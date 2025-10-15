عربي
كاتس يأمر الجيش الإسرائيلي بإعداد خطة لهزيمة "حماس" في غزة إذا تجددت الحرب
وجه وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الأربعاء، جيش بلاده بإعداد خطة شاملة لهزيمة حركة "حماس" في غزة إذا تجددت الحرب.
تابعنا عبر
وجه وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الأربعاء، جيش بلاده بإعداد خطة شاملة لهزيمة حركة "حماس" في غزة إذا تجددت الحرب.
ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، عن كاتس أنه أطلق أوامره للجيش الإسرائيلي بإعداد خطة شاملة لهزيمة "حماس" في غزة إذا تجددت الحرب في القطاع.
وأوضحت الإذاعة أن "كاتس أجرى مع رئيس الأركان وقيادة الجيش مناقشات بشأن استعدادات قواته في غزة، حيث أصدر وزير الدفاع تعليماته بإعداد خطة لهزيمة شاملة لحماس في غزة إذا رفضت تنفيذ خطة الرئيس ترامب وأصبح من الضروري استئناف القتال".
وأشارت إلى أنه بحسب خطة ترامب، "يتعين على حماس إعادة جميع جثامين الأسرى الذين بحوزتها ونزع سلاحها، في حين ستعمل إسرائيل بالتعاون مع القوة الدولية بقيادة الولايات المتحدة على تدمير جميع الأنفاق في غزة لضمان تجريد القطاع من السلاح وعدم تشكيل أي تهديد لدولة إسرائيل".
معبر رفح على الحدود المصرية مع قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2025
إعلام: توافق إسرائيلي على تولي قوة محلية من غزة تشغيل معبر رفح من الجانب الفلسطيني
19:06 GMT
ويوم أمس الثلاثاء، سلمت "حماس" رفات محتجزين آخرين إلى إسرائيل، وقال الجيش الإسرائيلي، إنه تسلم 4 توابيت من الصليب الأحمر عند نقطة التقاء في شمال القطاع، مضيفًا أنها نُقلت إلى داخل إسرائيل لإجراء فحوص الطب الشرعي.
وكانت إسرائيل، قررت يوم أمس الثلاثاء، أنها لن تفتح معبر رفح بحجة عدم تسلم رفات بقية المحتجزين الإسرائيليين من غزة.
ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، عن مصادر، قولها إن "إسرائيل ستقلص كذلك، كمية المساعدات الإنسانية التي تدخل غزة، كجزء من العقوبات المفروضة على حماس".
واستضافت مصر، يوم الاثنين، قمة للسلام في شرم الشيخ، برئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، وبمشاركة قادة وفود من نحو 20 دولة.
وعلى مدار عامين من الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، تعرض القطاع للتدمير من أقصى الجنوب إلى الشمال، حيث دمر القطاع الطبي، والمدارس والجامعات ودور العبادة، والبنى التحتية، والموارد الحيوية التي تدعم الحياة في القطاع، وتعرض 15 قطاعا حيويا في غزة للتدمير، وخلفت الهجمات أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى بين المدنيين الفلسطينيين.
