عربي
ويتكوف يكشف حقيقة انسحابه من إدارة ترامب بعد وقف إطلاق النار في غزة
ويتكوف يكشف حقيقة انسحابه من إدارة ترامب بعد وقف إطلاق النار في غزة
كشف المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف، اليوم الأربعاء، حقيقة انسحابه من إدارة الرئيس دونالد ترامب بعد التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
قطاع غزة, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي, الأخبار

ويتكوف يكشف حقيقة انسحابه من إدارة ترامب بعد وقف إطلاق النار في غزة

18:10 GMT 15.10.2025
© AP Photo / Egyptian Presidency Media Officeالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يلتقي بالمبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر، في القصر الرئاسي بالقاهرة، مصر
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يلتقي بالمبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر، في القصر الرئاسي بالقاهرة، مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2025
© AP Photo / Egyptian Presidency Media Office
تابعنا عبر
كشف المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف، اليوم الأربعاء، حقيقة انسحابه من إدارة الرئيس دونالد ترامب بعد التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
ونشر ويتكوف تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "إكس"، مساء اليوم الأربعاء، للتعليق على ما نشر في بعض وسائل الإعلام الغربية بشأن انسحابه من إدارة ترامب.
وقال ويتكوف: "هذه الأخبار مغلوطة تماما ويجب سحبها فورا".
وأضاف: "أتساءل من أين يأتي هؤلاء من يسمون صحفيون بهذا الهراء المضحك. أنا منخرط في عملية السلام أكثر من ذي قبل وأواصل بفخر خدمة رئيس الولايات المتحدة".
تعبر سيارة إسعاف مصرية تحمل جثمان فلسطيني توفي في المستشفى المصري متأثرا بجراحه في حرب غزة، ميناء رفح المصري في طريقها إلى قطاع غزة، 27 نوفمبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2025
"الطب الشرعي" في غزة: إسرائيل لم تبلغ الصليب الأحمر سوى بـ3 أسماء من 45 جثمانا سلمتهم
14:00 GMT
وفي ساق متصل، استضافت مصر، الاثنين الماضي، قمة للسلام في شرم الشيخ، برئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، وبمشاركة قادة وفود من نحو 20 دولة.
وعلى مدار عامين من الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، تعرض القطاع للتدمير من أقصى الجنوب إلى الشمال، حيث دمر القطاع الطبي، والمدارس والجامعات ودور العبادة، والبنى التحتية، والموارد الحيوية التي تدعم الحياة في القطاع، وتعرض 15 قطاعا حيويا في غزة للتدمير، وخلفت الهجمات أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى بين المدنيين الفلسطينيين.
وأعلن مكتب الإعلام الحكومي في غزة، في ذكرى مرور عامين على بدء الحرب على قطاع غزة، أن الجيش الإسرائيلي لا يزال يسيطر على أكثر من 80% من مساحة قطاع غزة، ويواصل القصف رغم دعوات وقف إطلاق النار التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، ويستهدف الجيش الإسرائيلي مناطق مكتظة بالسكان المدنيين والنازحين.
وأعلن ترامب، الاثنين الماضي، في مؤتمر صحفي خلال قمة شرم الشيخ للسلام في غزة، بحضور عدد من القادة الإقليميين والدوليين، أن توقيع وثيقة وقف الحرب بين "حماس" وإسرائيل والتي وصفها بـ"التاريخية"، تمثل لحظة فارقة في مسار جهود تحقيق السلام في الشرق الأوسط.
