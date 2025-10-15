https://sarabic.ae/20251015/ويتكوف-يكشف-حقيقة-انسحابه-من-إدارة-ترامب-بعد-وقف-إطلاق-النار-في-غزة-1106046405.html

ويتكوف يكشف حقيقة انسحابه من إدارة ترامب بعد وقف إطلاق النار في غزة

كشف المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف، اليوم الأربعاء، حقيقة انسحابه من إدارة الرئيس دونالد ترامب بعد التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. 15.10.2025, سبوتنيك عربي

ونشر ويتكوف تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "إكس"، مساء اليوم الأربعاء، للتعليق على ما نشر في بعض وسائل الإعلام الغربية بشأن انسحابه من إدارة ترامب.وأضاف: "أتساءل من أين يأتي هؤلاء من يسمون صحفيون بهذا الهراء المضحك. أنا منخرط في عملية السلام أكثر من ذي قبل وأواصل بفخر خدمة رئيس الولايات المتحدة".وفي ساق متصل، استضافت مصر، الاثنين الماضي، قمة للسلام في شرم الشيخ، برئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، وبمشاركة قادة وفود من نحو 20 دولة.وعلى مدار عامين من الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، تعرض القطاع للتدمير من أقصى الجنوب إلى الشمال، حيث دمر القطاع الطبي، والمدارس والجامعات ودور العبادة، والبنى التحتية، والموارد الحيوية التي تدعم الحياة في القطاع، وتعرض 15 قطاعا حيويا في غزة للتدمير، وخلفت الهجمات أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى بين المدنيين الفلسطينيين.وأعلن مكتب الإعلام الحكومي في غزة، في ذكرى مرور عامين على بدء الحرب على قطاع غزة، أن الجيش الإسرائيلي لا يزال يسيطر على أكثر من 80% من مساحة قطاع غزة، ويواصل القصف رغم دعوات وقف إطلاق النار التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، ويستهدف الجيش الإسرائيلي مناطق مكتظة بالسكان المدنيين والنازحين.وأعلن ترامب، الاثنين الماضي، في مؤتمر صحفي خلال قمة شرم الشيخ للسلام في غزة، بحضور عدد من القادة الإقليميين والدوليين، أن توقيع وثيقة وقف الحرب بين "حماس" وإسرائيل والتي وصفها بـ"التاريخية"، تمثل لحظة فارقة في مسار جهود تحقيق السلام في الشرق الأوسط.

