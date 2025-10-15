https://sarabic.ae/20251015/يونيسف-90--من-منازل-قطاع-غزة-تضررت-أو-تم-تدميرها-خلال-الحرب-1106034429.html

"يونيسف": 90 % من منازل قطاع غزة تضررت أو تم تدميرها خلال الحرب

سبوتنيك عربي

ونقلت وسائل إعلام غربية عن تيس إنغرام، مديرة الاتصالات في منظمة "يونيسف"، اليوم الأربعاء، قولها إن 9 من كل 10 منازل في غزة تم تدميرها.ويعني ذلك أن 90 في المئة من مباني القطاع تم تدميرها أو تضررت خلال الحرب، بحسب الوكالة التي أشارت إلى أن غالبية أهالي غزة يعيشون الآن إما في منازل بلا جدران أو لا يجدون منازلهم ويعيشون في خيام.وبدأت عشرات المنظمات الإنسانية بتكثيف عملياتها بالتزامن مع استئناف إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، إثر توقف الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.وتقول المنظمة إن المواد الأساسية في القطاع مثل الغذاء والمياه النظيفة والأدوية ومنتجات النظافة باتت على وشك النفاد، بينما يعيش مئات الآلاف من العائلات النازحة في خيام مكتظة وظروف إنسانية قاسية.وأشارت مصادر في وكالات الإغاثة إلى أن إيصال المساعدات سيواجه تحديات كبيرة، من بينها القيود التي تفرضها السلطات الإسرائيلية على حجم الإمدادات المسموح بدخولها، فضلا عن الدمار الواسع في الطرق والأحياء الذي يعيق الوصول إلى مناطق عديدة داخل القطاع.وتظهر لقطات متداولة قيام السلطات في قطاع غزة بإزالة الركام والبحث عن مفقودين، إضافة إلى محاولة تسهيل وصول المساعدات إلى أهالي القطاع.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 15 أكتوبر/ تشرين الأول، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 68 ألف فلسطيني إضافة إلى أكثر من 170 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التي شملت الحالات التي تم اكتشافها بعد توقف الحرب.يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن انتهاء حرب غزة، خلال زيارته إلى إسرائيل، الاثنين الماضي، كما وقع مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي وقادة قطر وتركيا على اتفاق غزة الخاص بإنهاء الحرب وتبادل الأسرى، خلال قمة شرم الشيخ للسلام التي استضافتها مصر بمشاركة أكثر من 20 دولة.

