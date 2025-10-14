https://sarabic.ae/20251014/ترامب-إسرائيل-لم-تتسلم-جثث-الرهائن-المحتجزين-في-غزة-المهمة-لم-تنته-بعد--1106008670.html
ترامب: إسرائيل لم تتسلم جثث الرهائن المحتجزين في غزة.. "المهمة لم تنته بعد"
قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إن "كل الرهائن الـ20 الإسرائيليين الذي كانوا محتجزين لدى "حماس" عادوا وهم في أفضل حال، ورُفع عبء ثقيل".
2025-10-14T17:34+0000
2025-10-14T17:34+0000
2025-10-14T17:34+0000
ترامب: إسرائيل لم تتسلم جثث الرهائن المحتجزين في غزة.. "المهمة لم تنته بعد"
قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إن "كل الرهائن الـ20 الإسرائيليين الذي كانوا محتجزين لدى "حماس" عادوا وهم في أفضل حال، ورُفع عبء ثقيل".
وتابع عبر منصة "تروث سوشيال": "لكن المهمة لم تنتهِ بعد، إذ لم يُعاد جثامين الأسرى كما وُعِدت إسرائيل
! وقد بدأت الآن المرحلة الثانية من اتفاق وقف الحرب!".
واستضافت مصر، أمس الإثنين، قمة للسلام في شرم الشيخ، برئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، وبمشاركة قادة وفود من نحو 20 دولة.
وعلى مدار عامين من الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة
، تعرض القطاع للتدمير من أقصى الجنوب إلى الشمال، حيث دمر القطاع الطبي، والمدارس والجامعات ودور العبادة، والبنى التحتية، والموارد الحيوية التي تدعم الحياة في القطاع، وتعرض 15 قطاعا حيويا في غزة للتدمير، وخلفت الهجمات أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى بين المدنيين الفلسطينيين.
وأعلن مكتب الإعلام الحكومي في غزة، في ذكرى مرور عامين على بدء الحرب على قطاع غزة، أن الجيش الإسرائيلي ما زال يسيطر على أكثر من 80% من مساحة قطاع غزة، ويواصل القصف رغم دعوات وقف إطلاق النار التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، ويستهدف الجيش الإسرائيلي مناطق مكتظة بالسكان المدنيين والنازحين.
وأعلن ترامب، يوم أمس، في مؤتمر صحفي خلال قمة شرم الشيخ
للسلام في غزة، بحضور عدد من القادة الإقليميين والدوليين، أن توقيع وثيقة وقف الحرب بين "حماس" وإسرائيل والتي وصفها بـ"التاريخية"، تمثل لحظة فارقة في مسار جهود تحقيق السلام في الشرق الأوسط.