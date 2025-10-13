https://sarabic.ae/20251013/الاتحاد-الأوروبي-بعثتنا-ستستأنف-مهمة-الرقابة-عند-معبر-رفح--1105958651.html

الاتحاد الأوروبي: بعثتنا ستستأنف مهمة الرقابة عند معبر رفح

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، أن "بعثة المراقبة التابعة للاتحاد ستستأنف، الأربعاء المقبل، مهامها في معبر رفح الحدودي بين غزة ومصر". 13.10.2025

وقالت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، إن بعثة المساعدة الحدودية التابعة للاتحاد الأوروبي في معبر رفح (EUBAM)، ستستأنف مهامها يوم 15 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.وأكدت أن "هذه البعثة يمكن أن تلعب دورا مهما في دعم وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ يوم العاشر من أكتوبر الجاري"، مشددة على ضرورة الدعم الدولي من أجل نجاح خطة وقف إطلاق النار في غزة، مؤكدةً استعداد الاتحاد للقيام بدوره لضمان النجاح المنشود.وقالت كالاس: "اليوم تشهد منطقة الشرق الأوسط لحظة أمل نادرة"، في إشارة منها إلى قمة شرم الشيخ للسلام.وفي وقت سابق من اليوم، أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إطلاق سراح الرهائن السبعة الأوائل من قطاع غزة.وأعلنت إسرائيل، صباح اليوم الاثنين، تسلم 7 رهائن كانوا محتجزين لدى حماس وذلك ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وفق خطة الرئيس الأمريكية دونالد ترامب.وأفاد بيان مشترك من الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك)، بأن "قوات الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) في قطاع غزة تسلموا سبعة رهائن إسرائليين، وهم الآن في طريقهم إلى الأراضي الإسرائيلية، حيث سيخضعون لتقييم طبي أولي".وناشد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الجمهور بالتصرف بمسؤولية وحساسية، واحترام خصوصية الرهائن العائدين، والاعتماد فقط على المعلومات الرسمية.وفي وقت سابق، أعلنت "كتائب عز الدين القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الاثنين، عن الإفراج عن 20 أسيرا إسرائيليا، ضمن المرحلة الأولى من خطة ترامب لوقف الحرب على القطاع، وأكدت حركة "حماس" في بيان لها التزامها بالاتفاقية ودور الوسطاء في إلزام إسرائيل بتنفيذ كامل التزاماتها.ووصفت الحركة تحرير الأسرى من السجون الإسرائيلية، بينهم أصحاب المؤبدات والمحكوميات العالية، بأنه "ثمرة صمود شعب غزة وبطولة أبنائها في المقاومة، وتجسيدا لإرادة التحرير أمام بطش النازيين الجدد"، على حد قولها.وأشارت إلى فشل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وجيشه على مدار عامين في تحرير جنوده بالقوة، واضطراره للقبول بشروط المقاومة عبر صفقة تبادل.وأكدت الحركة حرصها على سلامة الأسرى رغم محاولات إسرائيل استهدافهم، مشيرة إلى الانتهاكات المستمرة التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية.

