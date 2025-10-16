https://sarabic.ae/20251016/إعلام-إسرائيل-لا-تنوي-بدء-المرحلة-الثانية-من-اتفاق-غزة-قبل-إعادة-جثامين-المحتجزين-1106054916.html

إعلام: إسرائيل لا تنوي بدء المرحلة الثانية من "اتفاق غزة" قبل إعادة جثامين المحتجزين

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، أن "إسرائيل لا تنوي بدء المرحلة الثانية من اتفاق وقف الحرب في غزة، قبل إعادة جثث جميع المحتجزين الإسرائيليين"، على حد... 16.10.2025, سبوتنيك عربي

ونقلت القناة الإسرائيلية "آي 24 نيوز"، صباح اليوم الخميس، عن مصدر مطّلع، أن إسرائيل لا تعتزم البدء في المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والخاصة بوقف الحرب على غزة، "دون عودة جثامين المحتجزين الإسرائيليين لدى "حماس" في القطاع".وأكدت القناة الإسرائيلية أن "الإدارة الأمريكية لا ترى في هذا الأمر خرقا لبنود الاتفاق".وفي السياق ذاته، وجّه وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أمس الأربعاء، جيش بلاده بإعداد خطة شاملة لـ"هزيمة" حركة حماس في غزة، إذا تجددت الحرب، حيث نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن كاتس، أنه أطلق أوامره للجيش الإسرائيلي بـ"إعداد خطة شاملة لهزيمة حماس في غزة، إذا تجددت الحرب في القطاع".وأشارت إلى أنه بحسب خطة ترامب، "يتعين على حماس إعادة جميع جثامين المحتجزين، الذين بحوزتها ونزع سلاحها، في حين ستعمل إسرائيل بالتعاون مع القوة الدولية بقيادة الولايات المتحدة، على تدمير جميع الأنفاق في غزة لضمان تجريد القطاع من السلاح وعدم تشكيل أي تهديد لدولة إسرائيل".وأول أمس الثلاثاء، سلّمت "حماس" رفات محتجزين إلى إسرائيل، وقال الجيش الإسرائيلي، إنه تسلم 4 توابيت من الصليب الأحمر عند نقطة التقاء في شمال القطاع، مضيفًا أنها نُقلت إلى داخل إسرائيل لإجراء فحوص الطب الشرعي.ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، عن مصادر، قولها إن "إسرائيل ستقلص كذلك، كمية المساعدات الإنسانية التي تدخل غزة، كجزء من العقوبات المفروضة على حماس".ومع تسليم الجثتين يوم أمس الأربعاء يرتفع عدد الجثامين التي سلمتها "حماس" لإسرائيل إلى 10 من أصل 28، وشددت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس، أن "ما تبقى من جثث يحتاج جهودا كبيرة ومعدات بحث واستخراج خاصة"، مؤكدة أنها "تبذل جهدا كبيرا لإغلاق هذا الملف".واستضافت مصر، يوم الاثنين الماضي، قمة للسلام في شرم الشيخ، برئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، وبمشاركة قادة وفود من نحو 20 دولة.وعلى مدار عامين من الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، تعرض القطاع للتدمير من أقصى الجنوب إلى الشمال، حيث دُمر القطاع الطبي، والمدارس والجامعات ودور العبادة، والبنى التحتية، والموارد الحيوية التي تدعم الحياة في القطاع، وتعرض 15 قطاعا حيويا في غزة للتدمير، وخلفت الهجمات أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى بين المدنيين الفلسطينيين.

