلاق هذا الملف".
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يلتقي بالمبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر، في القصر الرئاسي بالقاهرة، مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2025
ويتكوف يكشف حقيقة انسحابه من إدارة ترامب بعد وقف إطلاق النار في غزة
أمس, 18:10 GMT
واستضافت مصر، يوم الاثنين الماضي، قمة للسلام في شرم الشيخ، برئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، وبمشاركة قادة وفود من نحو 20 دولة.
وعلى مدار عامين من الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، تعرض القطاع للتدمير من أقصى الجنوب إلى الشمال، حيث دُمر القطاع الطبي، والمدارس والجامعات ودور العبادة، والبنى التحتية، والموارد الحيوية التي تدعم الحياة في القطاع، وتعرض 15 قطاعا حيويا في غزة للتدمير، وخلفت الهجمات أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى بين المدنيين الفلسطينيين.
