ويتكوف يكشف حقيقة انسحابه من إدارة ترامب بعد وقف إطلاق النار في غزة
© AP Photo / Egyptian Presidency Media Officeالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يلتقي بالمبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر، في القصر الرئاسي بالقاهرة، مصر
كشف المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف، اليوم الأربعاء، حقيقة انسحابه من إدارة الرئيس دونالد ترامب بعد التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
ونشر ويتكوف تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "إكس"، مساء اليوم الأربعاء، للتعليق على ما نشر في بعض وسائل الإعلام الغربية بشأن انسحابه من إدارة ترامب.
This story is 100% Fake News and should be immediately retracted. I often wonder where these so-called “reporters” come up with such laughable nonsense. I am more engaged on the peace process than ever, and I am continuing to proudly serve the President of the United States! pic.twitter.com/GbJ0HtvZea— Special Envoy Steve Witkoff (@SEPeaceMissions) October 15, 2025
وقال ويتكوف: "هذه الأخبار مغلوطة تماما ويجب سحبها فورا".
وأضاف: "أتساءل من أين يأتي هؤلاء من يسمون صحفيون بهذا الهراء المضحك. أنا منخرط في عملية السلام أكثر من ذي قبل وأواصل بفخر خدمة رئيس الولايات المتحدة".
وفي ساق متصل، استضافت مصر، الاثنين الماضي، قمة للسلام في شرم الشيخ، برئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، وبمشاركة قادة وفود من نحو 20 دولة.
وعلى مدار عامين من الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، تعرض القطاع للتدمير من أقصى الجنوب إلى الشمال، حيث دمر القطاع الطبي، والمدارس والجامعات ودور العبادة، والبنى التحتية، والموارد الحيوية التي تدعم الحياة في القطاع، وتعرض 15 قطاعا حيويا في غزة للتدمير، وخلفت الهجمات أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى بين المدنيين الفلسطينيين.
وأعلن مكتب الإعلام الحكومي في غزة، في ذكرى مرور عامين على بدء الحرب على قطاع غزة، أن الجيش الإسرائيلي لا يزال يسيطر على أكثر من 80% من مساحة قطاع غزة، ويواصل القصف رغم دعوات وقف إطلاق النار التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، ويستهدف الجيش الإسرائيلي مناطق مكتظة بالسكان المدنيين والنازحين.
وأعلن ترامب، الاثنين الماضي، في مؤتمر صحفي خلال قمة شرم الشيخ للسلام في غزة، بحضور عدد من القادة الإقليميين والدوليين، أن توقيع وثيقة وقف الحرب بين "حماس" وإسرائيل والتي وصفها بـ"التاريخية"، تمثل لحظة فارقة في مسار جهود تحقيق السلام في الشرق الأوسط.