إعلام: توافق إسرائيلي على تولي قوة محلية من غزة تشغيل معبر رفح من الجانب الفلسطيني

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، بأن هناك توافقا بين السلطتين السياسية والأمنية في تل أبيب على تولي قوة محلية من غزة تشغيل معبر رفح من الجانب... 15.10.2025, سبوتنيك عربي

أخبار إسرائيل اليوم

قطاع غزة

العالم العربي

الأخبار

أخبار مدينة رفح

ونقلت القناة "14" الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، عن مصادر إسرائيلية سياسية أن العاملين في الجانب الفلسطيني من المعبر سيكونون مواطنين فلسطينيين محليين معتمدين من قبل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية.وأوضح مسؤولون في السلطة الفلسطينية للقناة أن عناصر القوة التي ستقوم بتنفيذ آلية العمل في معبر رفح موالون للسلطة الفلسطينية ورئيسها محمود عباس (أبو مازن).وأكد أحد كبار المسئولين في السلطة الفلسطينية أن هذه القوة متمركزة في غزة، ومستعدة للتحرك في أي لحظة لتنفيذ المهمة، فيما أشارت القناة على موقعها الإلكتروني إلى أن "معبر رفح من الجانب الفلسطيني لن يفتح دون موافقة إسرائيلية نهائية".وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن تل أبيب "قررت المضي قدما في فتح معبر رفح بين غزة ومصر، والسماح بنقل المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وذلك بعد إعادة رفات 4 محتجزين إسرائيليين"، على حد قولها.وأضافت تلك الوسائل أن "إسرائيل ألغت إجراءات كانت تعتزم اتخاذها ضد حركة حماس، تشمل خفض عدد شاحنات المساعدات التي تدخل القطاع إلى النصف".وأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن "600 شاحنة مساعدات ستدخل غزة مع إعادة فتح معبر رفح اليوم".ويوم أمس الثلاثاء، سلمت "حماس" رفات محتجزين آخرين إلى إسرائيل، وقال الجيش الإسرائيلي، إنه تسلم 4 توابيت من الصليب الأحمر عند نقطة التقاء في شمال القطاع، مضيفًا أنها نُقلت إلى داخل إسرائيل لإجراء فحوص الطب الشرعي.ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، عن مصادر، قولها إن "إسرائيل ستقلص كذلك، كمية المساعدات الإنسانية التي تدخل غزة، كجزء من العقوبات المفروضة على حماس".

قطاع غزة

أخبار مدينة رفح

2025

الأخبار

