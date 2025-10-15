https://sarabic.ae/20251015/إعلام-إسرائيل-قررت-فتح-معبر-رفح-بعد-تسلم-رفات-4-محتجزين-من-غزة-1106015353.html
إعلام: إسرائيل قررت فتح معبر رفح بعد تسلم رفات 4 محتجزين من غزة
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، بأن إسرائيل "قررت المضي قدما في فتح معبر رفح بين غزة ومصر، والسماح بنقل المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وذلك بعد... 15.10.2025, سبوتنيك عربي
وأضافت تلك الوسائل أن "إسرائيل ألغت إجراءات كانت تعتزم اتخاذها ضد حركة حماس، تشمل خفض عدد شاحنات المساعدات التي تدخل القطاع إلى النصف".وأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن "600 شاحنة مساعدات ستدخل غزة مع إعادة فتح معبر رفح اليوم".ويوم أمس الثلاثاء، سلمت "حماس" رفات محتجزين آخرين إلى إسرائيل، وقال الجيش الإسرائيلي، إنه تسلم 4 توابيت من الصليب الأحمر عند نقطة التقاء في شمال القطاع، مضيفًا أنها نُقلت إلى داخل إسرائيل لإجراء فحوص الطب الشرعي.ومن جهتها، قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، يوم أمس الثلاثاء، إن "تسليم رفات المحتجزين الإسرائيليين الذين توفوا في غزة، سيستغرق وقتًا"، ووصفت الأمر بأنه "تحدٍ هائل بالنظر إلى صعوبة العثور على الرفات وسط أنقاض غزة".ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، عن مصادر، قولها إن "إسرائيل ستقلص كذلك، كمية المساعدات الإنسانية التي تدخل غزة، كجزء من العقوبات المفروضة على حماس".الاتحاد الأوروبي: بعثتنا ستستأنف مهمة الرقابة عند معبر رفحأهم تطورات تبادل الأسرى والمحتجزين بين إسرائيل و"حماس"
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، بأن إسرائيل "قررت المضي قدما في فتح معبر رفح بين غزة ومصر، والسماح بنقل المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وذلك بعد إعادة رفات 4 محتجزين إسرائيليين"، على حد قولها.
وأضافت تلك الوسائل أن "إسرائيل ألغت إجراءات كانت تعتزم اتخاذها ضد حركة حماس، تشمل خفض عدد شاحنات المساعدات التي تدخل القطاع إلى النصف".
وبحسب هيئة البث الإسرائيلية (كان)، فإن القيادة السياسية الإسرائيلية قررت رفع العقوبات المخطط لها اليوم على "حماس"، ويرجع ذلك إلى إعادة رفات 4 محتجزين الليلة، والنية هي إعادة المزيد اليوم. وفقا لقرار القيادة السياسية، سيتم فتح معبر رفح كما هو مخطط له، وسيتم تسليم المساعدات الإنسانية.
وأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن "600 شاحنة مساعدات ستدخل غزة مع إعادة فتح معبر رفح اليوم".
ويوم أمس الثلاثاء، سلمت "حماس" رفات محتجزين آخرين إلى إسرائيل، وقال الجيش الإسرائيلي، إنه تسلم 4 توابيت من الصليب الأحمر عند نقطة التقاء في شمال القطاع، مضيفًا أنها نُقلت إلى داخل إسرائيل لإجراء فحوص الطب الشرعي.
ومن جهتها، قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، يوم أمس الثلاثاء، إن "تسليم رفات المحتجزين الإسرائيليين الذين توفوا في غزة، سيستغرق وقتًا"، ووصفت الأمر بأنه "تحدٍ هائل بالنظر إلى صعوبة العثور على الرفات وسط أنقاض غزة".
وكانت إسرائيل، قررت يوم أمس الثلاثاء، أنها لن تفتح معبر رفح بحجة عدم تسلم رفات بقية المحتجزين الإسرائيليين من غزة.
ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، عن مصادر، قولها إن "إسرائيل ستقلص كذلك، كمية المساعدات الإنسانية التي تدخل غزة، كجزء من العقوبات المفروضة على حماس".