إعلام: شروط إسرائيلية لفتح معبر رفح أمام السكان الفلسطينيين
أوضحت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن هناك شروطا لفتح معبر رفح الحدودي في قطاع غزة أمام السكان الفلسطينيين.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية اقترحت على المستوى السياسي عدم فتح معبر رفح وعدم نقل المساعدات الإنسانية كاملة، حتى تعيد حركة حماس جميع جثامين الأسرى المحتجزين.
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، بأن الاتفاق بين حركة حماس وإسرائيل يقضي بدخول 600 شاحنة مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة يوميا.
تصاعد الدخان بعد غارة إسرائيلية على مدينة غزة. 8 أكتوبر 2025ـ - سبوتنيك عربي, 1920, 10.10.2025
إعلام إسرائيلي: خطة ترامب في غزة غير واقعية
10 أكتوبر, 06:11 GMT
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، الجمعة الماضية، أن الاتفاق الذي تم الموافقة عليه في مرحلته الأولى بين "حماس" وإسرائيل سيتيح دخول 600 شاحنة مساعدات إنسانية ستدخل غزة يوميا، وبشكل عاجل.
وأضافت الصحيفة أنه سيسمح أيضا بدخول المعدات اللازمة لعلاج البنية التحتية الأساسية في قطاع غزة، على أن يتمكن السكان الفلسطينيون من استخدام معبر رفح بعد موافقة إسرائيل، رغم أنه لم يتم الاتفاق على آلية إعادة الدخول بعد.
وأشارت الصحيفة على موقعها الإلكتروني إلى أن آلية عمل معبر رفح ستتم بالتنسيق مع مصر، بعد موافقة أمنية، وتحت إشراف وفد من الاتحاد الأوروبي، على غرار الآلية المتفق عليها في يناير/كانون الثاني من هذا العام.
وفي السياق نفسه، أعلنت رئاسة الوزراء الإسرائيلية أن الحكومة صادقت على مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة وإعادة المحتجزين، وأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن الوزيرين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش صوّتا ضد المقترح.
وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن مقترح الرئيس الأمريكي يتضمن وقفا فوريا للعمليات العسكرية، بموافقة الحكومة الإسرائيلية على بنود المقترح.
كما تشمل البنود وفقا لوسائل إعلام، انسحاب الجيش الإسرائيلي إلى الخطوط المتفق عليها في الخرائط وإنهاء الانسحاب في غضون 24 ساعة من موافقة الحكومة الإسرائيلية.
الإفراج عن الأسرى ضمن اتفاق غزة وقمة شرم الشيخ تغلق باب الحرب - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2025
الإفراج عن الأسرى ضمن "اتفاق غزة" وقمة شرم الشيخ تغلق باب الحرب
10:39 GMT
وفي وقت سابق اليوم، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن توقيع كل من إسرائيل وحركة حماس على المرحلة الأولى من خطة السلام التي طرحها.
وقال ترامب في منشور له على منصة "تروث سوشال": "هذا يعني أن جميع الرهائن سيُفرج عنهم قريبًا جدًا، وستسحب إسرائيل قواتها إلى خط متفق عليه، في أولى خطوات تحقيق سلام قوي ودائم وأبدي. وسيُعامل جميع الأطراف بعدالة".
من جانبها، أعلنت "حماس" التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، يتضمن دخول المساعدات وتبادل المحتجزين، داعيةً الرئيس ترامب والدول الضامنة للاتفاق، إضافة إلى الدول العربية والإسلامية والدولية، إلى إلزام إسرائيل بتنفيذ استحقاقات الاتفاق كاملة.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى الآن، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 67 ألف فلسطيني إضافة إلى أكثر من 169 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
