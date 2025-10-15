"الطب الشرعي" في غزة: إسرائيل لم تبلغ الصليب الأحمر سوى بـ3 أسماء من 45 جثمانا سلمتهم

عربي
موسكو: روسيا وسوريا اتفقتا على عقد اجتماع للجنة حكومية مشتركة في المستقبل القريب- عاجل
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
شرطي الخلايا المناعية الذي حصد نوبل الطب، وكيف نستعيد أدمغتنا من نظام القيادة الذاتية
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
08:48 GMT
11 د
صدى الحياة
من "العملية الدقيقة" إلى "النزاع".. الأدوات اللغوية التي تُستخدم لإخفاء جرائم الحرب في غزة
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
09:33 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
من الملعب
كبار أوروبا يقتربون من التأهل إلى كأس العالم... ومصر تعبر بسهولة إلى مونديال أمريكا
11:03 GMT
28 د
صدى الحياة
كيف يستخدم الرقص كسلاح ثقافي؟ إجابات مثيرة تخلط الفن بالهوية والسياسة
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
تريليون دولار... أين يستثمر الجيل الجديد من الخليجيين ثراوتهم؟
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الأزمة الإنسانية في اليمن... أعداد تفوق الإمكانيات
16:33 GMT
26 د
بلا قيود
خبير: يجب مراقبة التزام الطرفين بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
اتفاق شرم الشيخ يعيد الأمل إلى غزة ويرسم ملامح مرحلة جديدة في الشرق الأوسط
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
على شفا أزمة.. الاقتصاد العالمي يواجه أشباح الديون والرسوم الجمركية والذكاء الاصطناعي
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
08:18 GMT
39 د
من الملعب
كبار أوروبا يقتربون من التأهل إلى كأس العالم... ومصر تعبر بسهولة إلى مونديال أمريكا
09:03 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية المصرية الروسية بين الماضي والحاضر والمستقبل
09:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
ما السر بين عالمنا وكون المرآة المظلمة؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
مساحة حرة
طفرة نوعية في التعاون التعليمي والثقافي بين روسيا والدول العربية وعلى رأسها مصر
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
11:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
11:51 GMT
9 د
مساحة حرة
فجوة الأجور بين الرجال والنساء في العالم العربي
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
"المساواة حق وليست صدقة".. نداء عاجل لإنهاء التمييز ضد المرأة
16:29 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: زيارة الشرع تتوج العلاقات السورية الروسية التي لم تنقطع
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
إثيوبيا : مصر غير مستعدة لتقديم تنازلات
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
منظم حرارة الأرض وترياق عام لسموم الثعابين وقمر انسيلادوس الصالح للحياة وتفرد الذكاء الاصطناعي
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
"الطب الشرعي" في غزة: إسرائيل لم تبلغ الصليب الأحمر سوى بـ3 أسماء من 45 جثمانا سلمتهم
"الطب الشرعي" في غزة: إسرائيل لم تبلغ الصليب الأحمر سوى بـ3 أسماء من 45 جثمانا سلمتهم
صرح مدير الطب الشرعي في قطاع غزة، أحمد اضهير، اليوم الأربعاء، أن "إسرائيل لم تبلغ الصليب الأحمر سوى بـ3 أسماء من بين 45 شهيدا كانت قد سلمت جثامينهم سابقا". 15.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-15T14:00+0000
2025-10-15T14:10+0000
قطاع غزة
العالم العربي
الأخبار
أخبار إسرائيل اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0b/1c/1083540675_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c34f0606b1704f53ed4ea11e1ebdf3b9.jpg
ونقلت قناة "الغد"، اليوم الأربعاء، عن أحمد اضهير، قوله: "لا نملك أدوات وتقنيات لعمل فحوصات DNA للجثامين التي تساعد في الكشف عن هوية الشهداء".وأكد المسؤول الفلسطيني أن الجهات الصحية في قطاع غزة تلجأ إلى البحث في مقتنيات الشهداء للتوصل إلى هويتهم.وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه بعد استكمال الفحوص في معهد الطب العدلي، تبيّن أن الجثة الرابعة، التي سلمتها حركة حماس إلى إسرائيل، أمس الثلاثاء، "لا تتطابق مع أي شخص من المختطفين الإسرائيليين".وطالب الجيش الإسرائيلي، في بيان له، "حماس" ببذل كافة الجهود المطلوبة لإعادة جميع المختطفين"، مشيرًا إلى أنه "بعد استكمال عملية التشخيص في معهد الطب الشرعي بالتعاون مع شرطة إسرائيل، أبلغ ممثلو الجيش عائلات المختطفين العريف أول تامير نيمرودي، وأوريئل بروخ، وآيتان ليفي، أنه تم إعادة رفاتهم".وأعلنت إسرائيل، أمس الثلاثاء، أن الصليب الأحمر تسلم جثث 4 محتجزين إسرائيليين في قطاع غزة، تمهيدا لنقلها إلى قوة من الجيش وجهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) في القطاع.وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن "كل الرهائن الـ20 الإسرائيليين، الذي كانوا محتجزين لدى "حماس" عادوا وهم في أفضل حال، ورُفع عبء ثقيل".واستضافت مصر، الاثنين الماضي، قمة للسلام في شرم الشيخ، برئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، وبمشاركة قادة وفود من نحو 20 دولة.وعلى مدار عامين من الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، تعرض القطاع للتدمير من أقصى الجنوب إلى الشمال، حيث دمر القطاع الطبي، والمدارس والجامعات ودور العبادة، والبنى التحتية، والموارد الحيوية التي تدعم الحياة في القطاع، وتعرض 15 قطاعا حيويا في غزة للتدمير، وخلفت الهجمات أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى بين المدنيين الفلسطينيين.وأعلن مكتب الإعلام الحكومي في غزة، في ذكرى مرور عامين على بدء الحرب على قطاع غزة، أن الجيش الإسرائيلي ما زال يسيطر على أكثر من 80% من مساحة قطاع غزة، ويواصل القصف رغم دعوات وقف إطلاق النار التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، ويستهدف الجيش الإسرائيلي مناطق مكتظة بالسكان المدنيين والنازحين.وأعلن ترامب، في مؤتمر صحفي خلال قمة شرم الشيخ للسلام في غزة، بحضور عدد من القادة الإقليميين والدوليين، أن توقيع وثيقة وقف الحرب بين "حماس" وإسرائيل والتي وصفها بـ"التاريخية"، تمثل لحظة فارقة في مسار جهود تحقيق السلام في الشرق الأوسط.
https://sarabic.ae/20251015/رئيس-الوزراء-الفلسطيني-الحكومة-جاهزة-لإعادة-إعمار-قطاع-غزة-1106029395.html
قطاع غزة
الأخبار
سبوتنيك عربي
قطاع غزة, العالم العربي, الأخبار, أخبار إسرائيل اليوم

"الطب الشرعي" في غزة: إسرائيل لم تبلغ الصليب الأحمر سوى بـ3 أسماء من 45 جثمانا سلمتهم

14:00 GMT 15.10.2025 (تم التحديث: 14:10 GMT 15.10.2025)
© AP Photo / Amr Nabilتعبر سيارة إسعاف مصرية تحمل جثمان فلسطيني توفي في المستشفى المصري متأثرا بجراحه في حرب غزة، ميناء رفح المصري في طريقها إلى قطاع غزة، 27 نوفمبر 2023.
تعبر سيارة إسعاف مصرية تحمل جثمان فلسطيني توفي في المستشفى المصري متأثرا بجراحه في حرب غزة، ميناء رفح المصري في طريقها إلى قطاع غزة، 27 نوفمبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2025
© AP Photo / Amr Nabil
تابعنا عبر
صرح مدير الطب الشرعي في قطاع غزة، أحمد اضهير، اليوم الأربعاء، أن "إسرائيل لم تبلغ الصليب الأحمر سوى بـ3 أسماء من بين 45 شهيدا كانت قد سلمت جثامينهم سابقا".
ونقلت قناة "الغد"، اليوم الأربعاء، عن أحمد اضهير، قوله: "لا نملك أدوات وتقنيات لعمل فحوصات DNA للجثامين التي تساعد في الكشف عن هوية الشهداء".
عودة النازحين إلى ركام منازلهم المدمرة تفتح فصلا جديدا للصمود والبقاء في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2025
"يونيسف": 90 % من منازل قطاع غزة تضررت أو تم تدميرها خلال الحرب
12:42 GMT
وأكد المسؤول الفلسطيني أن الجهات الصحية في قطاع غزة تلجأ إلى البحث في مقتنيات الشهداء للتوصل إلى هويتهم.
وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه بعد استكمال الفحوص في معهد الطب العدلي، تبيّن أن الجثة الرابعة، التي سلمتها حركة حماس إلى إسرائيل، أمس الثلاثاء، "لا تتطابق مع أي شخص من المختطفين الإسرائيليين".
وطالب الجيش الإسرائيلي، في بيان له، "حماس" ببذل كافة الجهود المطلوبة لإعادة جميع المختطفين"، مشيرًا إلى أنه "بعد استكمال عملية التشخيص في معهد الطب الشرعي بالتعاون مع شرطة إسرائيل، أبلغ ممثلو الجيش عائلات المختطفين العريف أول تامير نيمرودي، وأوريئل بروخ، وآيتان ليفي، أنه تم إعادة رفاتهم".
وأعلنت إسرائيل، أمس الثلاثاء، أن الصليب الأحمر تسلم جثث 4 محتجزين إسرائيليين في قطاع غزة، تمهيدا لنقلها إلى قوة من الجيش وجهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) في القطاع.
وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن "كل الرهائن الـ20 الإسرائيليين، الذي كانوا محتجزين لدى "حماس" عادوا وهم في أفضل حال، ورُفع عبء ثقيل".
واستضافت مصر، الاثنين الماضي، قمة للسلام في شرم الشيخ، برئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، وبمشاركة قادة وفود من نحو 20 دولة.
محمد مصطفى، رئيس الوزراء ووزير الخارجية الفلسطيني - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2025
رئيس الوزراء الفلسطيني: الحكومة جاهزة لإعادة إعمار قطاع غزة
11:01 GMT
وعلى مدار عامين من الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، تعرض القطاع للتدمير من أقصى الجنوب إلى الشمال، حيث دمر القطاع الطبي، والمدارس والجامعات ودور العبادة، والبنى التحتية، والموارد الحيوية التي تدعم الحياة في القطاع، وتعرض 15 قطاعا حيويا في غزة للتدمير، وخلفت الهجمات أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى بين المدنيين الفلسطينيين.
وأعلن مكتب الإعلام الحكومي في غزة، في ذكرى مرور عامين على بدء الحرب على قطاع غزة، أن الجيش الإسرائيلي ما زال يسيطر على أكثر من 80% من مساحة قطاع غزة، ويواصل القصف رغم دعوات وقف إطلاق النار التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، ويستهدف الجيش الإسرائيلي مناطق مكتظة بالسكان المدنيين والنازحين.
وأعلن ترامب، في مؤتمر صحفي خلال قمة شرم الشيخ للسلام في غزة، بحضور عدد من القادة الإقليميين والدوليين، أن توقيع وثيقة وقف الحرب بين "حماس" وإسرائيل والتي وصفها بـ"التاريخية"، تمثل لحظة فارقة في مسار جهود تحقيق السلام في الشرق الأوسط.
